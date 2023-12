Sergio Díez: "Estar en el Recre es un progreso bastante bueno para mi carrera"

"Estaba muy ilusionado por todo lo que es el Recre en sí", así se mostraba y se muestra Sergio Díez tras llegar al Decano. El joven canterano del Atlético de Madrid necesitaba un cambio de aires y eligió el Recreativo de Huelva como destino para la temporada 2023/2024.

Sergio Díez está siendo un jugador clave en el puzzle de Abel Gómez. El jugador tomó la decisión "de dejar el filial un poco antes de terminar los play-off" después de que no terminara "jugando todo lo que yo quería y tomé la decisión con mi agente" porque "lo mejor era salir del club y buscar una opción en otro lado".

Apostó por Huelva, una ciudad que vive con gran pasión el fútbol. El albiazul sabía "la cantidad de aficionados que tiene el Recre", pero hasta que no llegó a la capital onubense "no me he dado cuenta de que es una completa locura". El joven se adaptó "bastante bien" a un club donde "me acogieron muy bien" y donde estar "es un progreso bastante bueno en mi carrera".

"Esta temporada estoy disfrutando bastante" admite Sergio Díez a Huelva Información. "Creo que estoy aprendiendo mucho" y asume que "es muy importante por la parte del proceso por la que estoy pasando, bastante contento de estar aquí."

La pasada campaña, con la camiseta del Atlético de Madrid, "jugué, creo que fueron 32 partidos, pero los últimos no me dieron motivo ni nada y no jugué. Me pareció un poco raro por eso tomamos la decisión de salir" y, aunque Sergio Díez siga en Primera Federación, después de que el equipo colchonero también consiguiera el ascenso, "es un pasito en mi carrera porque es cerca de donde yo quiero estar".

Este curso, Sergio Díez trabaja en el Recre para cumplir sus objetivos. El madrileño es consciente de que "es una categoría complicada porque quieras que no de Segunda RFEF a Primera hay un salto bastante grande" pero asegura "que con el trabajo, escuchando a los entrenadores y a compañeros que han estado más arriba se aprenden muchas cosas que te ayudan a adaptarte un poco mejor". Aún así admite que "desde el vestuario sabemos la capacidad que tenemos" y, aunque "el primer objetivo es la permanencia", Díez cree "que podemos aspirar a más, están funcionando las cosas y tenemos la capacidad para hacerlo".

Para seguir creciendo como profesional, el jugador del Recreativo de Huelva tiene varios referentes en la plantilla albiazul. "Hay muchos compañeros que han sido ya profesionales y quieras que no cada palabra que te dicen tienes que escucharla" para "aprender de ellos que ya han estado donde tú quieres estar".

Raúl Navas, Juan Villar, Gálvez,... y Abel Gómez, que como jugador tiene una gran trayectoria. Sergio Díez cuenta que "Abel es una persona muy tranquila y transmite mucha confianza. Tiene una manera de llevar al equipo muy buena, capacidad de hacer grupo y ayuda a que mejores tú y los compañeros...". Fundamental para "conseguir esto que estamos consiguiendo".

El trabajo es primordial, pero también lo es "la piña". Lo que es el vestuario del Recreativo porque "en un equipo es lo más importante que hay". "Puede que un jugador esté bien, otro esté mal, un jugador esté sobresaliendo por encima del resto y por eso, si no hay equipo no se consiguen las cosas". "Somos una gran piña y estamos todos muy unidos" presume orgulloso el colchonero.

De cara al próximo año, Sergio pide "muchos éxitos para el Recre y el ascenso. Soñar e imaginar es gratis así que...¿Por qué no?"."Desde el primer día que llegué aquí lo dije, está claro que el objetivo es la permanencia, pero las capacidades las tenemos, trabajando bien y estando unidos lo podemos conseguir" añora el recreativista.

"Hay equipos de mucho nivel, los que están arriba, son equipos con muy buenos jugadores, pero nosotros estamos haciendo un gran trabajo" por lo que si el equipo mantiene esa línea, "compitiendo bien a esos equipos y a otros que están en la tabla un poco más para abajo nos podemos meter en los play-off y conseguir algo bonito".

Todo ello será junto a la afición. El primer día "me impresionó la cantidad de gente que apoya al Recre aquí. Es una locura". Algo por lo que el equipo va a "luchar con todo lo que tiene para dar una alegría" para "dar las gracias por como nos apoyan cuando jugamos en el Nuevo Colombino y cuando jugamos fuera, que siempre se nota que hay alguien del Recre".