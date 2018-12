Salmerón recuerda que la Balona es mucho más que una sólida defensa

La mejor defensa de España, el equipo con los mejores números de Europa, el portero que más tiempo lleva sin recibir un gol... Lleva toda la semana oyendo hablar del muro balono que le espera mañana. A nadie sorprende ya que el punto fuerte del próximo rival del Recreativo de Huelva sea su capacidad de contención, pero el técnico José María Salmerón advierte que quedarse en eso será un error. El preparador se deshace en elogios hacia un conjunto que define como un modelo de Segunda B con todas esas cosas básicas que garantizan el éxito en la categoría.Reconoce que la Balompédica Linense es “un rival de esos que luego te quedan en el recuerdo muchos años por ser imbatido y a mí me ha pasado también”, si bien insiste en que “cuando recibes pocos goles sólo se destaca eso, pero tiene muchas más cosas en ataque”. El albiazul avisa que su rival tiene “gente rápida que desequilibra, muy veloces en conducciones. Hemos trabajado la fórmula para conseguir una victoria sabiendo que es un partido de Segunda B con esa competitividad que conocemos”.La Balona que espera al Decano es “un rival muy ordenado, al que nunca coges fuera de su sitio y además tienen jugadores muy rápidos como Juanpe, Pirulo o Gato que tienen mucha velocidad que te hacen daño. Si a eso sumas que encajan muy poco, se les hacen muy pocas ocasiones de gol”. Contra el orden lo recomendable es “tratar de desajustarles”.

No tendrá prisas el Recre en La Línea porque esos partidos “siempre son de paciencia, de diferentes fases” en las que “tenemos que aprovechar las nuestras”. A favor de los albiazules cuenta con que “hemos mejorado en muchas facetas y ese es nuestro camino. Hay que ser equilibrados en tareas defensivas”. Los recreativistas tratan de ser “cada vez mejor equipo, que domine las fases del juego”. Para ello “hay que tener un mayor control del partido sin necesidad de mirar tanto a la portería”. Tener más la pelota “te hace dominar la situación y reduce las posibilidades encajar. Estamos dando pasos en ese sentido, en el balón parado, en las transiciones… El fútbol es algo mucho más global para mi opinión”.Ante el Sevilla Atlético hubo cambios forzados por las bajas. Con la recuperación de efectivos importantes se abre un dilema para Salmerón. El entrenador del Recre trata “de convencer a los jugadores que esa competitividad significa que buscamos el mejor estado de cada jugador, que ese egoísmo personal que se tiene sirva para que esa aportación llegue en un momento o en otro”.El albiazul no descarta salir con la defensa de tres centrales que tan buen resultado le dio al equipo en la segunda mitad de Talavera. Se trata de “una variante que hemos entrenado muchas veces con diferentes matices”. Lejos de la ferrea defensa que hacen otros colegas, Salmerón sostiene que “los sistemas se van cambiando”. Por ello, “tratamos de amoldarnos a lo que en cada momento necesitamos, de la movilidad para resolver los problemas y sacar provecho de nuestro rendimiento”.El Recre busca en La Línea su tercera victoria consecutiva por primera vez en la temporada. Salmerón recuerda que hacerlo “es muy complicado en cualquier categoría”. Bromea con los retos que va superando su equipo con el paso de la temporada.Después de remontar, de marcar de estrategia... Ahora llega sumar el tercer triunfo lo que hace reflexionar que “cada vez que pasa algo decimos que no podemos hacer algo, ojalá llegue esta semana”. Para ello no hay mejor fórmula que “ser mejor equipo, aumentando nuestro nivel ante un rival muy complicado”. Lanza un mensaje que recuerda al pasado albiazul cuando afirma que “no nos preocupan las dos victorias recientes sino el próximo partido. No vamos a ganar el tercer partido, sino a ganar un partido”.

La comparecencia semanal del técnico estuvo centrada en la situación deportiva del equipo y el partido contra la Balona, aunque Salmerón recuerda que los problemas de la plantilla siguen ahí. El técnico concluye que “posiblemente hemos dejado de hablar del tema extradeportivo porque es sabido por todos, pero siguen existiendo”. Recuerda que hay jugadores que “tienen unas necesidades que empeoran con el tiempo”. El vestuario espera “las respuestas que nos prometieron y no llegan. Ojalá lleguen porque si no habrá consecuencias”. Mantiene su confianza en que “se resolverán aunque hay cosas que no se están cumpliendo. A ver qué pasa cuando llegue el día 22 y la Navidad. Estamos muy preocupados también”.