Salmerón, preocupado por el calor y el césped

José María Salmerón espera con ganas y también con preocupación el duelo de mañana (Nuevo Colombino, 18:00) ante el UCAM Murcia. El fuerte calor que se espera y el estado del césped inquietan al técnico albiazul.

Será un duelo especial para el almeriense, que se enfrentará a uno de sus ex equipos: "Sí será especial porque allí viví un año espectacular; pudimos ascender a Segunda A y fue muy bueno tanto en lo deportivo como en lo institucional, que siempre van de la mano; es un club que en ese sentido es ejemplar, y eso al final lo diferencia de otros, y está bien mirado a todos los niveles. Obviamente intentaremos ganar y hacer el mejor partido posible".

"No me inquieta que el homenaje a Núñez pueda despistar; es más que merecido"

El calendario ha propiciado que el Recreativo esté teniendo un complicado inicio de Liga, midiéndose a rivales de gran entidad como Badajoz, Cartagena, Murcia, y ahora UCAM. "Van a estar arriba en la clasificación al final. El fútbol tiene esa riqueza que hace que tengas que ir con todo a cada partido; estamos aún en el primer mes, y esos equipos pelearán junto a otros por estar entre los cuatro primeros. Afrontamos el encuentro con responsabilidad y ojalá hagamos un gran partido, que la afición vea ganar al Decano, que sea brillante en todos los sentidos".

El conjunto murciano llega a Huelva en el 2º puesto tras tres victorias consecutivas: "El domingo le ganó al Cartagena, que fue superior en muchas fases del partido, pero al final la victoria fue para el UCAM. Tiene muy buenos futbolistas, buen equipo... hemos pasado dos de los tres partidos complicados que nos venían y ahora llega este. Nos enfrentamos a una de las mejores plantillas de la categoría".

Sobre el partido que planteará el cuadro visitante, Salmerón destaca que "el UCAM intenta tener el balón, pero por las cualidades de sus jugadores han obtenido mayor rendimiento en las transiciones; hay que estar atentos porque encontraremos un rival que va a querer que vayamos a zonas adelantadas porque después van a encontrar espacios, porque tiene muy buenos jugadores, con velocidad. Debemos ser equilibrados".

El que se juegue a las seis de la tarde no le hace gracia al técnico del Decano: "Sí me preocupa, hubiera preferido otro horario. Habrá unas temperaturas muy altas, pero serán 35-36 grados para los dos equipos. Tendremos unas circunstancias que no son las mejores para cualquier deportista. El horario en Primera y Segunda es distinto porque lo marca la televisión por el dinero que reciben. Tendremos un calor que hará que el jugador pase por un mal momento; trataremos de afrontarlo porque es lo que hay".

Tras medirse a Badajoz, Cartagena y Murcia, ganarle al UCAM podría servir para mandar un 'mensaje' al resto de rivales: "Los demás equipos nos tienen el respeto que nos tienen que tener; esta competición es muy dura y tiene una gran igualdad. Aunque hayamos jugado de tú a tú ante esos grandes rivales, tenemos que estar concentrados al máximo porque cualquiera te puede ganar. Tenemos que ir con la tranquilidad de saber que cada día tenemos que ser mejor equipo, que hay que trabajar mucho, fomentar que el grupo sea fuerte y que seamos regular durante todo el año. Esto es muy largo, y los meses de mayo y junio quedan tan lejos que ni pienso en ellos. Sólo me centro en el partido del domingo y en que vayamos alcanzando nuestro mejor nivel".

El estado del césped "también me preocupa. No lo hemos podido ni tocar porque están trabajando en él. Mientras esté este calor el campo irá muy lento; mejorará cuando empiece a refrescar porque desaparecerán muchas de las matas que han salido. Seguramente estará algo mejor". "Queremos tener el mejor campo posible para tener una buena circulación y para que técnicamente podamos tener siempre los sentidos no solo en el balón sino en el bote que pueda haber o en otras circunstancias. Sé que el club está poniendo todos los medios para mejorarlo pero no será de un día para otro. Esa circunstancia te hace tener problemas en muchas cosas que queremos mejorar y hacen que sea cada vez más difícil. El estado del césped no condicionará el plan del partido, seguiremos intentando tener la pelota, apretaremos cuando tengamos que hacerlo... sabiendo que tendremos enfrente a un equipo que nos dominará algunos momentos, nos creará peligro... y esa fase del juego espero que sea mínima y que seamos superiores en otras que nos permitan obtener la victoria".

Sobre el homenaje a Antonio Núñez, afirmó que "no me preocupa que pueda despistar. Es un homenaje merecido a un jugador que cuenta con una trayectoria increíble. Espero que le vaya bien en la vida y en lo personal. Ha sido un jugador importante y que venga mucha gente a ver el partido y a despedirse de Núñez nos hace que estemos orgulloso en ese sentidio del trabajo que ha tenido en este club", concluye el técnico del Recreativo.