Salmerón: "Noto en la ciudad que todo el mundo habla del Recre, de la trayectoria del equipo y eso nos enorgullece"

El Recreativo de Huelva atraviesa un gran momento de juego y resultados que han hecho que crezca la ilusión entre los aficionados onubenses. El equipo albiazul recibe el domingo (12:00) en el Nuevo Colombino al Ibiza, en un encuentro en el que se espera que las gradas del estadio presenten un magnifico aspecto. El técnico del Decano, José María Salmerón, desea que sea la mejor entrada de la temporada. “Ojalá. Esperemos que haga un buen día , que tengamos la mejor entrada posible y que se vea un gran partido en el que podamos conseguir los tres puntos. Eso es lo que pediría”, indica.

El técnico percibe que la recremanía va en aumento. “Lo que noto en la ciudad es que todo el mundo habla del Recre, del partido y de la trayectoria del equipo y eso obviamente nos enorgullece. Estamos tratando de trabajar y dar lo máximo para poder conseguir que venga el mayor número posible de aficionados. Nosotros sabemos que tenemos una gran afición que siempre ha apoyado al Recre y ojalá que podamos conseguir esos tres puntos con una victoria”, señala.

El conjunto onubense es el mejor equipo de España de Primera, Segunda y Segunda B en porcentaje de puntos conseguidos desde que comenzó el año 2019. Pese a ello, no está situado en un puesto que dé derecho a disputar las eliminatorias de ascenso. Salmerón reitera que no le quita el sueño ese dato, sino que su objetivo es que cuando acabe la Liga el cuadro albiazul pueda estar entre los cuatro primeros. “No me preocupa, me preocuparía si estuviéramos ya en la última jornada. Siempre he dicho que yo trabajo para que mi equipo esté lo mejor posible cada semana, que tengamos buenas sensaciones, que merezcamos ganar los partidos y a partir de ahí pienso que el equipo siempre va a dar lo máximo. Nos tenemos que quedar con eso”, dice.

“Siempre querremos estar lo más arriba posible. Ya lo dije, si estamos quintos pues queremos ser cuartos, si estamos cuartos ser terceros, si somos terceros segundos... Nunca descartaremos una posición e intentaremos hacer la mejor temporada posible para que todos estemos orgullosos de este equipo”, agrega.

El entrenador comenta que su plantel “ha trabajado muy bien esta semana. Descansamos dos días y creo que el equipo lo necesitaba después de esos viajes tan largos. Los jugadores han desconectado en esos días y han venido con mucha energía y ganas para afrontar el siguiente partido ante el Ibiza, que es tan importante como los que hemos pasado”.

En el encuentro de mañana Salmerón tiene la ausencia segura de Alberto Quiles, quien debe cumplir un encuentro de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. “La baja es importante porque es un futbolista que controla el juego individual y es capaz de pasar líneas, de sobrepasar al rival con su regate. Tiene gol y es un jugador muy importante para nosotros. Pero bueno, no vale de nada lamentarse. Todos los jugadores están aportando su granito de arena, muy intensos, trabajando muy bien y también es verdad que poco a poco teníamos que ir quitándonos jugadores aprecibidos de sanción con cuatro tarjetas, teníamos cuatro y ahora son tres” (se refiere a Caye Quintana, Borja Díaz y Diego Jiménez).

Como es habitual, el entrenador no da pistas sobre la alineación que presentará frente al club balear. El técnico ha logrado tener a todos sus futbolistas 'enchufados' sabiendo que nadie se puede relajar lo más mínimo si quiere salir en el once inicial. “Pistas no voy a dar. Nunca las doy porque además el trabajo del día a día está siempre enfocado para que nadie sepa nada en ese sentido. Ni los futbolistas. Incluso hasta en el trabajo de la estrategia defensiva u ofensiva siempre están mezclados. Hay pequeños matices o cosas que pueden salir, pero lo importante es que todos están preparados para competir”.

El cuerpo técnico tiene ahora la labor de ejercer un trabajo psicológico para rebajar la euforia que puede sentir el vestuario recreativista. “Tenemos que tener los pies en el suelo, no hay otra. Los jugadores son conscientes y durante la semana también hemos trabajado ese aspecto. La confianza siempre tenemos que tenerla al máximo nivel para afrontar cualquier partido, pero tenemos que competir con humildad. Aunque esta semana viniera un equipo que estuviera en zona de descenso, haríamos lo mismo. Siempre hay que trabajar con humildad y al final los contrarios juegan y todos son complicados y quieren cumplir sus objetivos por arriba o abajo. Nosotros ya dijimos que iríamos avanzando de menos a más y que la plantilla era corta pero era buena. Tenemos que ser muy humildes, insisto, porque cualquier partido se te puede complicar”.

El técnico destaca que el Ibiza "tiene un equipo muy potente que va en alza y se ha reforzado muy bien"

Sobre el choque frente al Ibiza, un rival directo en la pelea por el play off, el almeriense incide en que “son tres puntos, aunque pueden ser algo más. Incluso hay equipos a los que hay gente que está descartando que creo que tienen tiempo suficiente todavía para entrar en la pelea. Nos enfrentamos a un equipo que va en alza, que ha firmado muy bien a jugadores de Segunda A, tiene un buen presupuesto y se ha reforzado muy bien. Tiene un equipo muy potente y tienen por ejemplo a Chavero, que se lo ha quitado al Cartagena y pocos equipos podían hacerlo porque es un jugador de calidad. En el mes de enero se han fortalecido con ocho fichajes con nivel, algunos jugadores los he tenido yo y sé su valía. Es un equipo que va a pelear y seguro que nos lo pondrá difícil porque su intención es meterse entre los cuatro primeros. Cambió de entrenador y también han ido de menos a más. Como todos, han tenido altibajos, pero también están alcanzando un buen nivel. Tienen muy buenos jugadores, pero obviamente no se comen a nadie y nosotros respetamos a todos los rivales, pero no le tenemos miedo a nadie. Como siempre vamos a intentar ganar el partido y sacar lo positivo, intentando contrarrestar lo positivo de ellos. Además contamos con el apoyo de nuestra afición. Ojalá podamos conseguir los tres puntos y que sea un buen partido para la ciudad de Huelva”, concluye.