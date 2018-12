Respaldo del Pleno a una venta negociada

La Corporación Municipal aprobó en el Pleno de ayer un futuro procedimiento de venta negociado de todas las acciones del Recreativo de Huelva en manos del Ayuntamiento y de la sociedad Huelva Deporte en el tiempo más breve posible. El Pleno en bloque respaldó la propuesta presentada por la portavoz de Ciudadanos, María Martín, quien valoró que la decisión de la expropiación fue para “rescatar las acciones de una nefasta gestión y poner todas las acciones a la venta”. A su juicio, “nadie va a venir a hacer una oferta si no ponemos las acciones a la venta”, por lo que ahora no se debe dilatar el procedimiento para que puedan venir interesados que se hagan cargo del club, según argumentó.Al respecto, el portavoz de Mesa de la Ría, presentó una transaccional poniendo como fecha tope al procedimiento de venta negociada el 31 de enero. Sin embargo, aunque esta propuesta fue admitida por Martín como segundo punto a votar, finalmente el propio proponente la retiró al objeto de que el punto principal, aprobado por unanimidad, no se viera afectado. La fecha además sería inviable con el plan de rescate que el Pleno votará el próximo 27 de diciembre.