El Recreativo recupera el Trofeo Colombino después de cinco años sin jugarse

Vuelve el fútbol a orillas del Tinto y el Odiel. La famosa frase del cronista José Antonio Blázquez se hace este viernes más presente que nunca con la vuelta del histórico Trofeo Colombino al estadio del Decano.

La carabela de plata volverá a navegar hasta tierras onubenses después de que el Club haya logrado cerrar en las últimas horas un importante acuerdo con la empresa Blackswan Media SL, propietaria de los derechos del Trofeo desde el año 2018. No era el único activo del que disponía la productora audiovisual bizkaina, considerada una empresa satélite de Krypteia Capital. Blackswan poseía también los derechos sobre todos los partidos amistosos que el primer equipo jugase a domicilio así como la gestión de los palcos del Nuevo Colombino, unos derechos que vuelven a estar de nuevo en manos municipales.

Este acuerdo entre ambas entidades permite también el desbloqueo judicial, tras el pacto de sobreseimiento de la querella criminal contra club y tres exdirigentes que obraron en el contrato de cesión de dichos derechos y que el Club intentó desbloquear en diversas situaciones en los últimos años por la vía civil siendo notificado de la imposibilidad de llevar a cabo una demanda por esta vía mientras existiese vigente una acción penal.

Recuperar el Colombino, la prioridad

Precisamente esta circunstancia empresarial, junto a la maraña judicial abierta contra Manuel Zambrano, García Zambrano, Carlos Hita y el propio Club, era la que mantenía bloqueada hasta ahora la celebración del histórico Torneo veraniego onubense y la que hacía temer que, si no se alcanzaba un acuerdo como el actual, el Trofeo Colombino acabase por desaparecer. Finalmente, parece que no será así, y aunque todavía es pronto para conocer detalles sobre cuándo podrá volver a verse una nueva edición del Colombino y que configuración tendrá esta quincuagésima primera edición, la recuperación de los derechos supone un a importante victoria frente a los peores augurios.La carabela de plata navegó por última vez en el verano de 2019, en un encuentro disputado en el Nuevo Colombino entre el Recreativo y el Club Atlético Osasuna. Ni la edición inmediata anterior, en 2018, ni la posterior, en 2020, pudieron celebrarse. La primera, que iba a disputarse contra el Sevilla FC tuvo que se pospuesta por el mal estado del césped del estadio mientras que dos años después, la pandemia de la Covid-19 fue la causante de la no celebración del Trofeo. Los años posteriores, ya en medio de la batalla legal con BlackSwan obligó al Club a admitir que el Colombino "no se podía organizar con plenas garantías" y que se encontraba "imposibilitado" para organizarlo hasta que el litigio con la productora no se resolviese y fuera firme el archivo de la causa.No solo el acuerdo ha traído buenas noticias para la celebración del Colombino. El Club ha confirmado que el pacto incluye la recuperación de la gestión de los palcos del Estadio Nuevo Colombino, cuya comercialización no se había incluido en la actual campaña de abonados por la situación legal en la que se encontraba el Club. De la misma forma, la gestión de los partidos de carácter amistoso serán también propiedad del Recreativo.El Club emitió este viernes un comunicado muy aplaudido por el recreativismo en el que agradeció a la empresa vasca la predisposición para alcanzar un acuerdo que ha puesto fin a una disputa de varios años y que devuelve una parte importante del patrimonio inmaterial del Club.