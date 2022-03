Alberto Gallego: "No estamos teniendo mucho acierto, pero me voy contento"

Alberto Gallego se mostró feliz por sumar tres nuevos puntos que dejan el objetivo del ascenso a tiro de piedra, y destaca la capacidad de reacción del Recreativo tras la derrota sufrida en Puente Genil.

"En la primera parte hemos sometido al rival y creado muchas ocasiones, nos podíamos haber llegado algún gol más al descanso, porque hicimos una presión alta muy efectiva y estoy satisfecho. En la segunda parte hubo un poco de desconexión; ellos no tenían nada que perder; en el tramo final hemos vuelto a tener ocasiones importantes, pero no estamos teniendo mucho acierto para marcar gol; pese a todo, me voy contento con la victoria".

El técnico hizo cambios en el once y también de esquema: "Estamos contentos porque lo que queríamos ha sucedido. Prescindimos de un central y apostamos por Juanito, un jugador que tiene muchas características de extremo y nos ha dado lo que necesitábamos, jugando con Víctor por dentro y con Juanito más abierto".

El Decano todavía no ha redondeado un gran partido en casa. "Al final, lo que es importante es que existan esas ocasiones para acabar con un resultado amplio y las ocasiones están ahí, aunque es cierto que no acabamos de materializarlas", declara el preparador albiazul.

El equipo ha sabido levantarse tras el tropiezo de Puente Genil. "Las dinámicas son muy peligrosas; tras perder, lograr una victoria requiere mucho esfuerzo, sobre todo mental, y con eso también jugábamos; era muy necesaria la victoria y felicito a los jugadores".

En el partido hubo varios nombres propios. El primero, Juan Delgado, que prolonga su idilio con el gol, al contrario que Chendo. "Está en un gran momento; Chendo ha vuelto a estar donde tiene que estar, pero no ha marcado; Juan también ha tenido ocasiones que no ha materializado, pero ambos están haciendo lo correcto".

Rubén Jurado fue una apuesta en el mercado invernal, pero le está costando ver puerta. "Quizás se está empleando más como asistente, hoy le ha dado una preciosa a Juan Delgado; nos da otras cosas, y de aquí al final seguro que sacará su instinto goleador".

El técnico también habló sobre Diawará y su vuelta al equipo tras muchas semanas ausente, incluso de las convocatorias. "Es un jugador especial, diferente; si hubiese empezado bien, con un regate, nos habría dado un día inolvidable, porque tiene potencia en la conducción, tiene gol... pero no ha empezado bien (y eso le ha lastrado), aunque todavía nos puede dar mucho".

Alberto Gallego confirmó que el cambio de Rubén Delgado fue por decisión técnica y que Pata sufrió un golpe, pero no un esquince.

Por último, el entrenador albiazul comentó la posibilidad de que el Recre ascienda el próximo fin de semana en Pozoblanco. "Es una evidencia; nosotros tenemos que ganar en un campo complicado, sacar los tres puntos y luego ver qué hacen los demás".