Salmerón: "Tenemos que estar orgullosos del trabajo de los chicos"

El técnico del Recreativo, José María Salmerón, compareció ante los medios con cierta resignación tras el duelo ante el Melilla. El almeriense comenzó señalando que “hay que estar orgullosos del trabajo de los chicos. Hemos trabajado bien en todas las fases del juego. Ellos han tenido errores y no los hemos aprovechado, hemos tenido un tres contra uno que hemos sido capaces de materializar. Esta categoría tiene esto”. La superioridad y mayor control del juego del Recre no tuvo su recompensa en el marcador, algo que el preparador albiazul asumió con naturalidad: “Hay partidos que van a suceder así. Otros partidos anteriores nos fuimos siendo pesimistas porque ganamos y no habíamos jugado bien. Hemos hecho un buen partido y hemos manejado bien ante un equipo que está teniendo los resultados de cara, esperemos que tengamos más suerte en otros encuentros”.

El Recreativo ha acumulado varias derrotas por la mínima en encuentros en los que los rivales han castigado duramente los errores albiazules, Salmerón lo explica diciendo que “son momentos de la competición. La sensación que tenemos es que los equipos que nos han ganado no lo han merecido”. “Hoy nosotros hemos merecido ganar, pero habrá otros que no merezcamos ganar y ganaremos, lo que espero es que esos días no seamos tan pesimistas y pensemos que somos malos. La liga es larga y haciendo las cosas bien es más fácil ganar”.

El ex del Murcia valoró el primer tercio de competición indicando que “no me preocupa mucho la clasificación, sino ir ganando. El equipo ha trabajado bien y hay que seguir por ese camino. Tenemos que hacer las cosas bien y es lo que hay que reforzar. Nos hemos enfrentado a un equipo que va segundo y que es fuerte y concede pocas cosas. Nuestro trabajo es que el equipo vaya mejorando en todos los sentidos dentro de la competición”.