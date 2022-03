Alberto Gallego: "Vivir este recibimiento es un regalo"

Alberto Gallego reconoce que los primeros 45 minutos del Recreativo de Huelva no fueron buenos y destaca la mejoría tras el descanso: "Estoy contento de la segunda parte, cómo la planteamos; pero en el área nos falta más mala intención, ha pesado la figura de Nauzet a la hora de rematar. En la primera mitad no estuvimos bien a la hora de circular el balón con rapidez y faltó jugar más con los espacios, luego cambiamos de sistema y ha funcionado".

En los últimos encuentros el Decano está perdiendo la batalla en el centro del campo: "El daño que nos estaban haciendo en la primera parte no era grave. Los perfiles de centrocampistas que tenemos marcan muchísimo (el esquema de juego), son todos ofensivos. Hemos acabado el partido con un perfil más defensivo, pero podemos permitírnoslo. Si Víctor Barroso y Adriá Arjona juegan abiertos hacemos mucho daño, pero es cierto que hemos perdido balones por el cansancio; ahora quizás estamos más imprecisos, pero el equipo lo ha intentado", destaca. "Es complicado ganar, y más ahora, en un derbi, ante un rival que también se está jugando cosas... y el equipo está siendo muy solvente", añade.

No se moja sobre si la celebración del gol por parte de los jugadores ha sido excesiva: "No lo he visto, será en agradecimiento por el recibimiento; todos estamos muy emocionados, vivirlo es un regalo y no todos pueden vivir eso. Gracias a todos por el recibimiento y por el apoyo de la afición".

El ascenso puede llegar la próxima semana, pese a que el Recre descansa, pero un empate o derrota del Utrera en Pozoblanco consumaría el salto de categoría: "El Yeclano ha subido con 69 puntos y un partido más y nosotros tenemos 73; con esos puntos ya hubiéramos subido en cualquier liga. Si ascendemos la semana que viene estaré contento, lo que quiero es subir".

Alberto Gallego reitera que "la segunda parte es de las mejores que he visto, desde el minuto 1. Con la trayectoria que llevamos con 23 victorias es normal que se acumule el cansancio, pero el equipo está haciendo lo más difícil, que es ganar estos últimos encuentros. No estamos con la frescura habitual, pero lo encuentro normal. Haber sacado adelante este partido es muy importante".

Por último, no quiso criticar a Peter, que venía de una sanción y ha sido expulsado por dos amarillas: "Tengo que analizarlo (la jugada) porque no lo he visto bien", concluye.