Monteagudo: "No podemos permitirnos estos partidos en casa"

Alberto Monteagudo ha comparecido ante los medios al término del encuentro ante el Recreativo Granada. El preparador recreativista ha analizado el choque ante el filial nazarí comentando que "en siete días hemos cambiado la cara. Nos han ganado los duelos y con un filial si pierdes los duelos estás jodido. Los goles eran evitables... Se han dado una serie de circunstancias que ni ante el Granada B ni ante ningún otro equipo podemos ganar. No hemos sido lo que yo quiero, al final con dos arreones parece que puedes empatar, pero ¿por qué no tenemos esa chispa los noventa minutos? Tenemos que seguir trabajando para ser el equipo de la semana pasada".

El míster albiazul no quiso eludir su cuota de responsabilidad y aseguró que "el entrenador siempre es el primer responsable. Es verdad que a mí me gusta jugar treinta metros más arriba, pero el rival también juega". El técnico ha comentado que "no creo que sea un problema físico, aunque ellos son un filial, son gente joven... pero es un filial que lo estaba pasando mal, estaban cometiendo errores, en su área sufren... El primer gol en infantiles de mi pueblo no pasa, un jugador que se va de cuatro jugadores y marca, eso se lo veo a Messi y muy de vez en cuando. Esta es una categoría en la que nadie respeta a nadie. Nosotros tenemos que buscar la regularidad y no podemos permitirnos hacer este tipo de partidos en casa".

Sobre el estilo de juego y el sistema también ha hablado Monteagudo que ha dicho que "yo quiero ganar. Con este sistema se puede ganar y hacer las cosas bien, pero todo parte de apretar y no podemos confundir jugar bien con jugar con el portero. Lo hemos hecho a ratos durante la temporada, pero queremos hacerlo más tiempo, sea contra el Granada o contra el Murcia".

Cuestionado por la falta de continuidad en el juego ha explicado que "ha habido algún momento en el que aparecía Rivero y enlazaba con Gerard. A Gustavo en esa posición de pivote le ha costado, Rivero igual no estaba al cien por cien... De ese trío tiene que salir fútbol. Isi se iba cuatro veces de cinco y hoy se ha ido cuatro, Quiles no ha estado tan bien como otros días, Chuli no ha aparecido... Son muchas circunstancias que nos han perjudicado mucho".

De las quejas de la afición durante el partido ha dicho que le parecen "totalmente razonable. A esta afición no le podemos poner ningún pero, la afición quiere vivir lo que vivió el año pasado. El aficionado del Recreativo lo que quiere es que el equipo vaya, apriete y demuestre que puede ganar. Eso es lo que queremos buscar y transmitir. Tenemos que apretar más sin balón y transmitir más agresividad. Hay que dar un paso al frente y hacer autocrítica". Ha añadido Monteagudo sin paliativos que "somos endebles, encajamos gol todos los domingos...".

Sobre Rubén Cruz también ha hablado el preparador albaceteño que ha espetado que "con Rubén no quiero equivocarme y darle más tiempo sin que esté bien. Es un futbolista que necesitamos, pero sé que no ha está bien y si lo pongo más tiempo le hago un flaco favor". Otros nombres propios sobre los que ha respondido han sido los de Borja García o Morcillo, de los que ha dicho que "empezaron regular los dos, empezamos con tres en San Fernando, luego pasamos a dos... Veo a Borja mucho mejor, es un central fuerte y serio, viene de Segunda y va a ser protagonista porque es un central top. Morcillo se suele despistar tácticamente y tenemos que ayudarlo para que no le ocurra".

De Gerard, que ha tenido errores importantes en los últimos encuentros que han terminado suponiendo goles en contra, ha comentado que "no está como al principio, creo que tiene continuidad en el juego, pero necesitamos al Gerard rápido, que controla y juega. El chaval trabaja y lo intenta, pero es verdad que no ha estado bien. Tenemos que buscar su mejor versión y buscar a ese futbolista que llegó".