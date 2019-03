Cada paso ya es definitivo

No hay descansos ni etapas sencillas en el largo camino hacia el play off. Ni siquiera cuando espera quien a priori pueda parecer un rival menor. De esos no existen en Segunda B. Es el mensaje grabado a fuego que repite Salmerón como un dogma de fe ante cada partido. El que espera en el campo de los Juegos del Mediterráneo responde perfectamente a ese perfil. A las 11:00, un horario de por sí extraño que siempre implica un trastorno, se medirá el Decano de trayectoria inmaculada en 2019 contra un equipo que todavía no ha ganado en el presente año. Negro sobre blanco el dato asusta. No sería la primera vez ni la última que quien parece hundido pega un zarpazo inesperado si su rival se confía. De hecho, el último punto que logró el Almería B fue hace tres jornadas ante el Cartagena en el mismo escenario donde mañana se juega.

Cuando dentro de un par de días comience a mentalizar a sus futbolistas para el partido contra el San Fernando no necesitará de mensajes. Será una final que se alimenta sola. En Almería en cambio espera un choque de esos que habitualmente se califican como trampas por la obligación de sumar y la menor presión de un oponente con pie y medio en Tercera, pero con futbolistas de calidad superior. Es lo habitual de los filiales de esta categoría. Muchos de sus jugadores serán profesionales de la LFP en no demasiado tiempo, aunque como conjunto les cuesta competir en una división tan dura y exigente. No por eso es menos peligroso el Almería B.

La fragilidad defensiva local es el punto débil que quieren aprovechar los de Salmerón

La garantía de este Recre de Salmerón es que siempre compite. Le da igual una ratonera en Jumilla o un campo de superior categoría en Almería. Un rival cerrado y tosco que un oponente alegre con el balón. Siempre tiene soluciones con las que responder. Ni siquiera las altas y bajas parecen afectarlo, por más que el choque llegue después de una semana movida con la inesperada salida de Chico Díaz, que unido a la sanción de Iván González dejan la plantilla con 18 profesionales. No obstante, Charaf se queda en Huelva para habilitar la entrada de Arias en la lista. Salmerón tiene centrocampistas de sobra, pero la marcha de Chico Díaz lo deja sin un delantero de recambio y opta por el jugador del filial.

El técnico tendrá que decidir entre mantener su dibujo habitual pese a la baja de Iván González y con ello dar entrada a Diego Jiménez en la línea de tres centrales o modificar el sistema para volverá la de cuatro, lo que restaría opciones al capitán recreativista. Por delante habrá cambios claros con respecto al partido contra El Ejido de la semana pasada. Llorente debe volver a formar pareja con Tropi. Arriba el equipo funciona a la perfección.

El choque es un reto para los atacantes. El Almería B tiene la peor defensa de la categoría. Los canteranos rojiblancos encajan más de dos goles por partido. Es un equipo tan alegre como frágil que sufre mucho cuando le toca contener. Al Recre un rival así teóricamente no le viene mal. Con la solidez habitual de los recreativistas y el dinamismo de sus atacantes puede hacer mucho daño si como se espera encuentra un oponente abierto y decidido a jugar. Al Decano ceder la iniciativa o ponerse en modo robo y salida se le da de maravilla. Además, el factor anímico juega a favor de los albiazules. La confianza y fortaleza de los onubenses es absoluta. Pocos equipos creerán más en sus posibilidades que el Decano a estas alturas de la competición.

Como sucede siempre a estas alturas del campeonato, el Recre juega su partido y los de sus rivales directos. Un triunfo del Decano en el campo de los Juegos del Mediterráneo tendría una trascendencia enorme puesto que se miden UCAM y Melilla, lo que lo auparía a la segunda posición o metería una distancia enorme a los norteafricanos a falta de diez jornadas para el final. Cada paso ya es definitivo.