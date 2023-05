El Recre ya sabe cuándo conocerá su rival del play-off de ascenso a Primera Federación

La Real Federación Española de Fútbol ya ha anunciado la fecha y el horario en el que se conocerán todos los enfrentamientos del play-off de ascenso a Primera Federación. El Recre sabrá el rival de la primera fase el próximo lunes 15 de mayo a partir de las 12:00.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogerá el sorteo del play-off a Primera Federación y también el del torneo por la permanencia en Segunda RFEF. El conjunto albiazul espera este día con ilusión para conocer el rival al que se enfrentará el próximo 21 de mayo en las semifinales de la fase de ascenso. Los equipos se repartiran en las diferentes copas dependiendo de su posición en la liga regular. En la primera copa se agrupará a los quintos, los segundos en la segunda, a los cuartos en la tercera, y a los terceros en la cuarta, según explica la RFEF.

Se empezará sacando a un equipo de la primera copa y otro de la segunda, así hasta que finalicen los emparejamientos entre quintos y segundos. El mismo procedimiento se efectuará con las otras dos copas para conocer los enfrentamientos entre terceros y cuartos clasificados.

Los equipos que pasen a la final de la fase de ascenso volverán a entrar en un sorteo que dará a conocer los últimos duelos en los que se decidirán los equipos que militarán en Primera Federación en el próximo curso 2023/2024.

En este momento, aún hay mucho en juego, el Recre certificó su segunda plaza en la jornada 32 tras ganar al Torremolinos en el Nuevo Colombino por tres goles a cero. Los tantos de Pablo Caballero y Sergio Chinchilla hicieron soñar a la afición albiazul que esperaba con ansia que el cuadro de Abel Gómez amarrara la segunda posición del grupo IV tras ver perder la primera plaza que se llevó el imparable Antequera y que ya ha conseguido el ascenso matemático a Primera Federación.

El Recre- segundo de grupo- se enfrentará en la primera ronda de la fase de ascenso a un quinto clasificado y los terceros se medirán con los cuartos. El primer duelo, tanto en la semifinal como en la final, se disputará en casa del rival que menor puntuación obtuvo en la liga regular por lo que el Decano, en caso de ascenso, lo haría con su afición como testigo.

A falta de una jornada para que termine la campaña, este domingo 14, se conocerán como quedan los cinco grupos de Segunda Federación. No hay nada seguro por lo que el Decano tendrá que esperar para conocer oficialmente a sus rivales. En la actualidad, el Recre actualmente podría enfrentarse a Guijuelo (grupo I), Utebo (grupo II), CE Manresa (grupo III) o Villanovense (grupo V). Razón por la que hasta que no finalice la jornada 34, con horario unificado a las 12:00, el conjunto albiazul no sabrá cuáles pueden ser los equipos que entren en los bombos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo lunes 15.

En el grupo IV de Segunda Federación, el Decano, el Recreativo Granada y el Atlético Sanluqueño pelearán por el billete a Primera Federación, con la duda de UCAM Murcia y Yeclano Deportivo. Precisamente, el cuadro universitario es el rival de este domingo del Recre. Los murcianos llegarán a Huelva con el objetivo de conseguir los tres puntos para poder certificar la quinta plaza y tener asegurada la presencia en el play-off. En el Nuevo Colombino le espera un Decano con los deberes hechos pero con el propósito de seguir ensayando para lo que viene y brindar la última victoria a su afición que ya sueña con el ascenso.