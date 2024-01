El Recre, con la mente en el Melilla

Arranca una nueva semana tras un alto en el camino. Nadie dijo que fuese fácil. Tras una racha inmejorable con cuatro victorias consecutivas y un empate, llegó la derrota. El Recreativo de Huelva cayó este sábado en El Collao, un partido para olvidar para el equipo de Abel Gómez que no tuvo su mejor tarde en territorio alicantino.

Es difícil seguir el ritmo, pero toca levantarse. El Decano ya tiene en la mente el partido del próximo domingo (12:00) en el Nuevo Colombino ante la UD Melilla, segundo por la cola a seis puntos de la permanencia en Primera Federación. Eso no tiene que ser un argumento para relajarse ni para bajar los brazos. Toca reponerse y cerrar el paréntesis que el Decano abrió el pasado sábado ante los de Vicente Parras.

Siempre hay un mal día. Es ley de vida. Para el equipo de Abel Gómez lo fue el sábado. Junto al partido con el Córdoba en El Arcángel se convierte en uno de los peores de este curso en Primera Federación. Hay margen de error y, pese a haber caído, el Recre seguirá ocupando la quinta plaza una jornada más.

El examen del Nuevo Colombino hay que aprobarlo, como todos. No cabe duda. Lo que pase después ya lo veremos. Por ahora, el Recre tiene que hacer borrón y cuenta nueva para seguir con la buena línea de trabajo y la magnífica racha que acumulaba. Unos números que lo han hecho convertirse en uno de los equipos revelación de la temporada 2023/2024.

Una plantilla confeccionada para la permanencia, que cada vez está más cerca de su objetivo, pero que ha demostrado que puede aspirar a algo más. El Recreativo de Huelva que se sitúa en la quinta plaza, a cinco del sexto clasificado, el Algeciras, empatado a puntos con el Antequera (31),y con un colchón de 18 puntos de la zona de descenso, que la marca el Atlético Baleares.

Se puede soñar con hacer algo más y, de momento, el Decano se ha situado entre los cinco mejores del grupo II de Primera RFEF. Una primera vuelta de ensueño en la que ganó 10 partidos, empató seis y perdió cinco. 35 puntos que lo hacen confiar en que los albiazules pueden conseguir lo que no entraba en los planes ni por asomo.

Además, el conjunto albiazul es uno de los equipos del grupo que más rentabiliza sus goles. El Recre, con 22 goles a favor, solo acumula 19 tantos encajados, los mismos que el líder, el Castellón. De esta manera es una de las plantillas con menos dianas en contra. El menos goleado, la UD Ibiza, con 16, por delante el Málaga con 18, y con 19, mismos que el Decano, el Córdoba y Algeciras.

Aunque las cosas han salido bien en la primera parte del curso, el plantel de Abel Gómez debe reforzarse. Queda demostrado jornada tras jornada. No hay fondo de armario en el Recreativo de Huelva. El técnico albiazul no tiene recursos en el banquillo para elegir a sus revulsivos. Algo que se pudo ver con la ausencia de David del Pozo ante el Córdoba. No había recambios.

Una situación que también se da en el ataque. El Recre dispone de Caye Quintana. Único delantero que está para jugar los 90 minutos. En el banquillo, Juan Villar y Nacho Heras. El de Aroche, con escasa participación; el segundo, en su misma situación y como posible descarte en el mercado invernal.