Un Recre fortalecido tras el mercado invernal

Afrontó el mercado invernal con dudas reconocidas y el objetivo declarado de no ver debilitado su potencial, pero el saldo final deja satisfecho a Salmerón. Es así porque considera que este Recreativo sale “reforzado” de cara a la segunda vuelta. El técnico recreativista considera que su plantilla es más fuerte ahora que hace un mes. Tanto es así que se confesó “contento” con las incorporaciones “porque hemos reforzado la defensa, el centro y el ataque con Chico, que era las zonas donde veíamos que nos hacía falta. Ahora nos toca competir y trabajar”.El preparador albiazul está encantado con un fichaje especialmente. El almeriense se deshizo en elogios hacia Jesús Valentín, de quien afirmó que se trata de“un jugador con gran potencial, que viene de jugar en Segunda A que nos va a venir muy bien y potencia al equipo, al ponerle más competitividad y mejoramos en todos los aspectos. Quedamos bien cubiertos porque creo que teníamos pocos jugadores en esa parcela porque Diego había jugado ahí y también los laterales. Nos cubre esa carencia que teníamos con la mejora del nivel del grupo”. De Charaf especificó que se trata de un futbolista para complementar la plantilla “muy joven que tiene gran calidad y va a competir con lo que tenemos. Teníamos cinco jugadores ahí y al final nos potencia por tener un jugador más que siempre dará más competitividad”.

“Tenemos las cualidades suficientes para hacerle daño a cualquier rival”

Con la suma de todas las llegadas “pensamos que somos más fuertes después del mercado de fichajes”. Luego “todo se verá cuando avancemos”. Celebra no haber perdido efectivos de peso porque “no queríamos debilitarnos. Lo primero era que los jugadores importantes no se fueran y lo conseguimos con un esfuerzo. Lo siguiente era fortalecernos dentro de los parámetros y lo hemos hecho”.La llegada de Valentín le permitirá acudir con mayor a una fórmula a la que ha recurrido cada vez que tuvo oportunidad. Contar con el canario “nos da más posibilidades a la hora de jugar con tres atrás y además ha jugado por delante en alguna ocasión”. Antes de su fichaje, “si no teníamos un central había una posibilidad que no podíamos manejar. No doblamos todos los puestos, pero sí que ahora tenemos todas las opciones cubiertas”.

"Las diferencias entre la parte administrativa y la deportiva deben ser siempre constructivas y obviamente ellos manejan números y nosotros otros aspectos. Todos buscamos el bien del Recre"

El mercado de fichajes escenificó un claro pulso entre las posibilidades económicas del club y los deseos del cuerpo técnico. Salmerón asume con naturalidad “esas diferencias entre la parte administrativa y la deportiva” que “deben ser siempre constructivas y obviamente nosotros podemos tener diferencias de opiniones porque ellos manejan números y nosotros otros aspectos. Hemos llegado a un consenso con las pautas marcadas. Dijimos que había que ser muy imaginativos que creo que lo hemos sido. Todos queremos lo mejor para el Recre y esas diferencias las hubo dentro de lo normal”.El preparador está centrado en la visita del Murcia del domingo. Advierte que “aunque parezca que se ha debilitado mantiene la esencia del potencial que ya tenía”. Asume que “se le han ido jugadores importantes, con un valor económico importante, pero se ha quedado con un equipo muy peligroso con una base de mucho nivel que va a venir aquí y encima ha fichado tres jugadores muy buenos. Es un equipo que va a pelear para estar arriba aunque se le hayan seis o siete jugadores de peso”.No considera que un triunfo pueda ser definitivo para eliminar un rival porque “quedan muchos partidos todavía”. No tiene dudas que su Recre estará en la pelea porque “los jugadores trabajan muy bien, muy intenso y con las clásicas molestias de los partidos. Alguno como Marc Caballé aumenta su ritmo. Tenemos una plantilla contenta y confianza”.

"Aunque parezca que el Murcia se ha debilitado no es así porque mantiene la esencia del bloque"

En Cartagena regresó a los tres centrales. No descarta repetir el dibujo frente alReal Murcia. Defiende que la fórmula no es más defensiva ni menos. Para ello pone como ejemplo al Sevilla, que “juega con tres centrales y nadie dice que sea defensivo. Se trata de plantear los jugadores por las cualidades”. Sin ir más lejos, “el domingo pasado tuvimos a nuestros dos futbolistas arriba y tratamos de llegar por las bandas ante un rival muy fuerte que en la segunda parte lógicamente nos apretó. Si usamos un sistema u otro es por diferentes circunstancias, no porque queramos ser más defensivo u ofensivo”.Con un dibujo o con otro, “tenemos las cualidades suficientes para hacerle daño a cualquier equipo. En las segundas partes entran más factores que el cansancio o incluso en las primeras partes puede pasar. A veces se dice que un equipo se mete atrás y no es eso, sino que el rival tiene su potencial que obliga a defenderte”. Donde sí tiene margen de crecimiento su equipo es con balón. En Cartagena “nos duró poco la pelota en la segunda parte, que es algo que debemos trabajar más para salir rápido y también tenerla para hacer daño a los equipos”. Ante oponentes del nivel del Murcia, Cartagena o UCAM “se presentan todo tipo de situaciones y aunque estemos en casa y sea más normal que llevemos la iniciativa, habrá fases para todo”. El rival del domingo se ha hecho muy fuerte en defensa, concediendo muy pocos goles. Salmerón lo conoce a la perfección porque lo dirigió la temporada pasada. El técnico se revela con la etiqueta de partidos de pocos goles que sobrevuela el choque de esta semana y lanza un mensaje con destino a Murcia: “La gente siempre espera cosas y luego suceden otras”. Los partidos “hay que abrirlos y ver que sucede porque cuando esperas una cosa pasa otra. Somos dos equipos fuertes y ninguno de los dos será capaz de llevar el peso los 90 minutos. Hay que aprovechar las diferentes fases”.