El RKS Radomiak Radom se fija en Alexander

La presencia de Antonio Domínguez en el fútbol polaco ya colocó al Decano en el mapa en tierras polacas, pero el Recre ha saltado a la palestra en las últimas horas por otro motivo. Así, el periodista local Szymon Janczyk ha indicado, como ha recogido la web albiazules, un interés del RKS Radomiak Radom en Alexander Szymanowski.

El club polaco, que milita en la segunda división del país europeo, ha puesto sus ojos en el extremo albiazul, aunque el Recreativo no tiene previsto negociar ninguna salida. Hay que tener en cuenta que el mercado de fichajes invernal en Polonia cierra el próximo 24 de febrero, por lo que el RKS Radomiak Radom tiene aún veinte días para tratar de conseguir el fichaje del ex del Leganés.

El Recreativo, no obstante, no contempla ninguna salida, como no lo ha hecho durante el mercado de fichajes invernal nacional. El meta Nauzet contó con ofertas reales, tanto de España como del extranjero, mientras que Alberto Quiles también estuvo en el punto de mira de varios equipos, pero el Decano se ha esforzado por conservar su plantilla para poder competir en los partidos que restan al máximo nivel.