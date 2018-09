Quiles no tiene seguro el once ni Caballé la lista

Marc Caballé tiene muy pocas opciones de jugar mañana y hasta última hora se mantendrá la duda de si Alberto Quiles saldrá como titular ante el UCAM. Caballé se uniría en el capítulo de bajas al lesionado Iago Díaz.

"Esperaremos hasta mañana (hoy) pero creo que Caballé no va a llegar", confirmó Salmerón.

Más optimista se muestra con Carlos Martínez: "Se ha entrenado toda la semana; el único problema es que estuvo 10 días parado porque se lo impedía la espalda; no está como lo dejamos hace 10 días, pero ya es uno más y mañana (hoy) decidiremos en qué situación está". En Murcia jugó en el tramo final del partido a un buen nivel "pero estaba para eso, para 15 minutos, porque no estaba bien. Poco a poco irá alcanzando su mejor nivel físico; ya de las molestias no tiene nada".

Alberto Quiles está disponible tras cumplir su sanción, aunque no es lo mismo entrenar que competir: "Él ha estado con nosotros desde el principio y no tiene ningún problema; le falta el ritmo de no haber jugado los primeros encuentros pero está en muy buenas condiciones".

¿Podría darse el caso de que un jugador que ha estado fuera las cuatro primeras jornadas (Quiles) pase al once titular directamente o primero debe ganárselo en el campo? "Se podría dar ese caso, pero no tengo un modo de proceder en esas situaciones, ya veremos; el día a día me va dando información... El que esté bien juega, todos trabajan y tenemos un equipo con mucha igualdad y el grupo tiene que estar preparado siempre. Puede haber cambios de un día para otro".

También será un partido especial para Quiles, porque jugó allí y porque puede ser su debut en casa. La motivación es un factor importante y eso puede pesar en la decisión del técnico a la hora de sacar el equipo inicial: "Pesa todo, pero hay que valorar todas las circunstancias. Puede ser bueno o malo tener demasiada responsabilidad. Hay la opción de hacer tres cambios y estoy seguro que Quiles va a estar ahí en esas situaciones. ¿Si saldrá de inicio o con el partido empezado? Se verá en su momento".

Lo que sí confirma el técnico es que el delantero onubense aporta unas características diferente al resto de jugadores de ataque: "Tiene una cualidades muy distintas; recibe y no pierde balones, es bueno en la definición y en el disparo y nos puede dar otro tipo de cualidad que no tenemos ahora y que iremos viendo durante todo el año. Queríamos tener diversas variantes para ver qué necesitamos cada partido".