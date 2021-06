Gallego: "El objetivo no es sólo el ascenso del Recreativo sino construir algo sólido para el futuro"

El Recreativo de Huelva ha presentado oficialmente a Alberto Gallego como su nuevo entrenador, en un acto que contó con la presencia del presidente del Decano, José Antonio Sotomayor, y del director deportivo, Dani Alejo. El acto comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de Alicia Rodríguez.

El técnico, que ha firmado por una temporada con opción a una segunda si se logra el salto de categoría, aseguró que el objetivo es el ascenso (raro que un entrenador se 'moje' tanto en ese sentido), que su sistema de juego es flexible y reclamó la unión de todos para sacar adelante un proyecto completamente nuevo.

“Gracias a todos los que me han dado un recibimiento espectacular, estoy apabullado, con muchas ganas y feliz, convencido de la decisión que he tomado al venir aquí”, comentó Gallego en sus primeras declaraciones.

El técnico catalán de 47 años de edad añadió que “no sólo era importante a nivel deportivo tomar la decisión correcta para mi trayectoria profesional, sino también a nivel familiar, venimos a un sitio hermoso. El objetivo no es sólo el ascenso, sino construir algo sólido para el futuro”.

Sobre su filosofía futbolística comenta que “mis equipos tienen características peculiares pero el esfuerzo coral es innegociable, me gusta jugar en campo contrario, la presión, que mis equipos sean muy competitivos, fuerte, sólidos y también humildes, respetando a todos los rivales y salir a ganar siempre desde el minuto 1”. No tiene experiencia en Andalucía, pero sí en la Tercera catalana y balear. “Todos los grupos tienen similitudes y diferencias”.

Respecto a que el club albiazul ha contactado con varios entrenadores decantándose por él finalmente, aclara que “yo soy la primera opción, me gusta ir a los sitios que me consideren la primera opción”.

El Decano afronta un nuevo curso tras un año decepcionante, por lo que la presión será mayor. “Eso está en la profesión, hay que saber manejar esas situaciones. Para mi, mejorar es venir aquí; el objetivo es ascender, está claro”.

Esta campaña ha triunfado con el Ibiza, con el que perdió dos partidos y luego enlazó una racha de 23 sin conocer la derrota. “Fuimos de menos a más y luego fuimos cogiendo velocidad de crucero; aquí hay que hacer un trabajo complejo, hacer un equipo nuevo... y todo eso requiere mucho trabajo”, y no le gusta que se diga que el Decano será una apisonadora este año “somos un equipo de Tercera con jugadores de Tercera, tendremos que correr más que los rivales y hacerlo mucho mejor”.

Gallego afirma que le “encanta el fútbol base, la cantera, y el que se lo merezca jugará”. Respecto a la pretemporada, es posible que la liga empiece el 12 de septiembre (aún no está confirmado oficialmente), con lo cual el equipo iniciará los entrenamientos a finales de julio. “Quiero jugar el máximo posible de amistosos, unos 6-10, para llegar lo mejor posible al inicio de la liga; empezaremos con rivales de menos dificultad y luego subiremos el nivel”. “Dani (Alejo) y yo estamos trabajando en la confección de la plantilla, hemos ido de la par desde un inicio para que las decisiones estén consensuadas”.

Su forma de juego requiere de jugadores con características muy definidas. “No es sencillo encontrar jugadores de esos perfiles en Tercera, pero estoy satisfecho con lo que estamos trabajando y los encontraremos. Está claro que en vez de necesitar tres ocasiones para meter un gol necesitaremos seis, pero van a venir 25 valientes a darlo todo por el Recreativo y necesitan mucho apoyo”.

El club negocia con Nauzet, Diego Jiménez y Víctor Barroso, que tienen contrato en vigor

Explicó su concepto de ataque circular, que es tener una base y contar con jugadores con mucha movilidad, de forma que un central pueda acabar de delantero, lo que provoca errores en las marcas de los rivales; y no se 'mojó' sobre la llegada de Cristian Terán “uno de los jugadores más importantes del Ibiza, el capitán, él está estudiando la posibilidad de venir, tiene ganas de demostrar cosas”.

Sobre los casos de Nauzet, Diego Jiménez y Víctor Barroso (con contrato en vigor) manifestó que “no es una situación prioritaria, no me compete, es algo que solucionarán Dani y el club”. Al respecto, Dani Alejo añadió que “estamos en conversaciones y la situación quedará resuelta antes de que el equipo empiece a entrenar. Nauzet quiere quedarse, pero hay que ver si es capaz de adaptar su contrato a la situación del club. Es jugador del Recreativo hasta que deje de serlo”, dejando una puerta abierta a la opción de que siga el meta canario.

Alberto Gallego sabe que una asignatura a superar por los jugadores es la presión que supone vestir la camiseta del Decano. “Hay que ayudar a los chicos, que son de Tercera, todos tenemos que ir a una, sin rencillas, y lo conseguiremos. Hay jugadores que no quieren venir (por la presión de jugar aquí), pero los que estén querrán crecer; Dani trabaja en traer jugadores de un perfil que puedan soportar esa presión”.

Suele combinar jugadores veteranos con jóvenes. “La experiencia la suelo llevar a la defensa y a la delantera; los centros del campo que he tenido hasta ahora exigen recorridos largos, muchos apoyos, y eso requiere esfuerzos grandes”, por lo que ahí apuesta por más jóvenes. Estoy seguro de mi modelo, de la apuesta que he hecho. Hace un mes rechacé una oferta de un equipo de Primera RFEF y en Ibiza estaba a gusto. Si no creyese que puedo conseguir los objetivos no vendría. No me asusta hacer un proyecto nuevo, a veces es mejor empezar de cero, renacer, aprender de los errores; lo más importante es la piña, ser una familia, eso es lo que hace que los equipos asciendan”.

El catalán es un técnico que da oportunidades a todos sus hombres. “En Ibiza he tenido 17 jugadores con más de 1.000 minutos este año y en la fase de ascenso utilicé a todos los jugadores excepto tres; es la forma de que todos trabajen. Es importante adaptarnos a todas las situaciones que nos vamos a encontrar. Mi sistema de juego no es rígido, no lo voy a poner por encima de todo, en un mismo partido puedo cambiar y utilizar tres; lo que es innegociable es la presión tras pérdida de balón, la presión alta, el sacrificio...”, concluye Alberto Gallego.