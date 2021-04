Pouso: "Me parece que hay gente muy protegida y tienen que dar la cara"

El técnico del Recreativo, Carlos Pouso, ha atendido a los medios al término del encuentro entre El Ejido y el Decano para, con humildad reconocer que, "el rival ha sido mejor y no hay mucho que oponer a la derrota. Han aprovechado nuestros errores y nosotros no hemos sido capaces de generar lo que hemos preparado y hemos trabajado durante la semana. Te queda levantarte, felicitar al rival y seguir preparando".

Acerca del desarrollo del partido ha dicho que "la primera parte ha sido más igualada, ellos han aprovechado una, nosotros hemos tenido hasta más dominio, ellos nos cogían a la contra, pero no hemos sido capaces de aprovechar ese dominio para crear oportunidades. Mucha pelea, han sido más intuitivos a la hora de ganar las disputas y luego han dominado las áreas porque nosotros no hemos hecho gol y ellos han hecho dos. No podemos decir si el penalti ha sido o no ha sido, si alguna actuación determinada nos ha desquiciado... Son disculpas y no me gusta. Se han dado un montón de circunstancias para que no estuviéramos a gusto en el partido y cuanto te pasa eso hay que saber reconocer que el rival ha sido mejor que tú".

De lo que queda de liga ha indicado que "tenemos que corregir los errores de este partido, preparar con mimo toda la semana y el partido del Granada e intentar sacar ese partido y no pensar en nada más. Ha sido una temporada rara y estamos en una situación que, lejos de ser ideal, es dramática. No hemos sido el revulsivo que pretendíamos y tenemos que mejorar todos".

De El Ejido ha comentado que "ha sido un rival muy correcto. Han sido muy solventes en defensa, han dominado el medio campo y como se les ha puesto el marcador de cara pronto han estado replegados y a nosotros nos costaba generar. El viento de la primera parte era desagradable, pero lo teníamos a favor, por eso no es excusa".

De las opciones de permanencia y de la responsabilidad de la plantilla también ha hablado el técnico para decir que "si hacemos lo de hoy no está difícil, sino imposible. Hay que ser conscientes de las dificultades en las que estamos. Hay que darle un giro de tuerca. Me parece que hay gente que está muy protegida y que tienen que dar la cara. Si tú estudias mucho y luego siempre suspendes, el malo no puede ser siempre el profesor. Soy el tercer entrenador que tiene esta plantilla. En esta foto no quiere estar nadie, si he venido y tengo que morir lo haré, pero mataré a alguien por el camino, eso seguro. Si tenemos que descender, descenderemos, conmigo o sin mí".