Pepe Fernández garantiza la supervivencia del Recreativo esté en la categoría que esté

Pepe Fernández ha mandando un mensaje de tranquilidad asegurando que la supervivencia del Recreativo de Huelva está garantizada con independencia de la categoría en la que milite. El concejal socialista del Ayuntamiento ha sido protagonista en el programa Ser Deportivos Huelva, dejando claro que “la propiedad (el Ayuntamiento) tiene como principal preocupación la supervivencia del club”, desligando la faceta económica de la deportiva e institucional.

Afirma que “las aportaciones de patrimonio se podrán recuperar cuando el club tenga un valor”, estimando en algo más de 14 millones las aportaciones del Consistorio al Decano. Reconoce que en lo deportivo el Decano está por debajo de lo esperado y que en la categoría hay plantillas más caras como el Marbella, Sanluqueño o San Fernando. “Nosotros tenemos un problema y es que quien está detrás es una administración” y todo está reglado y controlado, dejando entrever que otros clubes no tienen las cuentas tan 'limpias'.

“El club no va a tener problema en ningún sentido esté en la categoría en la que esté. Y, como aficionado también estoy enfadado porque en el campo veo actitudes que no entiendo. Sabemos que la situación no es fácil y que es preocupante por el bucle que se genera. Pero el aficionado tiene que estar tranquilo y la preocupación tiene que ser solo deportiva. La sociedad tiene garantizada la viabilidad incluso si se diera el caso, que yo no barajo ni contemplo, de que se descendiera. No pasaría nada y el club seguirá funcionando y el Ayuntamiento le daría totales garantías. La propiedad no tiene una excesiva preocupación con la parcela deportiva", destaca el edil.

Fernández añade sobre el tema económico que "la pandemia ha supuesto medio millón de euros menos en previsión de ingresos de abonos y patrocinadores. En enero del año pasado no había pandemia y no se contemplaba que se suspendiera la competición. Cuando llegamos al club no había cuentas y ya las tenemos, y en unos días convocaremos una asamblea para aprobar las de la temporada 2019/20. La única preocupación que tiene la propiedad es la sociedad, más allá de la situación deportiva. No hubo falta de previsión (a la hora de hacer el presupuesto de esta campaña), porque se hizo en enero, y el desfase es el del mes corriente, así que no ha habido una mala previsión. Y si te llega un embargo, se paralizan todos los pagos, y más si son de mayor cuantía. Con algunos se han presentado recursos, pero cuando ya hay una situación límite se abona. Los embargos están controlados, y la gente del mundo del derecho sabe que es así".

El Ayuntamiento, como propietario, tiene previsto realizar una nueva aportación económica al club. “Ahora se va a prorrogar la aportación de dos millones de euros que se aprobó el año anterior. Esta semana queremos que se resuelva definitivamente el asunto con Krypteia, y también deudas con algunos exempleados, a los que se les llegó a deber dinero de tres años, y algunos pequeños embargos. Recurrimos el auto del embargo de Krypteia porque no estamos de acuerdo con unos intereses de demora que nos han pedido. Krypteia no fue un inversor solvente como prometió. Nos quedaría el acuerdo con Eurosamop también. La aportación municipal rondará los tres millones de euros".

En la parcela institucional Carlos Hita asumirá mayor protagonismo y también regresa Francisco Muñoz: “En junio hará cinco años que llevamos al frente de la propiedad del club. Nuestro único objetivo era gestionarlo mientras estaba en esta situación y ponerlo en venta. Han venido más de una treintena de grupos de inversión y de inversores particulares y siempre hemos dado una sensación interna de integridad. Hemos intentado no seguir endeudando el club, pero en este momento complicado hemos tomado una decisión firme, que es darle al consejo más herramientas para que tengan una mayor estructura con profesionales".

Queremos que las cuestiones jurídicas que se llevaban desde Madrid se lleven ahora desde Huelva"

Añade que "Carlos Hita empezó de gerente en Huelva Deporte y después pasó a gerente del club, pero en un club de fútbol el que toma decisiones es un consejero delegado y le hemos dotado al club de esa función. Y Paco Muñoz viene con su despacho de abogados, que es Gaudia, y queremos que las cuestiones jurídicas que se estaban llevando desde Madrid se llevan ahora desde Huelva. Yo tengo contacto con él desde hace mucho tiempo y no quiere ser consejero pero su despacho tiene contactos con la Liga y entendemos que en este momento queremos implementarle eso al club. Ahora se va a trabajar de otra manera, y sin Roca Abogados y a la figura de Fran Canal, que no sé por qué ha sido a veces una figura odiada en esta ciudad, tenemos que agradecerle mucho las gestiones que hicieron. Nos salvó sobre la campana con el tema de Juanma López. Yo no me puedo callar. Parece que Pepe Fernández es el dueño del Recreativo de Huelva y eso no es así. Fran Canal ha ayudado buscando inversores pero ahora ya tenemos una estabilidad y vamos a comenzar una estructura nueva".

El concejal dejó claro la remodelación de la directiva consistirá en añadir, no en restar miembros, y “Manolo Zambrano va a seguir. Estoy convencido de que es el recreativista que más está sufriendo la actual situación del equipo. La propiedad no lo va a cuestionar. Él es la primera persona a la que trasladamos los cambios que vamos a hacer tanto el alcalde como yo. Tenemos absoluta confianza en él. Salvo que algún consejero entienda voluntariamente que no quiere seguir, ninguno de los actuales se va a marchar. Este momento es complicado para todos y tenemos que seguir sumando de manera común".

Reiteró que “la entidad no va a tener ningún problema de pervivencia futuro mientras que esté el Ayuntamiento como propietario. El habitual habitat de un club deportivo es que esté en manos privadas y es algo que no descartamos, pero todavía no se ha dado la situación tras reunirnos con mucha gente. Queremos venderlo pero en unas ciertas condiciones. Cuando en un mes y medio se vean las cuentas, más de uno se va a echar las manos a la cabeza”, y recuerda que en dos años en Primera División hubo “pérdidas operativas de 14 millones de euros”.