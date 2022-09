Pavón: "Hemos hecho muchas cosas buenas menos el gol"

"Hemos tenido una primera parte en la que nos ha dado miedo tener el balón". Así se expresó Juan Manuel Pavón, el técnico del San Roque de Lepe, en la rueda de prensa tras caer derrotado 0-1 ante el Recreativo de Huelva. Y es que "no me gusta que el jugador se quite el balón a la primera, la tenemos que tener". Después, con el paso de los minutos, y ya en la segunda parte "hemos ido de menos a más". Tanto es así que "hemos tenido cuatro claras para hacer gol", aunque "de eso no se vive", apuntó el míster aurinegro.

Pavón valoró de forma positiva el juego asociativo de sus futbolistas. "Hemos hecho muchas cosas buenas menos el gol", de ahí que los jugadores "han terminado jodidos porque podían haber conseguido más", puntuar.

De cara a próximos envites, "tenemos que sacar lo que hemos hecho el segundo tiempo. A la hora de defender, hacerlo en bloque, ser solidarios en el esfuerzo, y con el balón, arriesgar". El San Roque de Lepe visitar la semana que viene al Sevilla Atlético, un equipo "con aspiraciones a ascender y que nos pondrá las cosas muy difíciles y que nos querrá quitar el balón".

El San Roque todavía no ha puntuado en estas dos primera jornada. Algo, que es "difícil de asimilar por el juego desarrollado". Pavón señaló que ahora toca reforzar lo que se ha hecho bien y corregir los errores de la primera parte. "El equipo necesita ganar sobre todo por la confianza de los jugadores y de los aficionados. Si no puntúas se crea duda e incertidumbre y tenemos que evitar eso. Tenemos que ir a Sevilla con todo".

Sobre las polémicas arbitrales, tras pedir el San Roque algún penalti al colegiado, Pavón señaló que hay "dos bastante dudosas, la de Camacho y la de Pablo Haro. Pero ya el resultado no se puede cambiar".

Por último, sobre el ambiente, el técnico reconoció que "ha sido fabuloso" y deseó que "esto se vuelva a repetir en muchas ocasiones".