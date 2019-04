Pablo López: "El plantel del Recre es excepcional, todos se cuidan muchísimo"

El nutricionista del Recreativo de Huelva Pablo López y el director de Gañafote, Joaquín Rasco, fueron los protagonistas de una nueva entrega de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró ayer en el Gastrobar Ciquitrake. Ambos compartieron buena comida y animada conversación con miembros de la redacción deportiva de este diario.

A sus 30 años López es dietista-nutricionista del Recre y del Sporting Puerto de Huelva de fútbol femenino. Además trabaja en la clínica del Carmen de la capital onubense y en ND Salud en Trigeros y es también es el vicepresidente del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía.

Comenzó su labor en el Decano en enero de 2015, cuando el equipo aún militaba en Segunda División y José Luis Oltra estaba en el banquillo. Asegura que está “muy contento” con los futbolistas del Recre. Todos los años han sido muy profesionales pero esta temporada la plantilla es excepcional. Todos se cuidan mucho y eso facilita mi trabajo”.

Ve al equipo entrenado por José María Salmerón “muy bien. El equipo se entrena al máximo y todos están muy comprometidos en el día a día”. Por ello es “optimista” aunque a la pregunta de si cree que el Recre jugará el play off de ascenso responde que “hay que ir partido a partido. De momento debemos pensar solo en el Talavera y centrarnos en intentar sacar los tres puntos. No debemos construir castillos en el aire, lo importante es disfrutar de este momento y tener tranquilidad porque hemos pasado años muy complicados”.

“En el Recre he aprendido que nos tenemos que ocupar de las cosas cuando toca y no preocuparse antes de tiempo porque hay cosas que pensamos que van a pasar y luego puede que no ocurran. Hay que adaptarse”, señala.

"La nutrición está para formar, informar y educar", asegura Pablo López

En un acuerdo entre el cuerpo técnico y el servicio médico del club “todos los meses, por obligación, se realiza una valoración antropométrica de cada jugador de pliegues, perímetro y circunferencia, más concretamente diámetro perimetral”, explica.

El onubense agrega que la labor del cuerpo técnico y médico del Recre es “interdisciplinar. Tenemos contacto diario. Todos los entrenadores que he tenido en el club y especialmente Salmerón me han dado mi espacio y respetan mi trabajo. Me permiten desarrollarlo al 100%”.

Una de las curiosidades que comentó el nutricionista es que los futbolistas, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, ganan peso durante la temporada. La explicación es que “desde la pretemporada van ganando masa muscular y la pérdida de grasa no es tan significativa”.

En los análisis de los pliegues se valora la cantidad de tejido adiposo subcutáneo. “Medimos en unas zonas determinadas del cuerpo y salen unos valores que luego clasificamos por colores. En la plantilla del Recre todos están bien”, dice.

López opina que el club onubense tiene “un cuerpo técnico y un servicio médico de niveles de Primera División. Hay tres fisios, readaptador, enfermero, médico y nutricionista, y un entrenador, un segundo entrenador, preparador de porteros, preparador físico y analista”.

Según él, la alimentación no debe convertirse en una obsesión para los futbolistas porque entonces el riesgo de lesiones aumenta. “Es un factor importante que influye en el rendimiento, pero también lo es la genética que tiene cada persona. No todo el mundo tiene la misma reacción. La nutrición está para formar, informar y educar hábitos saludables. La alimentación sana es muy importante porque da energía y para rendir bien hay que tener una composición corporal adecuada. Es fundamental que el jugador sea feliz, cuidándose y comiendo bien. Si no es feliz con la comida puede llegar a sufrir lesiones”.

López explica que durante los descansos de los partidos los futbolistas toman “piezas de fruta y bebidas isotónicas” y que algunos también geles u otros suplementos energéticos.