Nauzet Pérez, guardameta del Recreativo de Huelva, explica que la plantilla albiazul tiene como objetivo inmediato ganar el próximo domingo en Mérida y “encadenar un par de buenos resultados porque el trabajo que realizamos cada día se tiene que ver reflejado en puntos. Fuera de casa el equipo no ha conseguido ganar y queremos hacerlo para afrontar la semana posterior de distinta manera y poder encadenar dos o tres victorias, que es lo que te da el estar arriba”.

El Recre logró el pasado fin de semana dejar por primera vez su puerta a cero al ganar en casa al UCAM (1-0), tras haber encajado cinco goles en los tres primeros encuentros: con derrotas a domicilio en San Fernando y Villarrobledo, ambas por 2-1, y victoria contra al Talavera en el Nuevo Colombino (3-1). Frente al conjunto universitario murciano, el cuadro albiazul mostró una indudable mejoría defensiva, con menos desajustes en las labores de contención. “Esto es normal, parte del fútbol. Hay muchos jugadores que no nos conocíamos y no hemos jugado juntos. En el último partido se ha visto que el equipo ha dado un paso al frente en esa faceta, hemos estado mucho más sólidos y todo es trabajar y mejorar. Es verdad que hemos tenido una pretemporada larga, pero cuando empieza la Liga es cuando mejor se ven los defectos y las correcciones que hay que hacer. Estamos tranquilos, nos ha pasado al principio de la temporada y es mejor que suceda ahora que más adelante. Estamos trabajando para corregirlo porque los puntos que se van no vuelven pero también es verdad que estamos trabajando bien, yendo a más, y debemos crecer desde la tranquilidad”.

Nauzet ha agregado que “dejar la portería a cero es bueno para el equipo. Esto es un juego colectivo, nada es individual ni para el que mete los goles ni para el que los para. Es bueno para el equipo que estemos más sólidos, mejor atrás, y que el equipo crezca desde la portería a cero es mucho mejor porque al final así siempre estás más cerca de la victoria”.

El meta achaca esa mejoría defensiva a “muchas circunstancias. Está claro que teníamos que ser un equipo más sólido cuando teníamos que ir a robar el balón y estar más cerca todos los jugadores porque como ya he dicho esto es un juego colectivo y no es sólo la defensa, el portero o la delantera. El grupo tiene que trabajar unido, por el mismo objetivo. No hay que analizar solo la última parte de las jugadas, sino ver que éstas empiezan en sitios donde teníamos que estar mejor posicionados o teníamos que ir a presionar antes. En el partido ante el UCAM se ha visto que la presión tras pérdida de balón ha sido mucho más eficaz y el equipo ha estado más junto, lo cual ha hecho que nos hagan menos ocasiones”.

Así, opina que “en la faceta defensiva el equipo estuvo mejor, desde el delantero hasta la portería. Todos estuvimos más unidos, más juntos. Es verdad que en el centro del campo hubo más robos de balón y estuvimos todos más juntos en la segunda jugada que es lo que nos permite que el rival no te haga ocasiones”.

Nauzet resalta que “la segunda jugada es primordial en todas las categorías, pero en Segunda B aún más porque hay muchos balones largos y entonces el equipo tiene que estar mucho más junto, como se demostró en el último partido de casa”.

También, en su comparecencia, ha dicho que en “Villarrobledo nos sorprendieron en cosas que no pueden sorprendernos, como es por ejemplo el balón parado”.

Admite que el cambio de sistema que realizó Monteagudo, que apostó por reforzar al equipo por dentro con apostó por reforzarse por dentro con Sergio Jiménez como pivote y con Gustavo Quezada y Quique Rivero como interiores en un 1-4-1-4-1. “El cambio de sistema seguramente nos ha dado algo que hace que estemos mejor, pero también es verdad que llevábamos tres semanas trabajando en la presión tras las pérdidas de balón, que es de las cosas que más nos estaban costando y eso a llevado a que se vea que estamos más sólidos”. Pero también tiene claro que “ni de aquí en adelante vamos a conseguir dejar siempre la portería a cero ni tampoco íbamos a encajar en todos los partidos. Hay que seguir trabajando y mejorar en todo lo que estemos fallando. Es más fácil crecer desde la victoria”.

Por último, sobre las lesiones que está sufriendo el Recreativo (Rubén Cruz, Irizo, Óscar Ramírez y Quique Rivero están en la enfermería) dice que “esto es fútbol y no podemos lamentarnos. Está claro que todos queremos que estén todos los compañeros disponibles, porque eso es bueno para el equipo. En el fútbol no te puedes lamentar por esto porque una semana caerá uno y en otra, otro. Cualquier compañero que salga lo hará bien e intentaremos que los que menos minutos estén jugando, cuando salgan, nos ayuden igual que los que estamos jugando ahora habitualmente”.