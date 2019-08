Monteagudo va perfilando el once de gala del Recreativo de Huelva

Alberto Monteagudo va perfilando poco a poco su once de gala en los amistosos que está disputando el Recreativo de Huelva.

De momento el Decano se ha enfrentado al Aroche, Riotinto, Cartaya y al Xerez CD (todos a domicilio) y el técnico ha ido repartiendo minutos, pero dejando claro que algunos puestos ya tienen dueño. Todavía quedan tres partidos antes de comenzar la liga (miércoles en Lepe ante el San Roque, el miércoles 14 en la localidad portuguesa de Campo Maior ante el Badajoz, y el 17 en Punta Umbría ante el Betis Deportivo) en los que el técnico albiazul irá dando los últimos retoques y solventando las dudas en las posiciones que aún están ‘en el aire’.

Así, en la victoria del sábado en Xerez (0-3 con dos goles de Rubén Cruz y uno de Nano), el Recre alineó de inicio a Nauzet; Cera, Morcillo, Diego Jiménez, Nano, Sergio Jiménez, Quique Rivero; Víctor Barroso, Quiles, Carlos Martínez y Carlos Fernández, un equipo con buena parte de los que se presumen como titulares en el debut en la Liga.

Nauzet es la apuesta del Decano este año para la portería, quedando Álex Lázaro como suplente, al igual que le sucedió la pasada campaña con Marc Martínez. En la defensa el onubense Cera se ha ‘adueñado’ del lateral derecho, aunque su titularidad podría peligrar si uno de los fichajes que le queda al club por hacer ocupa esa posición, siendo Óscar Ramírez (Cartagena) el principal candidato. En el centro de la defensa, apuesta por la veteranía con Jorge Morcillo y Diego Jiménez, pendientes de conocer el alcance de la lesión de Iván González y de la llegada de un posible refuerzo (Óscar García). El lateral izquierdo está reservado para Nano.

El doble pivote es quizás de los puestos más claros que tiene Monteagudo, que ha ‘recuperado’ a los dos jugadores que lideraron al Cartagena que se proclamó campeón de Segunda B: Quique Rivero será el cerebro y Sergio Jiménez el pulmón. Gustavo Quezada tendrá que trabajar duro en espera de una oportunidad.

Las dudas llegan justo delante del doble pivote, donde la competencia parece más feroz. Ante el Xerez el técnico apostó por Víctor Barroso y Carlos Martínez en las bandas y Quiles de enganche. En Cartaya, los elegidos de inicio fueron Gerard, Carlos Martínez y Alfonso. Además, hay que tener en cuenta que el joven extremo Irizo no ha podido jugar en esos dos últimos compromisos y también peleará por la titularidad.

Y como guinda, el puesto de delantero centro, uno de los mejor cubiertos en la plantilla. Rubén Cruz apunta a la titularidad (ha sido llegar y besar el santo, marcando dos goles en su debut en Jerez) mientras Carlos Fernández es un recambio de garantías.

Ser titular tiene una gran importancia en este nuevo Recreativo. La pasada campaña Salmerón era partidario de las rotaciones y rara vez repetía un once inicial, pero Monteagudo es lo contrario; durante su presentación ya dejó claro que le gusta contar con un once tipo y si el equipo funciona no es partidario de realizar cambios.