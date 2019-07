Monteagudo llega al Recreativo con el reto de ilusionar y formar un equipo competitivo

AVANCE. El Recreativo de Huelva ha presentado oficialmente a Alberto Monteagudo como su nuevo entrenador para las dos próximas temporadas, en un acto celebrado en la sala de prensa La Provincia que contó también con la presencia del presidente Manolo Zambrano, el consejero Jesús Pulido y el secretario técnico Juan Antonio Zamora.

Monteagudo aseguró que es "un orgullo volver a Huelva", donde estuvo dos temporadas como futbolista logrando el ascenso a Segunda A, "un recuerdo inmejorable. Siempre he tenido ganas de volver. El objetivo es ilusionar a la gente, ganar partidos, hacer un buen fútbol y que los aficionados se identifiquen con el equipo".

El nuevo entrenador albiazul tendrá que buscar el éxito pese a no contar con uno de los presupuestos más altos de la categoría. "La clave está en conocer bien el mercado y tirar de contactos para traer jugadores. El Recreativo tiene un plus, por historia, por afición... que no tienen otros equipos y habrá que apretar lo máximo el presupuesto y no fallar. Vamos con el traje de un club grande, pero económicamente no lo somos", asegura.

La plantilla tendrá numerosas novedades, con la ventaja de que podrá montar un plantel a su gusto. "Eso es positivo, pero lleva tiempo conjuntar tanta gente nueva. Ahora estamos en el momento más importante de la temporada, que es la configuración de la plantilla".

Su filosofía de juego es muy distinta a la de José María Salmerón. "Me gusta el fútbol ofensivo, robar el balón arriba, buscar la portería contraria, tener la posesión del balón, transiciones rápidas", pero también deja claro que "sin el balón hay que morder como si fuésemos el equipo más pequeño de la categoría; si no, es difícil" alcanzar los objetivos. Y no es muy partidario de las rotaciones: "Suelo repetir lo que funciona, no me gusta rotar por rotar". Se considera una persona cercana y "me gusta sentirme entrenador, jugar con la presión, que le gente me conozca".

Monteagudo asegura que "el Recreativo tiene un problema: que le han hecho mucho daño los años de atrás" por la inestabilidad que había sobre el club y su posible desaparición, pero "los próximos (años) van a ser buenos deportiva y económicamente". Se mostró satisfecho con la configuración del grupo, sobre todo por la ausencia de dos equipos potentes como Melilla e Ibiza.

No le preocupa que los dos porteros del equipo, Nauzet Pérez y Álex Lázaro, apenas hayan jugado la pasada campaña: "Son buenos en su puesto. Nauzet es valiente, juega bien con los pies y aquí le vamos a dar tranquilidad y confianza... en otras condiciones no hubiera venido (por su elevado caché); y Álex peleó el puesto con Marc Martínez y es querido en el vestuario".

Un contratiempo es la lesión de Iván González, por lo que habrá fichajes en el puesto de central. "Tenemos que cubrirnos, es una lesión de larga duración y no podemos tener dudas". Un puesto clave es el de delantero: "Queremos apostar por un futbolista contrastado", pero reconoce que habrá que esperar porque el mercado ahora está en unas cantidades desorbitadas.

Monteagudo reitera que su objetivo es "ilusionar; quedar primero de grupo es muy difícil, ya lo conseguí con el Cartagena, pero mi deseo es que la gente que acuda al Nuevo Colombino vea un equipo valiente, competitivo y difícil de ganar".

No puso ningún requisito para firmar por el Decano: "El cuerpo me pedía esperar a un equipo de Segunda A, pero al Recre no le podía decir que no. Se van a hacer las cosas bien y se va a estar al día (en los pagos). Este equipo va de verdad, la incertidumbre no va a volver".

Por último, valoró positivamente el calendario de pretemporada, ya que el nivel de los rivales se va incrementando con cada amistoso (se quiere terminar con un Segunda B de nivel o un Segunda A) y además permite llevar el recreativismo por la provincia con los encuentros ante Aroche, Riotinto, Cartaya y San Roque de Lepe (ya confirmados junto al amistoso ante el Xerez).