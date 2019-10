María Eugenia Lorenzo: “El objetivo es proclamarnos campeones de Liga por séptima vez”

María Eugenia Lorenzo es la nueva presidenta al Recreativo Bádminton IES La Orden, club que aspira esta temporada a conquistar su séptimo título de campeón en la Liga Nacional de División de Honor de Clubes, la máxima categoría del bádminton español, denominada esta campaña TOP8 LaLigaSports.“El objetivo es el heptacampeonato. Acabamos de empezar la Liga y el equipo está rindiendo muy bien. El sábado nos enfrentamos al Pitiús, que también está invicto. El equipo ha hecho algunas incorporaciones, aunque en la parte femenina nos haría falta algún refuercito más, y creo que si la cosa no se tuerce podemos proclamarnos campeones de Liga por séptima vez, volver a estar en competición europea y hacer un gran papel”, dice.

Su llegada al cargo fue “a propuesta de la directiva. A Paco Aguado (el anterior presidente) le surgió un problema laboral, con una carga nueva de trabajo y la verdad es que me lo pensé mucho antes de aceptar”, confesó ayer en la Tertulia de Huelva Información celebrada en El Paraíso de Gonzalo.

“Al principio me daba un poco de miedo porque este club tiene unas dimensiones que generan trabajo y responsabilidad. Mi papel no está en la tarea deportiva, sino en los despachos. Soy madre y mi marido muchos días trabaja fuera, con lo que la carga familiar es mayor. Yo también trabajo y mi tiempo libre es escaso, pero afortunadamente tengo una madre que también me ayuda”, agregó.

Su hijo Ulises Pérez forma parte de la prolífica cantera del IESLa Orden. “El año pasado fue campeón provincial sub 13 en la categoría individual masculina y en dobles”, dijo con orgullo.

"Habla de bádminton en Huelva sin referirse a Paco Ojeda es imposible", afirma

Lorenzo recuerda que el IES La Orden “nació en un instituto de un barrio de Huelva y poco a poco ha ido creciendo gracias al esfuerzo de muchas personas”. Y entre ellas habló de Paco Ojeda, alma mater de la entidad. “Hablar del bádminton en Huelva sin referirse a él es imposible. Fui alumna de Paco en el instituto y recuerdo el primer año, cuando llegó con la raqueta y el volante, la gente alucinaba. El bádminton era un deporte totalmente desconocido. Y la ilusión que tenía entonces aún la mantiene. Desborda energía”, resaltó.

Huelva acogerá en 2021 el Mundial de bádminton, algo que a su juicio no supone una presión extra. “Al contrario, creo que es muy ilusionante para todos. Llegar a ver aquí un bádminton de ese nivel va a ser algo muy especial para los jugadores, los técnicos, los aficionados y los críos. Pero ese torneo es para los grandes; nosotros estamos a otro nivel”.

Considera que “Huelva 2021 se lleva el apoyo económico. Un torneo de esas características necesita mucho dinero y las instituciones públicas se centran en él”. Ahora bien, destaca que “en Huelva hay gente maravillosa que nos ayuda mucho y siempre está ahí. Colaboran con el club en la medida de sus posibilidades”.