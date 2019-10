Manu Molina: "Ojalá el Recreativo ascienda a Segunda A"

“Ojalá el Recreativo ascienda a Segunda A”. Son palabras del onubense Manu Molina, jugador de la Real Balompédica Linense, que desea mucha suerte al Decano esta temporada. El conjunto campogibraltareño visita este domingo el Nuevo Colombino en un partido que el centrocampista califica como “muy especial” aunque con profesionalidad asegura que peleará por conseguir la victoria en Huelva.

Manu Molina militó en la primera plantilla albiazul en las temporadas 2014-15 y 2015-16, en una de las etapas más duras de la historia del Decano, cuando Pablo Comas aún era el accionista mayoritario y el club corría serio peligro de desaparición. “Es el equipo de mi tierra. Estuve allí en la cantera de chiquitito antes de irme al Espanyol y luego volví. La etapa mía fue de lo peor del Recreativo –recuerda–. En Segunda se hizo un equipo para estar entre los primeros pero tuvimos mala suerte con el tema de los cobros, hubo problemas, encadenamos muchas derrotas y descendimos. Al año siguiente en Segunda B fue una temporada tremenda. Los futbolistas estuvimos diez meses sin cobrar y para muchos trabajadores de la entidad fue aún peor. Pablo Comas lo perjudicó todo. La gente se echó a la calle, porque el club estaba al borde de la desaparición y Huelva demostró que no queríamos que desapareciera el Recre. Eso fue historia, como el partido contra el Granada B con el Colombino lleno. Gracias a Dios las cosas han mejorado mucho y el Recreativo está compitiendo. Ojalá ascienda a Segunda A, que es la categoría que como poco merece”, resalta.

El onubense está siendo una de los futbolistas más destacados de la Balona. Ha disputado completos los siete primeros encuentros de la Liga y se ha ganado la confianza de su entrenador, Jordi Roger. “Hasta el momento lo he jugado todo. Estoy súper contento porque el míster y el club apostaron por mí. Venía del Salamanca y necesitaba eso, que alguien apostara por mí y me diera galones. Me estoy encontrando muy bien”, dice.

La Balona comenzó la Liga como un tiro, logrando 10 puntos en las cuatro primeras jornadas, aunque en las tres últimas solo ha sumado uno. “Hay que tener tranquilidad. Estamos en una posición privilegiada, cerca de los play off. Tenemos un equipo muy compacto con mucha gente nueva, de hecho todos somos nuevos excepto tres jugadores pero el equipo se ha compenetrado y estamos compitiendo bien. Creo que hasta ahora no ha habido ningún rival superior a nosotros”, indica.

“Tenemos que ir a Huelva con ambición, querer el balón y meter intensidad y buena actitud. El Recreativo es un gran equipo y contará con el apoyo de la afición, pero aspiramos a lograr los tres puntos”, subraya.

A la pregunta de cómo ve al equipo onubense esta temporada responde: “La verdad es que al Recre no lo he visto mucho. Es un club al que todo el mundo quiere ir y jugar allí. Tiene un gran equipo, un buen entrenador, estructura... Esperemos que le vaya muy bien después del partido de este domingo y los dos estemos arriba”, dice. Y es que firma “con los ojos cerrados que los dos juguemos el play off de ascenso”.

De su etapa en el Decano tan sólo Diego Jiménez sigue en el plantel albiazul. “Tengo muy buena relación con él. También con Jesús Vázquez y Zamora, que sé que están desempeñando otras funciones en el club”, comenta.

El encuentro del domingo será el segundo que dispute en el Nuevo Colombino como visitante. “La primera vez era muy jovencito y estaba en el Huesca. Fue un partido en Segunda División en el año 2011. Teníamos como entrenador a Quique Hernández y empatamos a uno”, recuerda.

El central onubense Álvaro Vega, otro exrecreativista, también milita en la Balompédica Linense. “Es un partido muy especial para los dos. Ambos nos fuimos el mismo año al Espanyol B y luego él regresó al Recre antes que yo. Ahora hemos vuelto a coincidir en un vestuario y nos llevamos muy bien. Estamos muy ilusionados con ir a Huelva, a nuestra casa, y poder jugar. Irá mi familia y mucha gente a verme”, concluye.