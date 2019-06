Manolo Zambrano: "La decisión de Salmerón no es un rechazo al club"

A Manolo Zambrano no le ha sorprendido la decisión de Salmerón de rechazar la propuesta de renovación: “En el fútbol ya no me sorprende nada, lo veo dentro de la más absoluta normalidad. Siempre he dicho que él tendría la última palabra, que la decisión sería suya porque se lo ha ganado con creces, y cabía esperar cualquier respuesta”. El mandatario deja claro que “ni nos ha dado explicaciones ni se las hemos pedido”.

El ‘no’ de Salmerón no significa que el Recreativo no vaya a contar con un proyecto competitivo y con aspiraciones. “Eso hay que enmarcarlo en el orden del día de cualquier equipo. Esto no es un rechazo al club, que nadie lo tome así, sino que está esperando otras opciones. Es una pérdida importante, pero el Recreativo está por encima de cualquier persona, y ahí meto desde el presidente a cualquier otro, y seguirá existiendo como club esté quien esté”.

Al sustituto del almeriense se le ofrecerá el mismo proyecto. “Nosotros tenemos los pies en el suelo y vamos a ser consecuentes con nuestra realidad, y esa es que estamos obligados a tener un proyecto ambicioso sobre la mesa, y también a buscar la estabilidad del club. Ya he comentado en varias ocasiones que del pasado se aprende y en el presente se trabaja para un futuro mejor”.

Zambrano no sabe aún si llegará primero el entrenador o el director deportivo: “Las posibilidades y el mercado nos ponen en diferentes escenarios; nosotros seguimos trabajando sin prisa pero sin pausa, y poco a poco iremos cerrando cosas. Es conveniente tener cuanto antes a esas dos figuras, pero no hay que correr. El entrenador nos ha comunicado su decisión esta mañana (ayer) y vamos a tener tranquilidad. ¿Si hay urgencias? Depende del significado que le dé cada uno a esa palabra. Lo que hay es trabajo y las ideas claras”.

El presidente del Decano no se moja cuando se le pregunta si el club le ha pedido a algunos jugadores de la actual plantilla que esperen antes de fichar por otros clubes. “Este consejo de administración se caracteriza por ser prudente y precavido en sus movimientos, y el trabajo que se haga se hará con la máxima discreción”.

El Recreativo aún cuenta con margen suficiente para formar una plantilla competitiva, puesto que la Liga en Segunda B comenzará el 25 de agosto, y la pretemporada arrancará probablemente a mitad de julio; lo normal son seis semanas de trabajo; cinco si se quiere una pretemporada corta, y siete si se prefiere larga.