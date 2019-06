Manolo Zambrano: "Lo más importante ha sido recuperar la credibilidad"

Manolo Zambrano hace un balance muy positivo de la temporada recién finalizada y asegura que el Decano volverá a contar con un proyecto atractivo con el que mantener la ilusión entre los aficionados. El presidente del Recreativo de Huelva confirma el adiós de Óscar Carazo y las gestiones para contratar a un nuevo director deportivo como una de las piedras angulares.

“La temporada me ha dejado muy buen sabor de boca porque ha habido más cosas positivas que negativas, hay una diferencia abrumadora a favor de las primeras y prueba de ello es que basta comparar cómo hemos empezado la campaña y cómo la hemos acabado, y no sólo en el apartado deportivo”, asegura.“Lo más importante ha sido recuperar la imagen y la credibilidad del club, que se habían perdido o deteriorado. Este año nos ha puesto en nuestro sitio y en el mundo del fútbol esto es de vital importancia”, añade.

Los éxitos y las satisfacciones permitirán tener un futuro a corto plazo más fácil. “Mejor sería decir menos difícil, aunque sí es cierto que empezaremos con cierta solvencia en muchos apartados y eso facilita las cosas”.

Cuando se le pregunta qué le ha dado más alegrías este año, si la faceta deportiva con la excelente temporada del equipo, la económica con la consolidación de la entidad y ahuyentando los fantasmas que se cernían sobre el club, o bien la social con una afición volcada con el club, contesta que “todas por igual, porque todas han estado sobresalientes, dentro de la herencia recibida y de las dificultades lógicas en un club como este”.

El máximo mandatario albiazul tuvo palabras de elogio para sus incondicionales: “Lo más importante y valioso que tiene el Decano es su masa social; desde hace tiempo estamos trabajando ya en la campaña de abonados y creo que va a gustar. Cada día es más difícil (aumentar el número) porque estamos ya en 9.500, pero esperamos cualquier cosa de nuestros aficionados. Los que han estado a las duras y las maduras seguirán un año más, y luego esperamos enganchar a un número importante de esos 20.000 que acudieron ante el Fuenlabrada y el Mirandés”.

Esos dos últimos partidos en casa han dejado una huella especial hasta para el propio Zambrano, un hombre 100 por 100 de fútbol que ha sido jugador, entrenador y ahora presidente: “He disfrutado de momentos de euforia, de fiesta... pero ese sentimiento de protección y de pertenencia a algo no lo he vivido antes. Perdimos el ascenso, sí, pero sentimos que el Recreativo es algo nuestro. La afición ha demostrado que es muy madura y de calidad, y ese ambiente es el que este consejo de administración no puede perder. Eso ha enganchado a jugadores y hay futbolistas que quieren venir porque se sienten arropados por su afición”. “Es clave que se vea al Decano como una seña de identidad de Huelva y parte de su patrimonio, que la gente lo vea como algo suyo. Hemos llenado el Nuevo Colombino y no porque haya venido el Barcelona o el Real Madrid, y además lo hemos hecho tras perder por 3-0 en Fuenlabrada, que no es lo mismo que perder por ejemplo por 2-1”.

Confirma que la próxima campaña el equipo “será ambicioso, pero con los pies en el suelo, porque hemos visto a este club casi muerto y hay que ser realistas”, afirmando que sin el plan de viabilidad del Ayuntamiento el club prácticamente estaría abocado a la desaparición. “Económicamente somos un club solvente, y, eso es gracias a que ha habido un gran trabajo por parte del propietario. Un gran trabajo y jugarse la cabeza”.

“No podemos olvidar que seguimos siendo un club humilde y si no hay dinero para todos los puestos, sí tiene que haber personas dispuestas a duplicar funciones para que así sí estén cubiertos todos los puestos. Esa es la solución”, recalca Zambrano, que echa la vista atrás:“Todos estos años han sido muy duros, pero han merecido la pena. Volvería a repetir porque a la familia no se le dice que no, y el Recreativo es una obligación moral para alguien como yo”.

Por último, Manolo Zambrano manda un mensaje a la afición albiazul, reclamándole “que siga tal y como hasta ahora, no se le puede pedir más, y que mantenga su amor hacia el club esté quien esté. Que no den ningún paso atrás, porque han sido un espejo a nivel nacional. (Para mantener la ilusión) habrá un proyecto atractivo, lo más ambicioso posible, teniendo en cuenta que la ficción no puede superar la realidad y eso significa tener los pies en el suelo. El pasado sólo sirve para aprender que no hay que volver a cometer los mismos errores, y eso es vivir el presente para mejorar el futuro”.