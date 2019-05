Zambrano: “Nuestro silencio ha sido beneficioso para el Recre”

El presidente del Recreativo de Huelva, Manolo Zambrano, fue el invitado de la Tertulia Deportiva de Huelva Información, que tuvo lugar, como es habitual en el Gastrobar Ciquitrake, situado en la calle Rascón de la capital onubense. El máximo mandatario de la entidad albiazul valoró la actualidad del Decano y mostró su satisfacción por la salud deportiva e institucional del Recreativo en los últimos tiempos. El exjugador y extécnico aseguró que “ha merecido la pena tanta tensión, tanta ansiedad... El Recreativo es algo más que un club para los onubenses. Va más allá del prestigio y de ser una seña de identidad. Es algo que nos hace diferentes. Somos el Decano de un deporte que en España es el número 1”.

A pesar de que ha pasado bastante tiempo desde que Zambrano tomase las riendas del club, no olvida cómo se gestó su llegada a la zona noble del Nuevo Colombino: “El alcalde fue el primero que me dijo esto no se cae y te necesitamos, le dije que sí, ha habido y hay momentos muy complicados. Cuando se producen las manifestaciones hay una unión de todo el mundo por salvar al Recreativo, pero esa unión no siempre se ha mantenido, hay intereses que inciden en decisiones importantes. Hemos sufrido muchos problemas que eran inherentes a la situación en la que estaba el club. Creo que hemos sido discretos, le hemos intentado dar normalidad al club cuando estábamos en la miseria y en la anormalidad. Se ha confundido la mesura con la opacidad. No se pueden radiar los problemas que nos hemos ido encontrando porque no había que echar más leña al fuego. Cuando llegamos la vaca no es que no diera leche, es que no se ponía en pie”.

Para Zambrano hay personas que no han respondido a su confianza en momentos complejos: “No es que me hayan decepcionado, sí que esperaba más empatía, pero han sido muy pocos. Hay mucha gente que ha estado en los momentos difíciles”. Una vez que los peores momentos de la centenaria historia del club han pasado, el onubense está convencido de que “con el plan de viabilidad, la estabilización del club ha sido total y vamos camino de tener un futuro solvente”.

“No se podían radiar los problemas que teníamos porque no había que echar más leña al fuego”

Cuestionado por los distintos roles que ha tenido que asumir dentro del Recreativo (jugador, entrenador y presidente), Manolo Zambrano desgranó su trayectoria en el club señalando que “jugar con el Recre en Primera el único valor que tenía era personal y es algo lógico y normal dentro de la profesión. Cuando me llegó la oportunidad de ser entrenador del primer equipo pensé en la responsabilidad tan grande que tenía, pero se me quitó todo en dos minutos porque todo dependía del trabajo y la satisfacción fue muchísimo mayor, pero los actores principales fueron los que estuvieron en el terreno de juego. Ahora como presidente la responsabilidad y la satisfacción son muchísimo mayores porque el estado de la ciudad es diferente cuando el Recreativo está bien y gana. El Recreativo como seña de identidad, patrimonio y como estado de la ciudad hay que cuidarlo por parte de todo el mundo porque es muy importante para Huelva y lo estamos viendo”.

El presidente sigue durmiendo poco, aunque la calidad de su descanso sí que ha mejorado con el paso del tiempo: “Duermo poco tiempo por inercia, pero ya estoy más tranquilo. Cuando el Ayuntamiento dio el paso se ganó en tranquilidad porque cuando los trabajadores deportivos y no deportivos están al día la situación es muy diferente”.

Zambrano tiene claro que dejará de estar al frente del club cuando se produzca una de las tres hipotéticas situaciones que expuso: “Seré presidente hasta cuando quiera el que me nombró, hasta que haya gente que me pida que me vaya porque vea que mi tiempo ha pasado o cuando yo lo considere oportuno. A día de hoy no se ha dado ninguna de esas situaciones, pero no quiere decir que no se produzcan en un futuro inmediato”.

“La responsabilidad y la satisfacción son mayores ahora que cuando era entrenador”

Acerca de su elección por parte del alcalde y de las conjeturas sobre su tendencia política explicó que “ser presidente del Recreativo está por encima de la ideología política y hay que quitar esa etiqueta. Lo que sí que tengo claro es quién fue el alcalde que salvó al Recreativo y él sabe que yo antepongo el interés del Recreativo a cualquier persona y él lo entiende también porque es el primero que lo hace”.

Del futuro de la entidad explicó que “este club está basado en tres proyectos: el social, porque había que cambiar la imagen y renovarla; el económico, con dos factores fundamentales, el control de gastos e ingresos y el cumplimiento con las obligaciones de pago; y el deportivo, que será el más ambicioso que se pueda tener con los pies siempre en el suelo”. De la postura del consejo en los momentos de tensión indicó que “el silencio que ha guardado el consejo ha sido negativo para el propio consejo y para el Ayuntamiento, pero beneficioso para el club”.

Y por último, expresó que “siempre habrá quien pida que se gaste dinero que no es suyo, pero los que hemos estado en estos últimos años sabemos que hay que tener los pies en el suelo. La estabilidad institucional no se discute porque es la que nos va a dar la posibilidad de todo lo demás. Este club no resistiría otra vez pasar por lo mismo”.