Luis Alcalde, el punto de mira de sus rivales

El albiazul Luis Alcalde es el segundo jugador de la categoría que más faltas recibió la pasada temporada en Primera Federación. El mediapunta del Recreativo de Huelva, solo tiene por delante al nueve del Real Murcia, Loren Burón, con un total de 138 faltas.

Luis ha estado en el punto de mira y ha sido carne de sus rivales, un jugador que llegó al Decano con la vitola de ser una de las promesas de la temporada. El albiazul, que fue el mejor futbolista del grupo IV por su campaña en el Antequera, ha pasado una temporada de luces y sombras.

Con 97 faltas recibidas, el mediapunta del Decano ha sido el segundo jugador que más faltas ha recibido de ambos grupos de Primera Federación en la temporada 2023/2024. Detrás, con una menos, Alberto Fernández, del Rayo Majadahonda. El extremo derecho fue uno de los que más acciones recibió y, además, terminó el curso con 13 cartulinas amarillas.

En el cuarto puesto del ranking, el canterano Marc Casadó, con 91, del Barça Atlètic, que tuvo la temporada pasada la oportunidad de debutar con el primer equipo. En la parte baja de la tabla Uche, de la AD Ceuta con 75, José Ángel Jurado del Dèpor con 72, y Kevin Medina, del Málaga con 71.

El Recre, de los más penalizados del grupo II

El Recreativo de Huelva fue uno de los equipos más penalizados del grupo II de Primera RFEF. El líder por su juego limpio en el grupo del Decano es el Real Madrid Castilla, seguido de UD Ibiza y Atlético Sanluqueño. ¿Fue el equipo de Abel Gómez uno de los equipos más penalizados por su juego?

Las protestas durante la temporada terminaron en expulsiones como la de Rahim, en el encuentro ante el Atlético Sanluqueño, Abel Gómez, Vicente García o hasta la de Manolo Pedraza. Unas situaciones totalmente evitables si se hubiese actuado de forma justa.

El pasado 19 de marzo se cumplieron 366 días desde que no pitaban al Recreativo de Huelva un penalti favorable al Decano, y situaciones se han dado. Al poco tiempo de dicha efeméride, en Castalia, se pitó una pena máxima, que transformó Luis Alcalde en el 2-2 ante el Castellón. Después llegaron dos más, las dos en el partido con el Intercity, goles de Pablo Caballero y Luis Alcalde, pero también recibieron tres en contra: el mismo día ante el Castellón, Linares Deportivo y Recreativo Granada.

En cambio, en el Nuevo Colombino no se pita un penalti a favor de los albiazules desde el 6 de enero de 2022-sin contar la tanda de penaltis frente al Burgos en Copa del Rey-. Fue ante el Utrera, segundo clasificado en aquel momento. Lo tiró Víctor Barroso. Y lo falló. Ayala le adivinó la intención y el Recre perdió el partido. Desde entonces no han cambiado mucho las tornas.

Unos registros difíciles de comprender para un equipo que ha pasado gran parte de la temporada en puestos de promoción de ascenso y que la terminó como sexto clasificado. Sergio Díez ha sido víctima de dos claras infracciones dentro del área. En la tercera jornada, Fomeyem pisa al lateral que cae derribado cuando iba a disputar un balón en el empate a cero ante el Antequera.

Más clamoroso sería el penalti que sufrió precisamente en Mérida, al anticiparse al rival y ser golpeado primero con la rodilla y después con el tobillo muy cerca de la posición del linier. Un carrusel de decisiones controvertidas que provocó incluso la reacción de Abel Gómez, quien calificaba tras el agarrón sufrido por Antonio Domínguez en San Fernando cuando se plantaba delante del portero que "la explicación del línea es que ha sido muy light. Lo de light no lo entiendo. O es penalti o no es penalti. Light es la Coca-Cola, pero un penalti es o no es".