Una Junta de Accionistas puente para desbloquear el futuro del Recreativo

Histórica por el valor que tiene el trámite aprobado por los accionistas y por lo rápido de su ejecución. Apenas diez minutos necesaritaron los accionistas del Decano para ratificar la actualización del consejo de administración de la entidad, dando así legitimidad a las dimisiones que se produjeron en diciembre de 2016. El 98% de los accionistas, seis de ellos minoritarios, y Manuel Gómez en representación del Ayuntamiento, y el propio consejo respaldaron de forma unánime los movimientos. La asamblea duró apenas diez minutos ya que en el orden del día no aparecía más punto que los nombramientos y ceses no inscritos en el Registro Mercantil. La actualización del consejo de administración era imprescindible para la convocatoria a lo largo de enero de una nueva junta que tendrá lugar en febrero. En ella se presentarán las cuentas de la temporada 14/15 y la reforma de los estatutos que garantizarán una mayor presencia de la afición en el club. Antes de la Junta General todavía figuraban en el Registro como consejeros Manuel Daniel, Manuela Romero, Álvaro Cabeza, Ignacio Cañizares, José Ángel García y Roberto Sánchez. Todos ellos abandonaron el cargo en diciembre de 2016. Además, aunque no llegó a quedar registrado, también se realizó posteriormente el nombramiento por cooptación y cese de Carlos Hita y Jonathan Pérez. Tras la Junta de hoy quedará constituido el consejo albiazul por Manolo Zambrano como presidente y José Antonio García como secretario. El Ayuntamiento y Huelva Deporte estarán presentes como personas jurídicas representadas por Jonathan Pérez y Jesús Pulido lo hará como vocal del consejo de administración. Todos ellos quedan ahora facultados para la convocatoria y organización de una nueva Junta General de Accionistas para mediados de febrero. El representante municipal, Manuel Gómez, definió la asamblea como “una Junta imprescindible para poder presentar las cuentas y abrir la hoja registral de la sociedad.Es un simple trámite, pero sin el cual no se podrá realizar la de mediados de febrero que debe ser vital”.

Manuel Gómez: "La celebración de esta Junta es un hito más en el camino hacia la normalización del club"

La celebración supone “un hito más” en el camino hacia “la normalización definitiva del club”. Gómez recordó que los proglemas registrales de la entidad fueron “una de las grandes dificultades que tuvimos en los anteriores procesos de venta de las acciones” por lo que “hasta que no se resuelva administrativamente todos estos problemas no llegará la estabilidad que llevamos tantos años peleando porque desde el año 2014 no se presentan cuentas, lo que ya demuestra el valor que tiene lo conseguido hoy”. La intención del Ayuntamiento como propietario es “tener a lo largo de esta temporada todas las cuentas presentadas en el Registro hasta la 2017, ya para la 2018 todavía tendremos margen hasta diciembre y así que jurídicamente la sociedad quede totalmente normalizada como ya lo está económicamente después del pleno del jueves para que pueda ser un aliciente más a los que estén interesados en la compra del Recre”.