Juanma Rodríguez: "Mientras veamos esta actitud vamos a defender a nuestros jugadores"

El segundo entrenador del Recreativo, Juanma Rodríguez, ha comparecido ante los medios en la mañana de hoy para valorar la situación actual del Decano y comentar las novedades de cara al choque del próximo domingo ante el Marbella (domingo, 17:00). El preparador onubense ha querido comenzar matizando una parte de su análisis del encuentro del pasado miércoles ante el Cádiz B al decir que "creo que nunca las derrotas vienen bien, ni son bien recibidas, pero desde el cuerpo técnico nos quedábamos con la sensación de que el equipo lo había dado todo para intentar enderezar el resultado. Con el 1-3 nunca quisimos arrojar la toalla, de hecho nunca la tiramos... Hicimos el 2-3, tuvimos la última, tiramos al palo... Esa es la actitud que quería reforzar".

A pesar de que el trabajo y el esfuerzo fue máximo, el exlateral albiazul ha señalado que "comprendemos el desaliento, el desánimo de nuestra afición, pero que no quepa duda de que nosotros estamos unidos y trabajando con muchas ganas e ilusión por revertir esta situación y por conseguir los resultados que todos queremos".

Acerca de la importancia del choque ante el cuadro malagueño de este fin de semana, Juanma ha querido señalar que "no me atrevería a catalogarlo como final, pero es un partido sumamente importante y así lo estamos preparando. El hecho de retomar la senda del triunfo para nosotros significaría mucho, sobre todo por darle una alegría a nuestra afición, por encontrarnos con esa sensación del triunfo y por los puntos que podríamos tener que nos dejarían en una situación mucho mejor".

De todas formas, entiende el técnico recreativista que el Marbella llega a la cita con las mismas "necesidades, porque los dos equipos necesitamos y queremos ganar. Ellos son de los presupuestos más altos de la categoría, no le están saliendo las cosas, vienen de una racha de derrotas que quieren revertir, pero nosotros también queremos hacer un buen partido, mostrar nuestra mejor versión, ser competitivos, vaciarnos y darlo todo dentro de esa victoria".

Ha querido dejar claro Juanma el tipo de rival que se va a encontrar el Decano el domingo, que tiene como principal argumento su calidad: "Son un equipo en el que la calidad que tienen sus jugadores es indiscutible. Ellos se sienten cómodos con el balón, les gusta tenerlo y practicar un fútbol combinativo y a través de esas combinaciones llegar a campo contrario. Son un equipo que, si te descuidas, son bastante peligrosos. Nos van a exigir lo mejor de nosotros mismos y dar una buena versión cuando no tengamos el balón, luego con el balón nosotros también tenemos nuestras armas y sabemos cómo utilizarlas contra ellos".

De las bajas y altas de cara al duelo ante el combinado marbellí, Juanma ha desvelado que "nos ha dado tiempo a recuperar jugadores. Moha y Leal se han incorporado al grupo y el resto de jugadores están entrenando con normalidad. Estamos muy contentos con la incorporación de los jugadores que estaban en el dique seco, es una buena noticia y vienen para sumar. La única baja es la de José Carlos". A pesar de que el de Minas de Riotinto apareció con muletas el pasado miercoles en el Nuevo Colombino, ha explicado que "su lesión no reviste una gran gravedad, pero los días iniciales han sido difíciles para él, la molestia le ha dado la lata y ha tenido que ayudarse de las muletas por algo meramente preventivo". También ha señalado que David Alfonso en la sesión previa al partido con el Cádiz B "no tuvo buenas sensaciones, pero ya se ha incorporado con normalidad".

No obstante, no ha querido el exdefensor dar pista alguna sobre el once que puede poner en liza el Recreativo el próximo domingo: "Todavía nos queda una sesión más de entrenamiento y tenemos que ver porque no estamos acostumbrados a jugar tres partidos en una semana, y menos nosotros que veníamos de diez días parados, y tenemos que valorar muy bien qué va a pasar con los jugadores, en su estado físico y cómo llegan al partido después de la sesión de mañana".

Ha vuelto el míster albiazul a defender a sus jugadores, destacando, especialmente la actitud mantenida por el grupo desde el arranque de la competición: "mientras que veamos lo que estamos viendo cada día en la Ciudad Deportiva vamos a defender a los jugadores, si eso cambiara mañana diríamos lo contrario o nos pondríamos de otra manera. Este grupo perdió en la jornada 2 con el Algeciras y había que ver el vestuario. Eso no deja lugar a duda ninguna el compromiso y las ganas que este grupo tiene. Luego las cosas no nos salen, pero de ahí viene la defensa de los jugadores, en la que me mantengo y subrayo. Son un buen grupo de trabajo, un buen equipo y que ojalá que la suerte, con nuestro trabajo, se decante a nuestro favor".

Por último, el entrenador onubense ha hablado de la necesidad de ayudar anímicamente al grupo, ha desvelado que "lo hacemos desde el primer día. Esa gestión se hace cada día. El miércoles fue muy duro para el grupo, el día de ayer también... En esa línea estamos trabajando, en levantar la moral, la confianza, el ánimo de esta plantilla, que sabemos que tiene fútbol, que tiene criterio, que tiene intensidad y es lo que tenemos que poner en práctica el domingo desde la tranquilidad y sabiendo que las cosas pueden llegar desde el trabajo".