Juanma Rodríguez: "Nos penalizan mucho cualquier error que tenemos"

Juanma Rodríguez , segundo entrenador del Decano, ha sido el encargado de atender a los medios al término del encuentro ante el Cádiz B ante la imposibilidad de haber inscrito a Calle como preparador albiazul. El onubense comenzó su discurso indicando que " cuando no hacemos algo bien somos muy penalizados . Llevamos tres penaltis en dos partidos. No es normal porque no somos un equipo especialmente agresivo. El equipo, pese a encajar ese gol en el último minuto del primer tiempo cuando mejor estábamos, reacciona bien. En el segundo tiempo ha pasado lo mismo. El equipo lo ha intentado todo , tanto cuando estábamos igualados en el marcador, como cuando estábamos más distantes". "El primer penalti viene en el primer error que hemos tenido defensivamente, cuando hemos dejado solo a Nieto recibir, que lo estábamos haciendo bien", añadió.

Alberto Cifuentes: "Si no se lesiona Rodallega no hubiéramos sufrido tanto"

Alberto Cifuentes, técnico del Cádiz B, analizó el encuentro al término del partido para decir que "los chavales son muy competitivos. No he tenido tiempo de trabajar nada, pero he visto a los chavales bien y valientes, con ganas de tener el balon. El partido ha sido bueno, la primera media hora ha sido fantástica. Hemos metido el gol cuando peor estábamos en el descanso y luego hemos reaccionado bien. Creo que si no se lesiona Rodallega no hubiéramos sufrido tanto porque había espacio para correr. Nos da mucha alegría y nos permite tener una llegada estable al banquillo". "Sabíamos que veníamos a un campo complicado y que íbamos a sufrir, como así ha sido", concluyó.