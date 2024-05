Josiel Núñez: "El equipo lo va a entregar todo para conseguir la quinta plaza"

Con casi 3.000 minutos disputados esta temporada en Primera Federación, Josiel Núñez se ha convertido en un fijo jornada tras jornada y un seguro en el centro del campo para el Recreativo de Huelva. El panameño se encuentra en "muy buen momento por todo lo que está pasando en mi carrera y a nivel grupal" reconoce a Huelva Información.

Tras pasar dos campañas en el Intercity, equipo al que el Decano ganó el pasado domingo, llegó a Huelva sin saber que se convertiría en una pieza elemental en el puzzle de Abel Gómez, con un equipo con el que"estamos en un buen momento de la temporada para poder clasificarnos para los play-off que es lo que más queremos".

"A nivel personal, me encuentro muy bien, muy concentrado, muy metido en todo lo que tengo que hacer y cumpliendo" en su día a día y cada vez que salta al terreno de juego. Josiel Núñez, quien se ha estrenado este curso como goleador en el Decano, ha dado "un paso muy grande de Segunda a Primera Federación porque la categoría te exige ser diferente y me tocó dar un paso muy grande adelante para dar la mejor versión de mí mismo" y lo demuestra partido tras partido.

La figura de Abel Gómez Gracias a él lo he jugado todo y yo también le he respondido dentro del campo a lo que él me ha pedido. Para mí ha sido un gran apoyo en mi carrera

Para que el panameño pueda mostrar su calidad sobre el césped ha sido indispensable la confianza de Abel Gómez, "uno de los entrenadores que más ha confiado en mí desde que llegué a España" confiesa el jugador. "Gracias a él lo he jugado todo y yo también le he respondido dentro del campo a lo que él me ha pedido, para mí ha sido un gran apoyo en mi carrera".

Su mejor versión y la de toda la plantilla es la que ha conseguido que el Recre, pese a perder la quinta plaza, siga con opciones de poder recuperarla a falta de tres partidos para que finalice la temporada en Primera Federación. En este punto y pese a las últimas derrotas cosechadas, "al equipo lo veo muy motivado en esta recta final porque sabemos lo que queremos" asiente, "esperando que se nos den las cosas pero primero nosotros tenemos que dar el paso adelante para sacar nuestros resultados y que después puede darse lo demás". Las matemáticas aún demuestran que es posible.

Aunque los números demuestren que es posible, la dinámica negativa del Decano ha llegado en el momento más complicado. "Todos los equipos durante la temporada tienen que pasar por un bache como este, pero a nosotros nos tocó al final lamentablemente y al Ceuta, cuando nos toca a nosotros la mala racha, les toca su buena racha a ellos", lamenta Josiel. Aún así, el albiazul considera que "nosotros no miramos por ellos, miramos por nosotros y ahora, en estas tres jornadas tenemos que sacar tres victorias" y se muestra muy seguro de que "os va a dar para retomar la quinta plaza para poder meternos en el play-off de ascenso".

Espíritu de superación Después de una caída no te queda más que levantarte y seguir porque la vida sigue. Esa fue nuestra mentalidad

Además de las ganas que hay en el vestuario de continuar peleando por el sueño, el Recre, durante toda la campaña, ha tenido la capacidad de levantarse cada vez que ha tenido un tropiezo, y Josiel lo pone en valor. "Después de una caída no te queda más que levantarte y seguir porque la vida sigue. Esa fue nuestra mentalidad. Ahora conseguimos esta victoria y fuera de casa que la necesitábamos y pienso que esto al grupo le da un aliento más para poder conseguir el objetivo" y así lo va a luchar.

La primera de las tres finales que le quedan al Recreativo de Huelva se disputa este sábado (18:00) en el Nuevo Colombino y "saldremos con todo y más en nuestro campo". El mediocentro del Decano considera que "necesitamos darle una victoria a nuestra afición y esperamos conseguirla para brindársela a ellos y poder seguir peleando".

También, Josiel Núñez destaca la última salida del curso del Decano al Recreativo Granada, "desde que descendieron han ganado todo, es un equipo que ahora está más suelto, no tiene nada que jugarse pero nosotros sí y sabemos la responsabilidad que tenemos que asumir el día del partido allí". Un examen complicado que el Decano ha de aprobar para llegar vivo al encuentro con el Ibiza en el Nuevo Colombino el próximo 25 de mayo (19:00).

Pese a que queden tres jornadas para que termine la presente temporada y el play-off de ascenso, en caso de que el Decano termine jugándolo, el club ya comienza a trabajar en el próximo curso. "Mi futuro ahora mismo es muy incierto" confiesa Josiel. "No sé qué podrá pasar conmigo, como siempre he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, me gustaría quedarme aquí" asume "pero en algún momento de la vida como futbolista, nos toca a veces quedarnos o salir... yo pienso ahora mismo que me quiero quedar". "Me gustaría quedarme porque me gusta Huelva, es muy tranquila, una ciudad muy pasional a la hora de vivir los partidos. Me gusta mucho". Pero a día de hoy, el mediocentro no sabe si la próxima temporada seguirá defendiendo el escudo del Recreativo de Huelva.

Esa pregunta la responderá el tiempo, mientras Josiel y sus compañeros disfrutarán de lo que queda de temporada, un tramo final de competición en la que necesitan a la afición más que nunca. Pese al malestar por los últimos resultados cosechados, "los aficionados siempre han estado a la altura y espero que esto no sea la excepción" declara. "Quiero que nos apoyen en estos últimos partidos porque es cuando más lo necesitamos y más jugando en casa. Esperamos darle la mejor versión de cada uno de nosotros para que ellos se sientan contentos y confíen en el equipo".

Y así será. El apoyo para un vestuario en el que "se respira alegría y felicidad porque sabemos que lo vamos a conseguir" y "si no se da no será por nosotros porque lo vamos a intentar hasta el final, sino se da que sea porque el Ceuta lo gane todo. No sería un fracaso, nosotros vamos a salir a ganar todos los partidos. Vamos a lo que vamos porque nosotros lo vamos a entregar todo hasta el final".