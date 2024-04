Rubén Gálvez: "Mi intención es seguir en el Recre durante muchos años"

La palabra seguro y Rubén Gálvez podrían ser sinónimo. En eso se ha convertido el portero del Recreativo de Huelva, porque el guardameta es infalible y lo está demostrando esta temporada. Un fijo cada jornada que se ha ganado la confianza de Abel Gómez y de todo el cuerpo técnico.

El de Aracena decidió volver al Decano en Tercera RFEF porque "el corazón tira y además venía de un año en Melilla en el que lo pasé bastante mal", cuenta a Huelva Información. "Sabíamos donde veníamos porque iba a ser un momento complicado después del doble descenso", pero Rubén iba a estar en casa y "cerca de la familia". Volver siempre es buena opción.

Pese a la situación que vivió el Recre, "fue un año bonito por el ascenso y aunque pasaran cosas, nos quedamos con todo lo bonito", pero lo mejor llegó después. "Subimos a Segunda RFEF, una temporada bonita también" pese a que el guardameta albiazul reconoce que "fue muy difícil con un camino muy duro". "El camino de la temporada pasada fue bastante duro por críticas que no llegábamos a entender, o que sí, pero eran desde las faltas del respeto y a mucha gente y muchos compañeros, los veías afectados y a uno le dolía". Finalmente el esfuerzo tuvo su recompensa y el Decano cumplió con su cometido.

Una temporada que nadie esperaba Ya todo lo que hemos hecho no vale de nada, ahora lo que nos quedan son seis partidos y son los que tenemos que luchar

"Al final conseguimos el objetivo, no como queríamos porque lo queríamos directamente, pero ascendemos por play-off que al final vale lo mismo", recuerda. Unos momentos que "se disfrutaron bastante" y con eso vuelve a soñar. El gato de Aracena afronta una temporada "que nadie se esperaba" y valora todo el trabajo que ha hecho el equipo desde que arrancó el curso aunque "ya todo lo que hemos hecho no vale de nada", "ahora lo que nos quedan son seis partidos y son los que tenemos que luchar", admite.

El Recreativo se encuentra muy cerca de conseguir estar en la fase de ascenso a Segunda División y es "momento de estar todos unidos y que nadie dude de que vamos a luchar para entrar en el quinto puesto y pelear cada partido de las seis finales que nos quedan". Rubén se muestra convencido. Quiere ver al equipo albiazul en play-off.

El plantel de Abel Gómez "está ilusionado porque estamos en un momento que nadie se esperaba", comenta y "ahora que lo tenemos al alcance de nuestra mano, lo tenemos que agarrar". Así que el portero del Recreativo de Huelva habla por su grupo, "estamos deseando que llegue Sanlúcar, cuando termine Sanlúcar pensaremos en el siguiente y así porque nos vemos capacitados para luchar por esa quinta plaza".

Sin dudas, Rubén Gálvez es una garantía para el cuadro recreativista. Está en su mejor momento. "Tengo la confianza del míster, he estado jugando y me he ido encontrando muy bien", asume y, además, bromea "uno ya va siendo más mayor y ya no es el chico de antes que estaba más alocado, ahora uno es más pausado, tiene mucha más calma, más experiencia, entonces lo vivo de otra manera".

"Estoy muy contento por el hecho de que estoy jugando y porque me siento importante dentro del vestuario". Y es precisamente en lo que Rubén Gálvez hace hincapié porque "tenemos un vestuario en el que todos tenemos nuestros momentos importantes", sin olvidar la familia que han conformado.

La unión en el terreno de juego Al final no solo es cosa mía, es cosa de todo el grupo, del trabajo en equipo por como defiende y por como todos vamos a una en el campo

El gato de Aracena, -y muy bien le viene el apodo-, ha sido elegido como MVP en más de una ocasión por los aficionados del Recre y, en su último partido acaparó todas las miradas por sus majestuosas intervenciones ante la presión del Real Madrid Castilla. Pero a Rubén no le gusta fardar "porque ha habido momentos de portería a cero y sale la noticia... Rubén no sé cuantas porterías a cero, llegaba el partido, minuto uno y gol", cuenta a modo de anécdota. Reconoce que "no soy de mirar las estadísticas, pero si que es verdad que hoy en día con las redes sociales todo te llega". Solo hay que ver un partido, no hace falta mirar los números para observar que Rubén se encuentra muy bien "pero al final eso no es cosa mía, es cosa de todo el grupo". Del trabajo en equipo "por como defiende y por como todos vamos a una en el campo" y, por supuesto, de Guillermo Centurión, de quien se acuerda su compañero, porque "cualquiera que venga a ver un entrenamiento ve que es un cañón".

El guardameta del Recreativo es cauto. Rubén Gálvez ha salvado más de un punto esta temporada, pero se mantiene al margen sobre su gran estado de forma y recuerda que "para eso estoy porque el míster me da confianza y mi trabajo es parar balones". Todo ello porque "me encuentro muy bien, muy agusto en Huelva a nivel profesional y personal y eso se refleja en el campo". Ojalá siga esta rachita", desea el de Aracena.

Los jugadores onubenses, claves esta temporada. La marca Huelva destaca y "creo que tenemos que darle la oportunidad a la gente de aquí porque está rindiendo bastante bien y eso al aficionado le gusta. Le gusta ver a gente de Huelva, gente que siente los colores y que lucha por el club", asiente.

Una plantilla, que se ha ganado por esfuerzo, trabajo y constancia estar en la zona noble de la clasificación, a la que solo le falta el último empujón para conseguir el nuevo objetivo que se presentó a mitad de temporada. "Tengo el deseo de jugar el play-off, pero no quiero venirme arriba, prefiero no pensarlo porque no sé qué sería jugar un play-off a Segunda", imagina el guardameta albiazul.

El guardameta, en el punto de mira Ha habido interés de clubes a mi representante y si me llega una oferta firme, lo primero que haría sería comunicárselo al Recre porque es mi tierra, donde yo me siento querido, donde me siento a gusto y donde me gustaría seguir muchos años

Por esfuerzo, trabajo y méritos, Rubén Gálvez también merece su renovación con el Decano y es algo sobre lo que "hay mucho revuelo". Aún así el portero albiazul es contundente "yo siempre lo he dicho, mi intención es seguir aquí, estamos hablando y deseo que no haya problemas, pero estoy centrado en lo mío, en el fútbol y en el verde porque en el momento que te despistas un poquito en esto del fútbol van las cosas mal así que centrado en el campo".

Al igual que también reconoce que "ha habido interés de algunos clubes a mi representante, pero es que hasta que no termine la temporada, yo no quiero saber nada". Eso sí, el cebollero es claro "si me llega una oferta firme de algún club, lo primero que haría sería comunicárselo al Recre porque es mi tierra, donde yo me siento querido, donde me siento agusto y donde me gustaría seguir muchos años".