Jesús Vázquez: "Mi objetivo es que el club crezca para que su masa social se sienta orgullosa"

A punto de cumplir su primer año como presidente del Recreativo de Huelva, Jesús Vázquez cuenta a Huelva Información cómo le ha ido durante todo este tiempo a los mandos del Decano, hace balance del debut en Primera Federación, analiza todo lo que rodea al club en este momento y habla sobre el proceso judicial del Caso Comas.

-A toro pasado y mirando con perspectiva a la temporada. ¿Qué balance hace? ¿Con qué se queda?

El balance es muy positivo. El análisis hay que hacerlo una vez que termina la temporada y sin perder la perspectiva de lo que teníamos como objetivo real a principio de año, que era la permanencia. Cuando arranca la temporada vemos el ritmo del equipo y vemos que ese objetivo de la permanencia se consigue en enero prácticamente. Ya tenemos una serie de puntos que, aunque no matemáticamente, pero sí te dan la sensación de que ibas a cumplir con nota ese objetivo.

Ahí intentas también, sobre todo de manera interna, luchar y soñar por entrar en esos play-offs, que es donde hemos estado gran parte de la temporada, o rozándolos. Después, cuando termina la temporada y no lo consigues, habiendo estado muchas jornadas ahí puedes sentir un poco esa frustración. Para mí no existe frustración, existe un sueño que al final no se ha cumplido. Pero valorando todo en su conjunto, haciendo un análisis muy objetivo de cómo ha ido la temporada, de cómo partíamos en un inicio, también con un proyecto nuevo, con una serie de situaciones heredadas que nos han limitado en todos los aspectos, no solo en lo deportivo, sino también a nivel de funcionamiento del club, de la gestión,... Yo califico a la temporada de muy buena, porque creo que tanto la plantilla como el cuerpo técnico han dado un rendimiento alto, y creo que es para estar contentos y para agradecerles una vez más la temporada que han hecho, porque no es fácil esta categoría y han estado a un nivel muy alto.

-Pronto se va a cumplir un año desde su llegada a la presidencia. ¿Como ha sido este proceso?

- Un año muy intenso. Más o menos estimaba lo que podía pasar, el cambio en mi vida que se iba a producir, y bien. Esto es una responsabilidad muy grande, ser presidente del Real Club Recreativo de Huelva e intentar estar siempre a la altura del cargo. Mucho trabajo, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo para intentar seguir hasta el último día que estemos dando lo mejor porque creo que el club lo merece, y porque al final también hay una afición, hay una ciudad y una provincia detrás empujando. Mi objetivo número uno es siempre intentar aportar mi granito de arena para que el club siga creciendo y todo ese montón de gente que hay detrás esté contento y orgulloso de su club.

-En enero hay un alto en el camino. Se conoce la sentencia del cas Comas. ¿Cómo se viven esos momentos en el club y qué esto a la gestión del club?

Fue como un jarro de agua fría en plena temporada. En mitad de la temporada y en un momento también importante como era el mercado de invierno. Las primeras 24 horas fueron tremendas, de bajón, de un stop, una parada en el camino de manera radical, porque no teníamos mucha más información en ese momento de lo que podía pasar.

Nos duró un par de días y a partir de ahí otra vez nos pusimos manos a la obra. Intentamos ir adaptándonos a la situación nueva que se había generado, y que, lógicamente, hoy ya casi seis meses desde esa noticia, estamos más adaptados también y con más información, con más conocimiento y con más tranquilidad de lo que nos puede deparar y aparecer en el camino. No podemos olvidar la situación en la que está el club, una situación de incertidumbre hasta que haya una resolución judicial, que eso más o menos se estima que pueda ser que sea al final de la temporada que viene.

Nuestra responsabilidad es dar lo mejor de nosotros para hasta el último día que estemos aquí, aportar todo nuestro esfuerzo, todos nuestros conocimientos, toda nuestra profesionalidad para sacar el máximo rendimiento de todo el club a nivel de gestión en todas las áreas.

Sentencia de Pablo Comas Cuando llegue el momento, sea la resolución que sea, no tengo ninguna duda que el que saldrá ganando será el club, porque creo que tenemos todavía fuerza, tanto la propiedad como la propia afición

-¿Confía en la justicia?

Sí, siempre, no tengo ninguna duda. Si es a favor, pues muy contento y si es en contra, encontraremos también los argumentos para seguir luchando y para seguir peleando. Esta situación es compleja, no es algo nuevo en el club porque siempre ha pasado por momentos muy delicados a lo largo de su historia. Esta es una más, creo que ya el aficionado, sobre todo el más veterano, está acostumbrado a este tipo de cosas. Además ha demostrado que está siempre del lado del club, que eso es algo muy importante y que también lo vamos a necesitar de cada temporada que viene.

Seguiremos peleando porque es algo que también el onubense lo tiene de manera intrínseca cuando se habla de su club y se produzca la resolución. Cuando llegue el momento, sea la resolución que sea, no tengo ninguna duda que el que saldrá ganando será el club, porque creo que tenemos todavía fuerza, tanto la propiedad como la propia afición. Todos los entes o los organismos o el aficionado. Todas las personas, la sociedad en general que está alrededor del club es mucho más potente y no va a dejar nunca de lado al Recreativo.

-En cuanto a las mejoras del estadio. ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo y cuáles hay en proyecto?

-Trabajamos en dos partes. La de infraestructuras y la más técnica, por ejemplo, el tema del césped. Ahora es el momento de hacer ese tipo de cambios para que al comienzo de la temporada esté en perfectas condiciones.

Vamos a esperar que el Sporting juegue aquí el día 14 contra el Real Madrid, y cerraremos un poco las puertas del Colombino para empezar con ese cambio de césped, esa resiembra, que nos haga tener un césped otra vez en plenas condiciones al inicio de la pretemporada.

En cuanto a nivel de infraestructura, vamos a hacer una revisión con la que podamos constatar los fallos que pueda haber a nivel de baños, de asientos, de acceso, de todo, incluso también del perímetro exterior del estadio. Hay zonas en las que queremos hacer una pequeña obra para mejorarla. Como por ejemplo, la fachada de la parte principal del Nuevo Colombino, esa barandilla, esa zona creemos que hay que repararla.

Vamos a hacer un testeo para comprobar lo que no está funcionando o qué está defectuoso para intentar repararlo todo. Ahora es el momento para cuando volvamos a abrir las puertas del estadio, pues esté todo en pleno funcionamiento y esté acorde a lo que nuestros abonados merecen.

Regreso del Trofeo Colombino Nuestro deseo es darlo pronto a conocer para que la gente organice su verano y pueda volver a ver el que siempre ha sido como el partido de presentación para nuestra afición

-Regreso del Trofeo colombino. ¿Cuándo se va a celebrar y qué equipo va a venir al Nuevo colombino? ¿Le gustaría que fuese un rival de más entidad para probar sensaciones del equipo?

-Tenemos mucha ilusión por la vuelta del Trofeo porque nos quedamos con una pequeña espinita clavada la temporada pasada. Cuando hablo de ello, lo hablo como la primera gran gestión que hicimos a la llegada del club, en recuperar el Trofeo Colombino, los palcos VIP y los partidos amistosos en pretemporada del Recre en el estadio.

Pudimos realizar el año pasado uno con el Betis y el Barley, un equipo inglés, y nos quedamos un poco con esas ganas de no poder realizar el Trofeo, aunque lo intentamos tanto al inicio de liga en septiembre como en el parón de Navidad.

Ahora queremos que vuelva a lo que ha sido siempre el Trofeo, un trofeo con carisma, con caché, en la época en la que siempre se ha hecho, como es la pretemporada aunque todavía está por concretar y por cerrar la fecha y el rival exacto. Queremos que sea un trofeo de antaño, de lo que ha sido siempre y lo que ha significado para el fútbol nacional, no solo para Huelva y para el Regre.

Nuestro deseo es darlo pronto a conocer para que la gente organice su verano y pueda volver a ver el que siempre ha sido como el partido de presentación para nuestra afición.

-¿Un equipo nacional o internacional?

La idea es que Huelva tenga ese caché que ha tenido, que siempre ha tenido, de siempre, entonces vamos a buscar. Estamos en negociaciones con equipos importantes, si verdad que los equipos nacionales en esa época pues coinciden mucho la mayoría que están en pretemporada fuera, en el extranjero. Tenemos también nuestros argumentos para intentar captar la atención de algún club extranjero. No podemos confirmar al 100% si va a ser extranjero o si va a ser nacional, pero estamos hablando con equipos importantes, con equipos que creo que van a generar ilusión. El poder verlo aquí en el Colombino, en Huelva porque cuando veo el listado de equipos que han pasado por aquí y veo el Sao Paulo, el Vasco de Gama, ...Para mi eso sería una maravilla poder repetirlo eso. Vamos a intentarlo.

-Este 2024 se celebra el 135 aniversario del club. ¿Qué actos se van a llevar a cabo?

-En Fitur presentamos todos los actos que se iban a desarrollar durante esta temporada sobre el 135 aniversario. Se ha quedado un poquito ahí estancado y ahora queremos retomar alguna de esas cosas, pero aprovecharemos ese último semestre del año para poner o llevar a cabo muchas de las acciones que habíamos comentado y que habíamos prometido.

Vamos a hacer varias cositas. Por lo pronto, una de las tres equipaciones del club para la temporada que viene va a llevar ese sello que será algún tipo de réplica que simule o que lleve ese valor distintivo del 135 aniversario. Algo diferente, algo chulo y creo que va a gustar. Anunciaremos más cosas a lo largo de este último semestre del año, para intentar poner la fecha o ese cierre perfecto del 18 de diciembre, que repetiremos la Gala WAM de nuevo.

-Queda poco más de un mes para que arranque la pretemporada. ¿Se prevé que las equipaciones se presenten antes de esta fecha?

-Queremos que sea antes. Necesitamos a nuestro sponsor oficial deportivo técnico, que es Adidas, que creo que va a cumplir su fecha. No tenemos ninguna información diferente al respecto. Entonces queremos aprovechar ese acto de presentación que se estaba haciendo en los últimos años, que captaba también mucho la atención del aficionado y le gustaba. Queremos más o menos hacerla coincidir, porque si es verdad que siempre parece que luce más que esas camisetas las lleven los jugadores de la próxima temporada.

Habrá que esperar al inicio de la pretemporada, que más o menos será a mitad de julio. Vamos a ver qué podemos hacer, pero si queremos anticipar un poco todo. Queremos también que la campaña de abonados salga antes de que termine junio y con la presentación de las camisetas igual. Que sea cuanto antes para intentar mostrarla en un ambiente chulo, en un acto bonito y también que le llame la atención al aficionado.

-La afición está expectante y deseando conocer la nueva campaña de abonados. ¿Cuándo se presentarán? ¿Se mantendrán los precios?

-La intención es que se presente antes de que termine junio. Va a haber varias novedades. Estamos trabajando también un poco en perfilar y en concretar esa campaña que va a ser muy importante. Ese apoyo es necesario para el club. Es un porcentaje muy alto del presupuesto que va destinado a su viabilidad de este año tan raro que tenemos por delante. Pero también, a la misma vez, muy ilusionante, sabiendo un poco la capacidad que ha tenido la plantilla deportiva este año, con el gran acierto que ha tenido la dirección deportiva en cuanto a la confección de la plantilla. Yo le auguro también otro gran trabajo de esa área deportiva, de esa dirección deportiva, para volver a tener otra plantilla competitiva, que genere ilusión, que intentemos alcanzar los máximos objetivos posibles y por qué no, de volver a soñar con ese play-off o estar cerca de esos play-offs.

Sería algo maravilloso. Ese esfuerzo, esa autorresponsabilidad que nos imponemos todos. Creo que el club también la tiene, creo que los jugadores también lo tienen cuando visten esta camiseta. Esa exigencia está ahí y simplemente lo que hay que hacer es darla a conocer a todo el mundo. La exigencia de la afición, la exigencia de este escudo, del Decano, de esa camiseta y el jugador nuevo que venga que no la conozca se adaptará, se adaptará porque siempre lo ha hecho para dar lo mejor de sí, no tengo ninguna duda.

-Buena parte del presupuesto viene de la campaña de abonados. ¿Vais a subir o mantener los precios para el segundo curso en Primera RFEF?

- Con la campaña es cierto que hay un alto porciento que va destinado a ese presupuesto con el que el club va a poder comandar un año más en Primera Federación, ya no solo de la plantilla sino a nivel de todo,. El club tiene a lo largo de su historia una serie de compromisos que pagar, cumplir, una serie de acuerdos con personas o con entidades que deben de cumplir y que eso también es obligatorio por parte del Consejo de Administración.

Este año, en ese sentido, ha sido un año muy satisfactorio y muy positivo. En ningún momento hemos tenido problemas de pagos, de no cumplimientos, entonces eso es una gran labor y desde aquí quiero subrayar esa parcela económica.

Va a haber una serie de sorpresas, de cosas diferentes que no se han hecho a lo largo de la historia y queremos ponerlas en práctica. Creemos que el aficionado lo va a agradecer y una vez más vamos a necesitar ese apoyo para tener una plantilla competitiva para cumplir los objetivos del club y las expectativas generadas a los aficionados, que son las máximas.

-En cuanto al terreno deportivo, ¿qué presupuesto y qué objetivo se fija el club de cara a la próxima temporada?

-Ya estamos haciendo cosas y ya se ha confirmado también algún fichaje. Lo que sí es importante para mí es saber un poco la confección de la categoría. Porque cada año de los tres que lleva la categoría ha sido diferente. Primero hay que ver qué equipos la van a ocupar, que todavía están en los play-offs de ascenso por jugarse y después ver la confección un poco del grupo. Porque si tenemos muchos filiales, si no tenemos muchos filiales, si , por ejemplo, los equipos andaluces que están en esa disputa de play-offs, si van a subir, si no, porque son equipos potentes.

Independientemente de eso, nosotros intentaremos aspirar a lo máximo siempre, sabiendo un poco las exigencias que nos autoimponemos y que nos impone también el aficionado, que es que su equipo lo dé todo, que su equipo salga a disputar cada partido, salga a ganar cada punto que esté en juego. Y ese será el máximo objetivo siempre. Después la realidad, el presupuesto, te podrá poner en tu sitio o no, pero siempre hay ese aspecto motivacional y de ilusión que está en cada uno y que nosotros, este club, lo tiene de manera intrínseca. Lo que hay que hacer es sacarlo por muy potente, a nivel presupuestario, que sea el equipo que tengas enfrente.

La apuesta por Abel Gómez El ya sabía que por parte del club queríamos dar esa continuidad porque se le ha ganado. Creemos y vemos un futuro muy ilusionante con él

-Una nueva temporada de la mano de Abel Gómez. Una apuesta firme del club por dar continuidad al banquillo.

-Con Abel tenemos una sensación muy positiva. Haciendo todos los análisis una vez que ha terminado la temporada y viendo el rendimiento del equipo, viendo lo que hizo y consiguió el año pasado, con un equipo muy diferente a lo de este año... Este año vuelve a sacar también un gran rendimiento y vuelve a estar por encima quizás de las expectativas que se habían generado al principio. Eso habla muy bien de él, de su trabajo, de su cuerpo técnico, de su mejora como entrenador, que también es un entrenador joven por la experiencia, que lleva entrenando pocos años.

Le auguramos un gran futuro en el fútbol nacional, incluso de élite, y que ese crecimiento que le vemos lo tenga con el club. Por eso esa continuidad, confiamos en él, le agradecemos todo lo que ha hecho en estas dos temporadas, que no ha sido fácil, y creo que va a seguir mejorando. Hemos conectado muy bien, creo que él está encantado con el club, con la afición y con la ciudad. Es algo que lo palpamos y lo conocemos también de su propia voz. Intentamos darle las mejores herramientas posibles para que siga haciendo ese trabajo que ha dado su fruto y que ha dado su nivel y estamos súper agradecido con él. Lo teníamos muy claro desde antes del mes de enero, aunque se haya cerrado por otras cuestiones hace poco, pero él ya sabía que por parte del club queríamos dar esa continuidad porque se le ha ganado. Creemos y vemos un futuro muy ilusionante con él.

-Siete salidas y una llegada. ¿Se van a producir alguna renovación más de los jugadores que han terminado contrato?

-Ahora mismo estamos en ese proceso. Esas eran las bajas que teníamos claras en estos momentos y ahora todavía hay algunas más que pueden llegar o algunos que podrían convertirse en jugadores de renovación. Estamos en ese impás de tiempo, con negociaciones, análisis dentro de la dirección deportiva junto con el entrenador para contar con la visión de todo el mundo para intentar llegar a un consenso que sea lo mejor para el club. Tenemos claro las esas posiciones, aquellas características que queremos mejorar y vamos intentar ir al mercado a por ello.