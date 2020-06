Jesús Vázquez: "Habrá continuidad en los banquillos de la cantera del Recreativo"

Jesús Vázquez está satisfecho de su primer año como coordinador de la cantera del Recreativo de Huelva, no descarta que el filial suba a Tercera si se presenta la oportunidad y vaticina continuidad en los banquillos del fútbol base albiazul.

“El balance de la temporada en la cantera del Decano es positivo, aunque me hubiera gustado que se terminara la competición en todas las categorías para ver si alcanzábamos los objetivos marcados, para ver si estábamos en el camino correcto o no. Hemos creado una estructura de trabajo potente que conlleva su tiempo y que hace falta que todos la acepten, tenemos unos cimientos fuertes en los que basarnos y estamos en el buen camino”.

El exjugador de Santa Olalla del Cala tiene otro año más de contrato: “El proyecto es a dos años; la idea es seguir dando pasitos cada vez más firmes dentro de todas las limitaciones que tiene el club y que genera esta situación; pero hay cosas en las que se puede avanzar. Además cuento con un grupo de trabajo que me apoya. Rafa Pichardo, Pablo Rodríguez, Miguel Fernández y Moisés Sánchez hacen un gran trabajo en la sombra que no está ni valorado ni reconocido; son gente de Huelva muy preparada”.

No podemos hacer todo lo que nos gustaría, pero espero que eso vaya cambiando y mejorando poco a poco"

Asegura que “me encanta el trabajo con los jóvenes; me involucro en el crecimiento del jugador y de la persona, es un mundo que te tiene que apasionar, porque también tiene sus complicaciones; es un reto. Estar al frente de la cantera del Decano es un honor y me da muchas satisfacciones. La cantera es seña de identidad del club y estar al frente es una responsabilidad. Lo negativo es que en la situación en la que nos encontramos no podemos afrontar grandes cambios. Hay quienes nos reclaman más resultados, más medios... pero son cosas que no tienen respuesta en una situación tan compleja. No se nos puede exigir como a las canteras de los clubes profesionales de Primera y Segunda porque las diferencias son abismales en lo económico, en medios humanos, en recursos. No podemos hacer todo lo que nos gustaría, pero espero que eso vaya cambiando y mejorando poco a poco”.

De cara a la próxima temporada no habrá grandes novedades en los banquillos de los equipos de cantera del Recre. “Tanto Zamora (secretario técnico) como yo estamos contentos con los entrenadores, son gente formada, preparada y les gusta lo que hacen; queremos darles continuidad, pero no se ha propuesto nada todavía, hay que esperar que el primer equipo mueva ficha, y luego ver si los técnicos quieren continuar o no”.

El Atlético Onubense quedó cuarto en su grupo de División de Honor y está el primero en la 'lista de espera' en caso de que haya alguna vacante en Tercera División. “Para nosotros, como club formador, es fundamental darle todas las herramientas a los jugadores para que estén lo más cerca posible del primer equipo; se lo han ganado en el campo (un posible ascenso), y pese a los cambios en la plantilla han hecho un año increíble, dando la cara en todo momento, y creo que hubiera logrado el éxito si no se para la líga, porque llevaban una línea ascendente. Jugar en Tercera sería un reto para los chavales”. Además, se está muy satisfecho con el técnico, Antonio Calle: “Conoce Huelva, conoce la casa, a la mayoría de los empleados del club; es una persona que tiene clara nuestra identidad y nuestros valores y además ha hecho una grandísima campaña”, añade Jesús Vázquez.

Fran ha dado un paso al frente y ha estado en dinámica del primer equipo todo el año, tenemos jugador para rato"

Tira por la vía diplomática cuando se le pregunta si Fran y Ponce estarán la próxima campaña en el primer equipo. “No lo sé; Zamora y el entrenador serán los que definan la situación, porque ahora nos movemos en un escenario imprevisible, quedan muchas incógnitas por resolver. Fran ha dado un paso al frente y ha estado en dinámica del primer equipo todo el año, tenemos jugador para rato. Ha cumplido el sueño de estar entre profesionales y todo lo que venga será para mejor, todos salimos ganando. Para eso está la cantera, para nutrir al primer equipo”.

El Recreativo sufrirá en el próximo proyecto una reducción de su presupuesto del 35-40% y la cantera puede ser de las parcelas más afectadas. “Nosotros no somos un mundo aparte, somos el reflejo del club; nuestros números son limitados y esa bajada lógicamente nos va a afectar, pero la asumimos. Hay muchos clubes en una situación similar y habrá que buscar ideas para paliar esa situación en la medida de lo posible”, destaca.

El exfutbolista se reserva su opinión sobre la posible continuidad e Claudio Barragán como técnico del primer equipo. “No tengo una opinión muy objetiva porque sólo ha estado cuatro partidos, y los dos de fuera no los he podido ver por desplazamientos con la cantera. Es un tema que deben decidir Zamora y el consejo de administración”.

En este segundo año toca dar un paso más, sabemos cuáles son las líneas maestras a seguir"

Uno de los objetivos que se marcó Jesús Vázquez era tener una identidad, un estilo. ¿Lo ha conseguido? “Es muy difícil presentar un proyecto, ejecutarlo y que tengas resultados en una temporada, y más en una tan corta como la actual. Hay que estar casi medio año preparando a los entrenadores, dándoles información para que ellos la trasladen a la plantilla; y luego hace falta otro medio año para ponerlo en práctica. La base está ahí, no consolidada pero sí presentada y conocida, y en este segundo año toca dar un paso más, sabemos cuáles son las líneas maestras a seguir”.

Por último, sobre la próxima temporada, comenta que “todo está en el aire; se escucha que los entrenamientos volverán en septiembre y la liga en octubre, puede haber grupos más reducidos, pero dependerá de qué pasa con los centros escolares, de qué manera se vuelve, de si hay rebrotes del virus o no... hay que ir viendo cómo evoluciona la situación. Tenemos que planificar sin saber realmente lo que nos vamos a encontrar”, concluye.