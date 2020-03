Jesús Vázquez: "Es más importante tener identidad que resultados"

Jesús Vázquez y Enrique Escalante fueron invitados a la Tertulia Deportiva de Huelva Información que tuvo lugar ayer en El Paraíso de Gonzalo. Ambos actualizaron la actualidad deportiva de Recreativo y Enrique Benítez desde su propio punto de vista.

Jesús Vázquez, que asumió la coordinación de la cantera albiazul en el pasado verano, señaló que “intento tomarme todos los días con tranquilidad porque creo que es necesario para afrontar los problemas del día a día. Son muchos equipos y tenemos muchas limitaciones, pero no creo que no haya problema sin solución. No podemos vivir en un constante estado de nerviosismo”.

Sobre la vinculación de la cantera con el primer equipo, Vázquez indica que "la cantera depende sí o sí del primer equipo. Si el primer equipo tiene problemas en la cantera se duplican o triplican. Me gustaría que la gente se informarse, se acercara a ver los partidos y pudieran hablar de los equipos con conocimiento de causa. Muchas veces hay cosas más allá de los resultados".

De hecho, para el excentrocampista el proceso es más importante que los resultados en cantera, sobre todo en las primeras etapas: "Desde mi punto de vista es un error medir a la cantera por los resultados. Hay equipos que sí que necesitan resultados, como el Atlético Onubense o el juvenil de División de Honor, pero no nos vale ganar de cualquier manera, tenemos que tener un estilo y una identidad".

Aunque la relación entre el primer equipo y la cantera es estrecha en cuanto a la repercusión que el primero tiene sobre el segundo, Jesús Vázquez señala que sus proyectos tienen líneas diferentes: “No podemos ir de la mano del primer equipo porque en el primer equipo mandan los resultados. La cantera creo que es un proyecto a largo plazo, mientras que el primer equipo no tiene una identidad propia, sino que depende del entrenador que tenga”. En ese sentido confesó que “sería bueno que el entrenador que tenga el primer equipo sepa qué identidad tienen los jugadores de cantera”, a lo que añadió que “tenemos que mantener esta identidad en el tiempo. El club debe diferenciar primer equipo y cantera, sabiendo que el rendimiento de la cantera puede ser beneficioso para el primer equipo”. También tiene claro que “sería ideal que hubiera el máximo de jugadores de la cantera en el primer equipo, pero no por imposición”.

Sobre la posibilidad de que el Atlético Onubense lograse el ascenso de categoría y su repercusión económica en la entidad aseveró que “el ascenso del filial sólo puede traer cosas buenas. Es verdad que se elevarían los costes, pero el club ha mejorado en sus ingresos. No creo que fuese un problema que el Atlético Onubense ascendiese a Tercera División”.

También habló de las dificultades clasificatorias del juvenil A y del cadete A, señalando que “estoy preocupado porque no salgan los resultados, sobre todo en juvenil de División de Honor porque estamos en el tramo final y hay que ganar partidos. Cuando se van acercando los finales de liga te pones más nerviosos en ese sentido. En cadetes supondría un fracaso perder la categoría, pero son más pequeños y tenemos menos posibilidades aún, pero sí que es verdad que sería dañino para la estructura del club que descendiera el juvenil”.

De la situación del primer equipo manifestó que “lo sufro porque sé que cuando las cosas vienen así no se pasa bien y son los primeros que quieren darle la vuelta a la situación. Hay mucho ventajista, pero ahora es cuando tiene que haber más apoyo y más comprensión. Espero que haya una victoria pronto y se calmen las aguas”. Aunque el Recre está sumido en problemas clasificatorios, declaró con rotundidad que “no estoy preocupado. Creo que hay equipo para no caer en más problemas y espero que el nuevo míster le saque rendimiento a la plantilla”.

Por último, Jesús Vázquez defendió la figura de Zamora, del que dijo que “por trabajo, dedicación y horas no se le puede reprochar nada. Al final su trabajo depende del rendimiento de terceros. Todos pensábamos en verano que esta plantilla iba a tener más rendimiento del que está teniendo, pero en esto depende muchos factores. Su situación es complicada porque lo soporta todo solo. Yo creo que la mayoría estábamos contento con el entrenador y la plantilla, pero en este mundo si no salen los resultados ya sabemos lo que pasa, pero esta plantilla en verano era ilusionante”.