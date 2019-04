Los temas extradeportivos sobrevuelan de nuevo la actualidad del Recreativo de Huelva. Por estos aspectos ha sido hoy preguntado hoy el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz y se ha mostrado tajante. En primer lugar, con respecto a la reclamación por la expropiación de Pablo Comas, Cruz ha explicado que "no sabe en que fase estará el proceso contencioso. Y no podemos decir más".

A colación de la denuncia planteada por Black Swan por presunta estafa al club, el regidor subraya que no puede haber "delito de estafa ni ningún tipo de delito" Ya que señala que "si sabes que existe una realidad no puede haber estafa". Además, apunta que esta empresa "no ha cumplido con su obligación de organizar el Trofeo Colombino -compromiso adquirido-. Ponían fecha y ahora se desmarcan del Recre". Para Cruz lo único seguro e importante es que el Recre "necesita apoyo y estabilidad. Y necesita el respaldo de todo el mundo. No vale decir que se tiene interés y luego poner piedras en el camino. Ya esta bien. Estamos reconstruyendo los que otros destruyeron". Y añade que "perjudicar y aprovecharse de del Recre es utilizar a Huelva".

Con respecto a la petición de ejecución de embargo de la Ciudad Deportiva del Decano del Fútbol Español, Cruz considera que "valoración la tiene que hacer la gente de Huelva y desenmascarar determinadas actitudes. Resulta curioso que todo el mundo llega a acuerdos sin perjudicar al Recre, empleados, jugadores, Eurosamop, Hacienda, la Federación... E único que hace lo contrario es el que vino como vino, y además es el que pone trabas". En el Ayuntamiento "no nos doblegamos a presiones" advierte el alcalde onubense. "La voluntad y el compromiso de atender a los pagos es una realidad. Ahí se esta viendo de verdad quien esta y quien no. Y quien únicamente no esta dispuesto a colaborar son ellos. Es lícito reclamar lo que es suyo". Pero hay formas y formas.