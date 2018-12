Blackswan no descarta un Trofeo Colombino en 2018 aunque lo ve muy difícil

La única parcela en la que Krypteia Capital, a través de Blackswan, tiene una participación activa actualmente en el Recreativo es en la organización del Trofeo Colombino. La sociedad adquirió los derechos por diez años. La cita debía haberse celebrado en verano, pero se aplazó por el estado del césped al 14 de noviembre y de nuevo quedó en suspenso por la negativa del Sevilla, equipo invitado, a jugar. La celebración del torneo dentro del año natural es complicada, aunque Javier Jiménez no la descartó. “Descartado no está en 2018, aunque la verdad es que el Trofeo Colombino tiene un prestigio que merece una organización acorde”, señaló. En nombre de Krypteia Capital y Blackswan insistió en que “todavía queda tiempo porque nuestra intención es que celebre, pero debe ser acorde a su prestigio porque tenemos unos acuerdos con patrocinadores y televisiones que hay que respetar. En Navidad hay margen si no puede ser antes de que acabe la liga porque ha habido partidos de selecciones o benéficos en otras ocasiones”. No obstante, “soy de la opinión de que para hacerlo mal es mejor no hacerlo y si en 2019 hay que hacer dos ediciones pues las tendremos que hacer”. Anunció que “seguimos manteniendo reuniones con el club para buscar una solución. Vamos a intentar llegar”. En este punto añadió Jacobo Gallego que desde el Recre “se está haciendo un gran esfuerzo para resolver los inconvenientos que impidieron su celebración”.Las posibilidades para su organización son limitadas. Más allá del 22 de diciembre el rival debería ser extranjero por el convenio colectivo de AFE, lo que reduce las posibilidades.