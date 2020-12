Excesivo castigo para el Recreativo (1-0)

El Bahía Sur de San Fernando se ha elevado a la categoría de campo maldito para el Recreativo. El Decano no ha merecido perder en su visita a tierras gaditanas, pero lo hizo por su fragilidad en el balón parado. La verdad es que el combinado recreativista puso todo lo que estaba en su mano para poder llevarse el partido, pero no encontró el camino al gol y le puso en bandeja al San Fernando el triunfo al defender sin intensidad un saque de esquina que se terminó convirtiendo en su perdición.

La goleada ante el Marino pareció dejar el camino marcado a Claudio Barragán, que presentó una única novedad en el once, la entrada de Diego Jiménez por David Alfonso en el lateral zurdo, presumiblemente para sellar las entradas de Jonathan Biabiany. El Recre se plantó con un 1-4-4-2 en San Fernando, apretando arriba y queriendo llevar la iniciativa. Los albiazules, hoy de naranja, impedían las salidas cómodas de los gaditanos, que tuvieron que recurrir al balón en largo en multitud de ocasiones para poder abandonar su parcela.

Los primeros minutos fueron igualados, pero el Recre se fue acercando a la meta de Perales. Así, en el minuto 8 Yaimil Medina buscó el área con un centro, encontrando la cabeza de Moha, que remató por encima de la portería cañaílla. El extremo fue todo ebullición, empezó robando y buscando darle continuidad a su trabajo del pasado sábado, pero se cargó pronto de una amarilla en una acción en la que terminó lesionado, teniendo que entrar Szymanowski en el choque antes de que se llegase al ecuador de la primera mitad. Para entonces el San Fernando ya había dejado claro que iba a aprovechar cualquier error del Recre porque una mala cesión de Dani Molina a Nauzet casi la convierte Pepe Bernal en el gol cómico de la temporada.

El Recre tenía la iniciativa y pisaba tres cuartos con relativa solvencia, generando situaciones de área y dando la sensación de estar un punto por encima de su rival, pero el Decano volvió a pagar su falta de contundencia en el balón parado. Así, rebasada la media hora Bernal sacó un córner desde la derecha con su pierna zurda cerrado al primer palo, Biabiany solo tuvo que adelantarse a la defensa en zona del Decano para peinarla levemente e introducir el cuero en la meta albiazul por el segundo palo. Era un castigo inmerecido para el cuadro albiazul teniendo en cuenta lo visto hasta el momento.

El Recre quiso reaccionar en lo que restaba de la primera mitad. De hecho, un minuto después Cera empaló en la frontal del área un despeje de la defensa del San Fernando para enviarla rozando el larguero de la meta de Perales. Los albiazules siguieron buscando el área azulina con centros laterales, llegando a conectar con sus delanteros, como en la última acción del primer acto, en la que Yaimil pudo controlar sin oposición, pero el venezolano se dejó el balón atrás cuando iba a ajusticiar la meta local, por lo que el lamento de camino al vestuario fue mayúsculo.

La segunda mitad fue un monólogo recreativista. Los locales se limitaron a conservar su ventaja y prácticamente renunciaron a tener el balón. A pesar de contar con hombres como Pepe Bernal, Francis Ferrón o Hugo Rodríguez en su línea de vanguardia, el Decano manejó el balón y jugó todo el segundo acto en campo contrario, con presencia en los últimos metros, pero con escasas ocasiones claras de gol. Seth quiso dejar a las claras cuál era la intención del cuadro onubense nada más salir de vestuarios, pero su internada por banda derecha no encontró rematador.

Juanma Rodríguez, que ayer relevaba a Claudio Barragán, que cumplía su segundo partido de sanción; quiso reactivar el ataque recreativista con las entradas de Chuli y José Carlos y pronto aparecieron ambos como actores principales del choque. El delantero obligó a Perales a meter el pie al recoger un centro en el lateral del área, mientras que el de Minas de Riotinto sacó todo un carrusel de recursos técnicos para romper líneas, una misión para la que contó con la colaboración de Szymanowski.

Pero el Recre pareció gastar todos sus goles el sábado porque el San Fernando ni siquiera parecía defender con una solvencia que maniatara al Decano. El Recre encerró a los de Stankovic a base de centros, segundas jugadas y acciones a balón parado, pero no logró encontrar el gol y se volvió vació de San Fernando en un partido que, por su desarrollo y por las zonas en las que se jugó, no mereció perder. Es más, si alguno de los dos conjuntos acumuló méritos para ganar ese fue el Recre, pero el Decano aún no ha conseguido estrenarse como visitante y esa es la misión que tendrá el próximo domingo en Tamaraceite porque el camino parece estar marcado.

Ficha técnica:

San Fernando: Perales; Gabi Ramos, Amelibia, Juan Rodríguez, Manu Moreno; Biabiany (Dopi, 76'), Raúl Palma, Lolo González (Sandro Toscano, 68'), Hugo Rodriguez (Jorge García, 87'), Pepe Bernal y Francis Ferrón.

Recreativo: Nauzet; Cera (Fran, 76'), Leal, Jesús Valentín, Diego Jiménez; Moha Traoré (Szymanowski, 20'), Dani Molina, José Antonio González (Sillero, 76'), Yaimil Medina (Chuli, 60'); Quiles (José Carlos, 60') y Seth.

Gol: 1-0 (33') Biabiany.

Árbitro: Orellana Cid (C. Andaluz). Amonestó a los locales Biabiany y Manu Moreno y al visitante Moha Traoré.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Liga en Segunda División B