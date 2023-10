Crónica UD Ibiza-Recre: El Decano se ahoga en el Can Misses

Un duelo de alto voltaje. Se preveía que el Ibiza-Recre sería otro de los partidazos de la jornada y así fue. Antes del descanso ya figuraban cuatro goles en el marcador. Con dos expulsiones, tres goles para los celestes y uno para el Recreativo que mereció un poquito más y que intentó recortar distancias antes de marcharse al túnel de vestuario, pero que a nivel defensivo no tuvo su mejor mañana.

El Decano se presentó en Can Misses con las ausencias de Pablo Caballero, Raúl Navas y Juan Villar, por lesión; y la de Rahim, hombre fijo para Abel Gómez cada jornada, por encontrarse concentrado con la selección de Níger para las citas con Somalia (partido en el que fue titular) y Libia (martes, 17 de octubre).

Como un jarro de agua fría. Sin tiempo de reacción para el Recreativo de Huelva que en la primera ocasión del encuentro en Can Misses se llevó la sorpresa. Los de Romo llegaron y toparon tras un desencuentro de la defensa albiazul que costó el primero de la UD Ibiza con la firma de Eugeni.

El Recreativo trató de recomponerse tras el mazazo de inicio. Con la posesión para los locales, el Decano trató de ser protagonista en la isla y lo intentó De la Rosa por la banda para buscar a Luis Alcalde quien disparó y se fue alto.

Faltó tiempo al Decano. Luis Alcalde apareció de nuevo, que dejó a cuadros a la defensa celeste, para batir a Sequeira. Duró poco la alegría para los albiazules, en la siguiente jugada llegó el segundo de la UD Ibiza. Tras el saque después del gol, Obolskii fue el encargado de volver a dar la ventaja al equipo de Romo.

No había tiempo para la relajación. Los primeros 15 minutos fueron de locos. Tres goles y mucho fútbol. Tras un error de la salida de balón, Rubén Gálvez salvó al Decano de la ocasión de Eugeni. El centrocampista ibicenzo no quedó satisfecho y con un gran disparo con la pierna izquierda batió al guardameta de Aracena.

Tan solo 26 minutos en Can Misses con cuatro goles. El Recreativo de Huelva perdiendo, pero peleando por recortar distancias ante un Ibiza que tenía el partido en el bolsillo antes de la media hora de partido. El Ibiza se quedó con 10 cinco minutos antes de que finalizara la primera mitad. Eugeni, autor del primero y del tercero del equipo de Romo, fue expulsado por doble amarilla tras una falta, primero a Caye Quintana y, posteriormente a De la Rosa.

El colegiado no se pilló los dedos. A los dos minutos de la expulsión de Eugeni mostró cartulina roja a Josiel Núñez tras un codazo a un jugador celeste que quedó tumbado sobre el césped del Can Misses. Jugada polémica que protestaron los albiazules. Se igualaron las fuerzas, ambos conjuntos con 10, antes del descanso con un Recre que buscaba el segundo antes de marcharse a vestuarios.

La película volvió a repetirse. Esta vez con el Recre como protagonista. En la primera llegada de la segunda mitad, De la Rosa, en uno para uno con el guardameta del Ibiza, el onubense lo sorteó sin problemas e hizo el segundo del Decano. Recortó distancias el Recre que tenía toda la segunda mitad para igualar el marcador y dar un empujón más.

La mala noticia llegó en el 50. Una acción de Antoñito sobre Jesús Álvarez le costó a al recreativista la expulsión. El cuadro de Abel Gómez se quedó con nueve en Can Misses. El elegido por el técnico sevillano para sustituir a Rahim tuvo que abandonar el terreno de juego.

Un partido intenso y sin tiempo de reacción llegó una nueva ocasión para el Recreativo. Tras un córner albiazul, sacó la defensa de la UD Ibiza, bajo los palos el esférico, que se dirigía a las mayas y que pudo igualar el marcador. La jugada terminó con Rubén Serrano, que acarició el gol, y un defensa celeste tendidos sobre el césped por un golpe entre ambos.

Tras un posible penalti a Luis Alcalde, la contra terminó en córner para los del Romo, que tuvieron la oportunidad perfecta para hacer el 4-2 y que le valió a Olaortua para estrenarse como goleador esta temporada con el conjunto ibicenco.

De locos. El partido no bajaba el ritmo. El Recre, por su parte, con nueve jugadores no bajaba los brazos, pero el Ibiza, con las riendas del encuentro, quería seguir aumentando distancias e intentar afrontar los últimos minutos en su feudo con total tranquilidad ante una defensa albiazul que no estuvo acertada en la mañana del domingo.

El partido estaba sentenciado para el Recreativo de Huelva, que tenía que intentar que la UD Ibiza no viera más la portería de Rubén Gálvez. Luis Alcalde se vio obligado a abandonar el terreno de juego por molestias en el abductor. El colegiado fue el protagonista. A falta de 10 minutos para el final decretó la pena máxima. Abde, recién incorporado al parido, fue el encargado de lanzar el penalti que detuvo sin problemas Rubén Gálvez.

El Recreativo desapareció tras el penalti. El Ibiza quería más y no tiró la toalla. Liberman no cubre a Suleiman que batió al portero albiazul para hacer el quinto de los celestes y sentenciar el partido para el Decano.

Un partido de locos en el que hubo de todo. Con este resultado, los recreativistas aún no saben lo que es ganar a la UD Ibiza en las tres ocasiones en las que se han enfrentado.