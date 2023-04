Crónica Recre-Xerez DFC: La historia se repite

Lo mismo de cada domingo. No se vio otra cosa sobre el terreno de juego del Nuevo Colombino. El Recre tenía que salir a por todas desde el pitido inicial y, una jornada más, no fue así. El conjunto albiauzl no demostró nada en los primeros 45 minutos del partido ante el Xerez DFC. Tras el descanso la historia se repitió. El resto de rivales aprietan y la segunda plaza continúa sin dueño a falta de cuatro jornadas para que finalice la liga regular.

El Recre tenía que afrontar el duelo con el cuadro de Romerito con exigencia. La exigencia por dar un paso más para afianzar, por fin, la segunda plaza. Con el Antequera ascendido este sábado el Recre solo podía ganar para ser el campeón de su liga cuanto antes. El tanteo fue el protagonista de los primeros minutos del encuentro sin ocasiones claras para niguno de los dos conjuntos. El ex recreativista Adri Crespo, pudo adelantar a los visitantes tras un córner pero su cabezazo se marchó fuera por muy poco rozando el palo. Mantener la dinámica positiva era el propósito del Recre. Seguir sumando puntos para hacerse con el objetivo. Volvió al Nuevo Colombino tras conseguir la victoria en los dos últimos encuentros en el templo albiazul pero este domingo volvió a perder dos puntos.Más de lo mismo. La dinámica del resto de partidos se repitió en la primera media hora del partido. El Recre continúa sin convencer. El conunto de Abel Gómez no es eficaz sobre el verde. Al borde del descanso, Fran Ávila realizó un centro que Pablo Caballero remató forzado pero el balón se marchó fuera sin fuerzas. Nada más. El Recre no arranca. Le faltó garra y coraje para marcharse a vestuarios con alguna sensación positiva.

El ambiente fue de otra categoría, de una en la que el Recre debería estar. La afición respondió a la llamada del club y volvió a dar una lección para demostrar al Decano que estuvo, está y estará siempre en los momentos más decisivos e importantes. En las buenas y en las malas pero terminó despidiendo al plantel albiazul con pitos. Fue la protagonista, pero el encuentro estuvo empañado por la pelea que protagonizaron los ultras de ambos conjuntos en los aledaños del estadio antes de comenzar el partido.

La segunda parte comenzó con otro color. El Recre salió enfuchado tras el descanso. Sergio Chinchilla, en el 55, efectuó un disparo con la derecha que detuvo Quesada. El Decano empezó a poner en aprietos al Xerez DFC. El objetivo no cayó en el olvido. Los recreativistas sabían que tenía que cumplir ante su afición y empezó a mostrar agresividad tras una primera mitad sin fuerzas. No duró mucho, el juego comenzó a igualarse a medida que avanzó el cronómetro. En el 64, Peter protagonizó la ocasión más clara hasta el momento. Se quedó solo delante de Quesada pero su disparo salió rozando el palo. El Recre tenía la obligación de tener las riendas del partido pero el rival, con todo lo que tiene en juego, no ponía nada fácil al Decano. Rafa Parejo efectuó un disparo desde fuera del área que se marchó fuera por muy poco para dar la última ocasión a los de Romerito.

Un centro de Javi Ajenjo, antes de abandonar el partido, cedió el esférico al Pali pero se fue alto, a esta llegada se sumó la jugada de Dopi que pudo tener el gol en sus botas nada más saltar al terreno de juego, un remate de chilena que atrapó el portero del Xerez DFC. Con todo esto, el colegiado decretó el final del encuentro. Un partido sin goles y con el mismo sabor de siempre. Mucho que mejorar y poco tiempo para responder.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Fran Ávila, Manu Galán, Bernardo, Rubén Serrano, Javi Ajenjo (Dopi, 79'), Peter (Simo, 86'), Salinas (Adrià Arjona, 63'), Sergio Chinchilla, Nacho Heras (Mbaye, 79') y Pablo Caballero.

Xerez DFC: A. Quesada, Hugo, Adri Crespo, Marcelo, Ricky, Carri (Álex Menéndez, 67'), Rafa Parejo, David Agudo (Álvaro 56'), Guille (Juanma Vargas, 67'), G.Simeone (Cheikh, 84') y Erick Aguado (Antonio Bello 67').

Árbitro: Pareja Nieto (comité andaluz). Amonestó a G.Simeone (46'), Rubén Serrano (46'), Javi Ajenjo (47'), Fran Ávila (59'), Manu Galán (81'), Cheikh (91') y a Vicente García, segundo entrenador del Recre (91').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 del grupo IV de Segunda Federación en el Nuevo Colombino. Presencia de afición del Xerez DFC en la grada. Pelea entre ultras de ambos equipos antes de comenzar el partido en los aledaños del estadio.