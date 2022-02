El Recreativo de Huelva, cuesta abajo y sin freno hacia el ascenso (1-2)

El Recreativo de Huelva sigue con la directa puesta hacia el ascenso. El conjunto onubense volvió a mostrar jerarquía y pegada para llevarse los tres puntos de la complicada visita al Gerena (1-2) y dar un paso más hacia su objetivo, cada vez más al alcance de la mano. Vicente adelantó a los locales y Rubén Jurado y Arjona culminaron la remontada, con la ayuda de un Rubén Gálvez que detuvo un penalti con 1-2 en el marcador.

El encuentro era en teoría el más complicado que le quedaba al Decano en las diez jornadas que restan para finalizar la liga. El conjunto de Alberto Gallego llegaba en una buena dinámica, tras cinco victorias consecutivas y sin encajar un gol; con el aval de haber marcado siempre y siendo el mejor visitante de la categoría (9 triunfos, 3 empates y ninguna derrota).

Para el Gerena el choque se presentaba atractivo por la entidad del rival y por mantenerse en esa 5ª plaza que le permite disputar las eliminatorias de ascenso; el conjunto sevillano basa gran parte de su buena temporada en su potencial en casa, con 9 partidos ganados y sólo 2 perdidos, además de su facilidad para ver puerta (33 goles anotados); en lo que llevamos de año, su balance es de 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota.

Alberto Gallego, con las bajas de Juanjo Mateo (sanción), Juan Delgado, Perotti y Juanito (que no entraron en la convocatoria), volvió al esquema clásico de tres centrales y mantuvo la base del equipo que ganó en Jerez con la entrada obligada de Cancelo (que debuta como albiazul) por Juanjo Mateo en el lateral derecho, y luego un cambio táctico con la vuelta de Pablo Gallardo al once en lugar de Perotti.

El encuentro comenzó con el conjunto albiazul centrando sus ataques por la banda izquierda aunque sin éxito; a los 4 minutos, en la primera aproximación local, la defensa del Recre no acierta a despejar y Vicente, dentro del área, dispara para anotar el 1-0, un balón que no pudo atajar Rubén Gálvez ya que había varios jugadores que le tapaban la visión. No se descompuso el conjunto onubense, que asumió el mando de las operaciones, llevando la iniciativa y acercándose al marco rival, aunque sin generar claras ocasiones de peligro en el primer cuarto de hora, ya que la presión del Gerena le impedía mover el balón con comodidad.

En el 22 le devolvió la moneda el Decano, ya que marcó en su primera ocasión clara y en otra acción en la que ningún defensa acierta a despejar y Rubén Jurado no perdona (1-1), anotando el delantero su primer tanto como albiazul. El gol dio confianza a los visitantes, que lo intentaron de nuevo en el 28 con un chut de Víctor Barroso que desvía el meta, y un minuto más tarde con una jugada ensayada tras un córner que acabó con un lanzamiento de Arjona desde la frontal del área que se marchó rozando el larguero.

Respondió dos minutos después el Gerena con un peligroso contragolpe culminado por Gabi con un disparo que rechazó Pablo Gallardo en el área pequeña cuando el esférico llevaba marchamo de gol; en el posterior córner, Antonio Sánchez le gana la partida a la defensa y remata alto. La última oportunidad en este periodo llegó en el 42 cuando Arjona engancha un balón que caía del cielo y su intento se marcha junto al poste. Al descanso se llega con las espadas en todo lo alto, en un partido igualado y con el Gerena frenando bien a los onubenses gracias a su intensa presión y con la duda de si el desgaste físico la pasará factura en la segunda mitad.

Tras el descanso Gallego cambia el dibujo y da entrada a Pata por Chendo, para darle más protagonismo en ataque a Peter. Y la apuesta no puede salirle mejor, ya que cuando no se había cumplido un minuto llega el 1-2: balón que prolonga Peter de cabeza y Arjona culmina de forma espectacular con una chilena, consumando la remontada con su sexta diana de la temporada. Tuvo el empate Álvaro tres minutos después, pero cuando lo tenía todo a favor para fusilar la meta recreativista, la defensa reacciona oportunamente para desviar a córner.

El gol dio paso a 'otro' partido. El Recreativo empezó a sentirse cada vez más cómodo con el paso de los minutos ante un Gerena que quería pero no podía y al que le costaba mucho llegar con peligro a las inmediaciones de Rubén Gálvez. Tuvo el empate Fidel en un contragolpe en el que se adentra en el área pero su lanzamiento no encuentra puerta cuando estaba en buena posición. El duelo seguía vivo.

Los hispalenses perdían fuelle en su presión, pero en el 67 se encontraron con un penalti muy protestado por los albiazules. Gabi lanza la pena máxima y Rubén Gálvez le adivina la intención. En el 73 las opciones del Gerena disminuyeron notablemente con la segunda amarilla a Álvaro, dejando a su equipo con el marcador en contra y en inferioridad numérica. En el Decano, debut de Bouba Barry en ese minuto 73.

Quedaba la sentencia, aunque la sobriedad del Recreativo en defensa le evitaba sustos. En el minuto 85 tuvo su ocasión el cuadro sevillano en un barullo en el área del que no sacó partido mientras el reloj corría en contra de sus intereses. En el 90 la tuvo Peter en una contra, pero su mano a mano con el meta lo ganó Fermín. Apenas hubo tiempo para más, y el Recre volvió a dar una alegría a su afición, que ya hace cuentas para saber cuándo llegará el gran día.

Ficha técnica

Gerena: Fermín, Abel Moreno, Álvaro Pérez, Gabi (Miguel Rodríguez, 78), Juan Gómez (Gonzalo, 78), Liebanas, Vicente, Barrios (Douglas, 60), Antonio, Paradas (Marcelo, 60) y Edet (Fidel, 60).

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Cancelo (Anaba, 85), Manu Galán, Pablo Gallardo, Ismael Barragán, Peter, Dani Sales (Álex Moreno, 61), Víctor Barroso, Adriá Arjona, Chendo (Pata, 46) y Jurado (Bouba Barry, 73).

Árbitro: Bueso Jiménez (Málaga), asistido por Rey Godínez y Haserfaty De Buyser. Mostró tarjeta amarilla a Álvaro (2, expulsado en el 73), al entrenador Román Martín, Juan Gómez, Liebanas; Rubén Jurado, Rubén Gálvez, Alberto Gallego.

Goles: 1-0/Minuto 4. Vicente. 1-1/m. 22. Rubén Jurado. 1-2/m. 46. Arjona.

Incidencias: Partido de la jornada 25 disputado en el estadio Leonardo Ramos de La Rinconada (Sevilla), con notable presencia de aficionados onubenses, algo más de 300.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN