Chuli: "Solo quiero que llegue el domingo y salir a comerme al Tamaraceite"

Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Chuli hace suyo el mensaje del mítico Luis Aragonés. Contra el Tamaraceite al Recreativo no le vale otra cosa que los tres puntos. Así lo señala el delantero onubense, para quien "la única palabra que tengo en mente es ganar, ganar y ganar. Ni cuentas ni cálculos. No quiero hablar del verde, solo de ganar, que llegue el domingo y comerme al Tamaraceite. Pensar en otras cosas es gastar energías".

A nivel personal las críticas "ni miro ni leo lo que puedan escribir. Lo que más me duele es que digan que nos da igual siendo de Huelva. Soy el primer autocrítico". Su confianza es máxima: "El domingo pondría a cualquiera de los 24 compañeros porque todos van a muerte".

La plantilla asume su responsabilidad porque "nos hemos decepcionados a nosotros mismos, porque el futbolista sabe la responsabilidad que tenemos así como la importancia que tiene para mucha gente". En este sentido, resta valor al banquillo porque "los jugadores son los que hacen bueno o malo a un entrenador. Se le destituye porque él es uno y nosotros 22. Somos conscientes de la situación, que tenemos que creer e ir a ganar. No cabe otro discurso ahora mismo".

Chuli intenta aislarse de la situación que rodea al equipo. "Intento no responsabilizarme en exceso a diferencia de la temporada pasada. Vine con otro propósito pero se ha dado así. En la vida hay que afrontar las cosas como vienen. Lo he dado todo, he dado el máximo y eso me deja tranquilo. Lo haré hasta que me tenga que ir de aquí". Ante el Tamaraceite, "hay que ser serios en defensa y creer mucho.