Chendo Alarcón anuncia su retirada

Chendo Alarcón deja el Recreativo de Huelva... y también el fútbol. El delantero de Torreblascopedro (Jaén), de 34 años de edad, ha anunciado que cuelga las botas y emprenderá una nueva etapa en su vida.

"Llegó el día... Quizás mi cuerpo aún puede como me dice muchísima gente... pero mi cabeza me dice que una retirada a tiempo puede ser una gran victoria para tu corazón... Y sí... dejo el fútbol y lo decido yo antes de que él me deje a mí. No he hecho otra cosa en mi vida que me hiciese más feliz que jugar al balón... Gracias a todos los compañeros que he tenido, a todos los clubs por lo que he pasado, gracias a todos y cada de los entrenadores que han estado presentes en mi vida, de cada uno de ellos me llevo una enseñanza para mi vida, gracias a los que confiaron en mi aun cuando me vi en el pozo más hondo, gracias a cada cuerpo técnico y dirección deportiva por las que he pasado, porque detrás de cada equipo hay mucha gente que se mata porque cada domingo sea mejor, gracias a todos los amigos que he ido dejando en cada sitio donde he vivido", asegura el futbolista a través de sus redes sociales.

"Aunque no sea de decir las cosas, no es fácil empezar de cero y con vosotros apoyándome jamás me he sentido solo, y por ultimo gracias a mi familia y mis amigos por estar conmigo siempre, y sobre todo a mi mujer y mis dos hijas Daniela y Martina por aguantar en las peores y acompañarme sin mirar atrás... por muy difícil o fea que se ponga la cosa, siempre juntos!!!", continúa Chendo.

"Creo que es una de las decisiones más duras que tengo que tomar, pero estoy acostumbrado a comenzar de nuevo y estoy seguro de que todo irá bien. Cambiando el mundo, cambiando el rumbo, sean felices gente", concluye.

Chendo ha jugado esta temporada 22 partidos con el Recreativo de Huelva, 16 como titular, con 1316 minutos en los que ha metido 5 goles (Gerena, Antoniano y 3 al Utrera, dos en tierras sevillanas y uno en Huelva). Las lesiones han condicionado su rendimiento y le han impedido tener continuidad. Ha jugado, entre otros equipos, en el Villarreal juvenil, Cádiz B (Tercera División), Balón de Cádiz (Preferente), Daimiel (Tercera), Úbeda (Primera Andaluza), Linares Deportivo (Primera Andaluza); Martos (Tercera), Mar Menor (Tercera), Formentera (Tercera), Mancha Real (Tercera); Almagro Tercera); Motril (Tercera), Tomelloso (Tercera), y los tres últimos años antes de llegar a Huelva en el Linares Deportivo (dos años en Tercera y uno en Segunda B).