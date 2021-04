Miguel Cera: "Si no nos da con el 100% para ganar los partidos, habrá que dar el 120%"

Miguel Cera reconoce que la derrota del domingo en El Ejido (2-0) fue “un duro palo porque las cosas no salieron como veníamos trabajando durante la semana, pero ahora tenemos una nueva oportunidad y desde el lunes el equipo se puso a trabajar a tope, porque es la única forma para salir de esta racha”.

Carlos Pouso comentó tras el partido de la pasada jornada que había jugadores muy protegidos. “El fútbol es un deporte colectivo, la suma de todos los jugadores, y cuando salen al campo siempre intentan dar el máximo; sabemos dónde estamos, en qué club”. “Hay que tener la conciencia tranquila de haberlo dado todo por este escudo y siempre intentamos hacer eso”, añade.

El Recreativo, tras encajar el gol en el minuto 6, no tuvo capacidad de reacción y fuera volvió a decepcionar una vez más. “La gente sale con ganas de sacar los tres puntos, pero la situación se puede poner del lado que no quieres; se intentó dar la cara y dar la vuelta al resultado pero no pudo ser”, comenta el defensa.

Respecto a la dimisión de Manolo Zambrano como presidente, el jugador albiazul asegura que “es respetable y nosotros estamos centrados únicamente en el domingo, que viene un equipo como el Granada B que es peligroso y en dar la cara ante la afición”.

El Decano necesita un impulso en este tramo final de temporada para evitar un nuevo descenso, cuando sólo restan seis jornadas para el final de la Liga. “Sabemos la situación en la que nos encontramos, estamos bastante jodidos. Leyendo a Stephen Hawking decía que la vida son agujeros negros, y que siempre hay una salida; por ese lado soy positivo; quedan 18 puntos y todo empieza de nuevo este domingo”.

Cera es de los pocos que está aprobando en una temporada para olvidar. “Siempre intento dar el cien por cien, darlo todo, pero si al equipo no le va bien, a mi no me va bien; espero que este domingo la situación cambie, que logremos los tres puntos y con la confianza de que somos un buen equipo y nos lo tenemos que creer”. “En el vestuario se trabajan todos los aspectos, psicológicos, tácticos, físicos, pero lo que no se puede negociar es el trabajo, no hay que dejar de insistir. Puede ser que lo psicológico influya pero no hay que darle más importancia de lo que tiene”.

Sobre el partido del domingo, el defensa asegura que “el Granada B tiene jugadores muy buenos, con mucha calidad, y sabemos que vamos a necesitar darlo todo en el campo, y si no nos da con el cien por cien para ganar los partidos, habrá que dar el 120%, y arroparnos entre los compañeros porque es la única manera de salir de esta situación”.

Por último, sobre la reacción que puede tener la afición este domingo, resalta que “sé que la afición está cabreada y la puedo entender; espero que nos anime porque el Recre siempre se ha caracterizado por el apoyo de su público”.