Borja Díaz confirma que no seguirá en el Recreativo de Huelva

Mantener jugadores de la pasada temporada cada vez se presenta más complicado para el Recreativo de Huelva, que tendrá que formar un proyecto (plantilla) prácticamente nuevo.

El último en confirmar su adiós es el centrocampista Borja Díaz, que a través de las redes sociales se ha despedido asegurando que “estas palabras van para todos aquellos que me habéis hecho sentir como si estuviera en mi casa, porque no tengo una mala palabra para nadie con el que me haya cruzado en todo este año, sino todo lo contrario, he recibido un continuo apoyo y cariño. He entendido cómo el Recre no es sólo un equipo de fútbol, sino un estado de ánimo de una ciudad entera y que ha hecho que viva y disfrute de este deporte como nunca antes lo había hecho”.

“Seré un seguidor más del Decano y seguiré yendo a Huelva como llevo haciendo más de 10 años. Hasta pronto Huelva... gracias!”, concluye el ya ex jugador del Decano.

Por ahora, tienen confirmada su salida del club Israel Puerto (jugará esta campaña en Polonia), Fernando Llorente (al Rayo Majadahonda), Iago Díaz (también al Rayo Majadahonda), Caye Quintana (al Cádiz de Segunda A) y Jesús Valentín (al Rayo Majadahonda).

Otros como Diego Jiménez está cerca de renovar, el brasileño Pablo Andrade interesa pero al estar cedido depende de su club de origen, el Orense;otros que se encuentran sin equipo son Marc Martínez, Juan Pedro Pina, Tropi, Alberto Quiles, Alberto Ródenas, Marc Caballé y Carlos Fernández.

Los únicos jugadores con contrato en vigor son el portero Álex Lázaro; el central Iván González (recuperándose de una lesión que le impedirá comenzar la pretemporada con el equipo), el centrocampista Carlos Martínez y el atacante Víctor Barroso.