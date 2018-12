El Ayuntamiento aprueba el plan de rescate municipal para salvar al Decano

El Recreativo de Huelva tiene futuro. El Ayuntamiento aprobó ayer el plan de rescate de 3,8 millones de euros que evitará la liquidación inmediata del Decano. La propuesta del equipo de Gobierno contempla el pago por terceros de las cantidades adeudadas a trabajadores, plantilla, Federación Andaluza y las administraciones públicas, así como la creación de una línea de crédito mediante una aportación patrimonial que garantice las partidas necesarias para terminar la temporada y hasta 2020. El Decano recupera así la estabilidad necesaria para dejar atrás la incertidumbre en la que lleva instalado en los últimos tiempos. Afronta ahora un nuevo escenario sin la agonía constante que lo tenía al borde del abismo.Fue un pleno diferente. No fue una sesión más. Largas colas de aficionados, un fuerte dispositivo de seguridad y una tensión evidente entre todos los asistentes demostraron la trascendencia de la cita. El futuro del Decano estaba sobre la mesa. Demasiado en juego para los onubenses.

Pepe Fernández (PSOE): "¿Que no queremos vender? Si hemos llevado a cabo tres procesos de venta en 14 meses".

La modificación presupuestaria planteada afecta a partidas del capítulo uno del presupuesto municipal no ejecutadas. Cantidades todas ellas que, como recordó el equipo de Gobierno, en caso de no haber sido empleadas en el rescate albiazul hubiese terminado aplicadas a la amortización de la deuda bancaria que tiene el consistorio. En total, la cuantía destinada al Recre asciende a 3.809.594 euros. En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, Pepe Fernández, explicó durante su intervención que la aportación patrimonial queda sujeta a las necesidades del club por lo que “si se abre un nuevo proceso de venta y en marzo por ejemplo hay un comprador, el dinero que no se haya utilizado regresaría al Ayuntamiento”. Las cantidades aportadas además quedarán contempladas en un futuro pliego de condiciones como el pago por tercero a Hacienda de febrero, para que la ciudad pueda recuperarlo en un futuro. El plan de rescate contó con los respaldos del equipo de Gobierno del Psoe así como del concejal no adscrito, Ruperto Gallardo, y el edil del PP Francisco Moro. Además, se abstuvieron los concejales populares Manuel Remesal, Juana Carrillo, Saúl Fernández y Carmen Sacristán; y no adscrito Enrique Figueroa. Rechazaron la propuesta las ediles del PP Pilar Miranda y Berta Centeno, así como Ciudadanos, los tres ediles de IU, Mesa de la Ría y Participa Huelva. El popular Felipe Arias no acudió. En total, se contabilizaron 13 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones.

Manuel Gómez (PSOE): “Estamos ante la única alternativa que tenemos para evitar la desaparición del Decano”

El resultado de la sesión plenaria estuvo en el aire hasta la propia votación, que tuvo carácter nominal a petición de la oposición. Antes de comenzar el pleno quedó definido que Ruperto Gallardo no votaría en contra. La incomparecencia de Felipe Arias redujo a 26 los ediles y 13 los necesarios para la aprobación del plan de rescate. Mesa de la Ría, Participa Huelva e Izquierda Unida ya anunciaron antes de la celebración su rechazo. Ciudadanos condicionó una posible abstención a la reducción de las cantidades a lo que su portavoz, María Martín, calificó como“lo estrictamente necesario” que cuantificó en 704.000 euros aunque posteriormente aceptó un incremento para extrabajadores y Federación hasta el millón y medio. El equipo de Gobierno no lo aceptó por insuficiente para cubrir las necesidades, lo que colocó a la formación naranja en el grupo de los que rechazaron el plan de rescate. Pepe Fernández le replicó que “su propuesta es interesante, pero si en enero hay que traer a pleno un nuevo pago, ¿de dónde va a salir el dinero?”.

Manuel Remesal (PP): “Al Recre siempre lo pondremos por delante como bien común de todos los onubenses”

Todas las miradas estuvieron puestas en el PP. El primer partido de la posición tenía en su mano el signo de la votación. La incertidumbre sobre el signo del no adscrito Enrique Figueroa, que optó por no desvelarlo aunque finalmente se abstuvo, dejó al equipo de Gobierno a un voto de la aprobación del plan que evitase la desaparición albiazul. El pleno demostró la fractura evidente de su grupo municipal. La dirección decidió dar libertad de voto al colectivo. De ocho miembros contabilizó una ausencia (Felipe Arias), un voto a favor (Francisco Moro), cuatro abstenciones (Juana Carrillo, Saúl Fernández, Manuel Remesal y Carmen Sacristán) y dos votos en contra (Pilar Miranda y Berta Centeno). Cuatro posicionamientos diferentes para una decisión de calado y un relevo en la portavocía, que en esta ocasión Remesal en lugar de Miranda. El portavoz municipal, Manuel Gómez, defendió la intervención del Ayuntamiento como “la única alternativa para evitar la desaparición” del Recreativo. Además, el socialista Pepe Fernández añadió ya en el pleno que “una vez se logre el rescate del Recre debemos trabajar todos de forma concienzuda para una venta en las mejores condiciones”. Fernández respondió con dureza a los grupos que argumentaron que había alternativas como la venta con que en las condiciones actuales no es factible por lo que “antes debemos intervenir para salvar un Bien de Interés Cultural que es una seña de identidad de todos los onubenses”.

Rafael Gavilán (MdR): “El alcalde ha convocado este pleno con una mentira. El que se vaya lo hará al Jumilla y ya vendrá otro”

Ruperto Gallardo defendió el respaldo al plan porque “Huelva no puede dejar escapar este tren, no se puede permitir perder al Recreativo”. Los 3,8 millones del rescate “si no van al Recre, irán a los bancos y yo prefiero que ese dinero vaya al club antes que a los bancos”. Recordó que “si no se aprueba va a desaparecer el club antes de final de enero y si desaparece no solo perderá la ciudad los 10 millones ya aportados, sino que además tendremos que pagar de todos modos la deuda con Hacienda y además con el club muerto. Yo prefiero hacerlo con el Recre vivo”.

Ruperto Gallardo: "“Huelva no puede dejar escapar este tren, no puede permitirse perder al Recreativo”

Manuel Remesal aseguró que la posición del PP será siempre “de responsabilidad” sobre el Recre porque “nos hemos visto en esta situación tanto en tareas de gobierno como en la oposición. Al Recre siempre lo pondremos por delante como bien común de todos los onubenses”. Aseguró que su partido lleva “en el ADN que el Recre trasciende lo deportivo, que como seña de identidad nos hace ser responsables y siempre nos van a encontrar a su lado porque el Recreativo le ha dado mucho a la ciudad en los momentos buenos y ahora en los malos tenemos que estar a su lado”. Cuestionó que en los presupuestos no se hubiese planteado una partida directa para el club que evitase la situación actual.

María Martín (Cs): “Consideramos que a 31 de diciembre sólo hay que pagar lo estrictamente necesario, no 3,8 millones”

Los tres grupos que decidieron oponerse desde el principio defendieron su postura. Hubo momentos de tensión con abucheos y aplausos de los aficionados presentes. Rafael Gavilán, de Mesa de la Ría, acusó al alcalde de “mentir” porque “este pleno se ha convocado en base a una mentira y que vamos a decidir si el Recre desaparece o no”. Restó trascendencia a una posible marcha de jugadores a 1 de enero porque “estamos en Segunda B y el que se vaya se irá al Jumilla o al San Fernando. El que no quiera estar que se marche, que ya habrá jugadores de Huelva que saquen esto adelante”, lo que provocó el reproche de los recreativistas asistentes. Sus palabras provocaron un duro cruce dialéctico con el portavoz socialista, Pepe Fernández, quien lo acusó de “llevar montado en el caballo de la Apocalipsis desde el pasado viernes. Usted cambia de posición de un día a otro porque respaldó la modificación presupuestaria en febrero para el pago de Hacienda que se hizo con los mismos fundamentos legales”. Fernández cruzó duras palabras también con el portavoz de Participa Huelva. Jesús Amador defendió que la desaparición del Recre no significaría “la pérdida del BIC” porque “es la actividad la que está protegida y no la sociedad anónima deportiva”. Exigió además “que responda el alcalde con su patrimonio personal”. Izquierda Unida compartió su postura.

Jesús Amador (Participa Huelva): “Debe responder el alcalde con su patrimonio personal de este pago con dinero público”

Mónica Rossi definió la situación como “de mucho corazón, pero falta cabeza” para recordar que “ya lo advertimos cuando la expropiación, a la que nos opusimos porque sabíamos lo que iba a pasar”.

Mónica Rossi (IU): "Ya lo advertimos cuando la expropiación, a la que nos opusimos porque sabíamos lo que iba a pasar”

“Amador juega a juez y no se lo voy a tolerar”, le lanzó Fernández al edil de Participa Huelva. El portavoz del equipo de Gobierno sentenció a los opositores al plan de rescate que “la demagogia y el populismo no tienen cabida aquí, porque lo que nos estamos jugando es demasiado importante”. A las críticas por la no venta de la entidad respondió Pepe Fernández de forma contundente a la oposición. “¿Que no queremos vender? Si hemos llevado a cabo tres procesos de venta en 14 meses. No vamos a seguir arrastrando el nombre del Recreativo con otro proceso en estas condiciones”.