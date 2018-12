El Ayuntamiento llevará a pleno un plan de rescate de 3,8 millones para evitar la desaparición del Recreativo

El Ayuntamiento de Huelva, como propietario y garante por ley del mantenimiento del Recreativo de Huelva en su calidad de Bien de Interés Cultural, presentará el próximo jueves 27 de diciembre en un pleno extraordinario un plan de rescate para evitar la disolución de la entidad onubense ante el riesgo inminente de desaparición en el que se encuentra. El consistorio, según la documentación a la que ha tenido acceso Huelva Información, presentará una modificación presupuestaria de 3.809.594,38 euros con la que garantizará la estabilidad financiera del Decano tanto en la presente temporada como en la siguiente 2019/20. El pleno será convocado a lo largo de la jornada de hoy para cumplir con los plazos que exigen la existencia de al menos dos días hábiles entre su convocatoria y celebración (24 y 26). La cantidad viene fijada por un estudio independiente de la consultora AFI que firma el economista César Cantalapiedra López. Tras analizar la situación económica del club, concluye que la intervención directa del Ayuntamiento es la única alternativa para evitar la disolución a corto de plazo de la sociedad. El plan de rescate recreativista requiere del respaldo de los grupos de la oposición. El equilibrio de fuerzas de la corporación onubense deja al equipo de Gobierno en minoría. Las fuerzas de la oposición tienen la llave para la aprobación de unas medidas calificadas por el informe de AFI como imprescindibles para “evitar su disolución y liquidación de forma inmediata”. El informe deja claro además que pese a que el fin último del Ayuntamiento debe ser la venta de las acciones, la situación financiera actual del club la hace inviable tanto por los precedentes de los últimos procesos desiertos o incumplidos como por las necesidades que tiene el Recre, por lo que deja en manos del propietario asumir las obligaciones necesarias porque “el club no es viable sin que el Ayuntamiento promueva medidas adicionales en el corto plazo que puedan reconducir la situación financiera para evitar la disolución y liquidación de la institución”.

Los 3,8 millones de euros de la modificación presupuestaria no supondrán ningún perjuicio para los proyectos municipales ni significará que se deje de hacer nada previsto. Las cantidades corresponden a partidas presupuestarias no ejecutadas, por lo que en caso de llegar al 31 de diciembre sin ser utilizadas irían destinadas por ley a la amortización de la deuda municipal. En este sentido, la alternativa a su uso para salvar al Recre es que acabe en manos de los bancos. El consistorio someterá a la votación del plenario el pago directo por tercero, en la misma fórmula legal que en el pasado mes de febrero permitió liberar las cuentas del bloqueo de Hacienda, de las cantidades correspondientes al actual ejercicio con al Agencia Tributaria (321.000 euros), con la Seguridad Social (165.000 euros) y con la Federación Andaluza (503.000 euros). Todas estas partidas que rondan el millón de euros quedarán así sumadas a la deuda que actualmente tiene el Recre con el consistorio y garantizado su retorno a las arcas municipales en la misma medida en una futura venta de las acciones albiazul. Además, la propuesta que el equipo de Gobierno elevará al pleno incluye una aportación patrimonial al Recreativo por un importe de 2.829.719,70 que garantiza la estabilidad financiera de la entidad. Este dinero permitirá al Recre poner al día a su plantilla deportiva actual y a sus trabajadores no deportivos. Además, prioriza el pago a los exempleados, con los que están muy avanzadas las negociaciones para un calendario de pago que satisfaga todas las cantidades pendientes de ejecución en el juzgado de lo social. De esta forma quedan garantizados los salarios de todos tanto para esta temporada como para la que viene en los márgenes del plan de viabilidad externo desarrollado por la consultora de administraciones públicas AFI, que ha analizado las necesidades financieras recreativistas y las líneas de actuación.

La aportación patrimonial de 2,8 millones de euros tendrá el valor de una línea de crédito. No será una inyección directa en las arcas del club, sino que se abonará “en función de las demandas que vaya planteando dicha entidad”, según el informe que presentará el equipo de Gabriel Cruz al pleno. Esto permitirá al consistorio fiscalizar cada movimiento y llevar un control directo y exhaustivo del uso de estas cantidades. Todo ello supondrá que el Recreativo tendrá que justificar cada gasto, cada necesidad y documentarla ante el Ayuntamiento para disponer de las cantidades pertinentes. Además, el club tendrá que someterse a un plan de ajuste financiero que adapta su gastos a sus ingresos para equilibrar su cuenta de gastos y resultados y acabar así con las pérdidas acumuladas en los últimos años.

La modificación presupuestaria será de ejecución inmediata si la aprueba el pleno municipal, por lo que entrará en vigor en los ocho días siguientes a su presentación, según la documentación. Por lo tanto, de recibir el respaldo de las fuerzas políticas, será efectiva en la primera semana de enero como máximo.